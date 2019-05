Von Manfred Ofer

Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass der Weg das Ziel sein mag. Ich weiß zwar nicht, was Konfuzius durch den Kopf gegangen ist, als er seine Zeilen niedergeschrieben hat. Die Kraft des Glaubens war ihm aber bestimmt nicht fremd, und der findet immer einen Weg. So wie einmal im Jahr an der Küste der Camargue, wenn Tausende Sinti und Roma in den kleinen Fischerort Saintes-Maries-de-la-Mer pilgern, um ihre Schutzpatronin Sara zu feiern.

Blutrot scheint die Sonne über dem Delta in Frankreichs wildem Süden. Mannshohes Schilfgras tanzt zu einer sanften Brise, die vom Meer über das urwüchsige Land mit seinen ausgedehnten Sümpfen weht. Und die Mücken tanzen mit. In der flirrenden Hitze stehen Flamingos wie rosarote Farbtupfer zwischen den berühmten weißen Pferden und schwarzen Stieren. Reiter mit breitkrempigen Hüten und langen Stecken wachen über die Herden, die mit ihren Silhouetten das Bild der Gegend prägen.

Wir sind auf einer staubigen Piste unterwegs. Für die Pilger, die mit uns in dem vollgepackten Bus reisen, ist es eine Wallfahrt ins gelobte Land. Zum Fest ihrer Schwarzen Sara, oder "Sara-la-kâli", wie die Schutzheilige der Sinti und Roma genannt wird. In einer Sprache, die sie aus ihrer ursprünglichen Heimat mitgebracht haben. Manche verorten sie in Indien. Doch Genaues weiß man nicht.

In Arles sind außerdem jede Menge Hippies, Backpacker und Touristen zugestiegen, die sich in dem Gedränge unweigerlich näher kommen. Manche wohl einen Tick zu sehr, denn in dem babylonischen Stimmengewirr hört sich das schon mal deftig an. Ich schaue an mir herunter. Ein kleiner Junge zupft neugierig an meinen Klamotten. Seine Mutter hat brünettes Haar, eine von der Sonne geküsste Haut und die grünsten Augen, in die ich jemals sah. Der Vater trägt ein goldenes Kreuz auf dem mächtigen Brustkorb. Er gestikuliert und zeigt auf sein Smartphone.

Sofia macht schließlich ein Bild von der hübschen Familie, die ihr dafür ein Lächeln schenkt. Die junge Fotografin und ich sind uns vor einigen Tagen in Arles begegnet. Während sich ein Gitarrist das Herz aus der Seele zupfte, sprachen wir bei einem Kaffee über die Wallfahrt der Fahrenden. Sofia kommt aus Spanien und gehört zu den Pilgern, die jedes Jahr im Mai aus ganz Europa in die Camargue reisen. "Wir kommen, um die Schwarze Sara in einer Prozession ins Meer zu geleiten", erzählte sie mir vom tiefen Glauben der Menschen, der auch sie seit ihrer Kindheit inspiriert.

Eine Heiligenfigur ins Meer begleiten? Ihre Worte erzeugten magische Bilder in meinem Kopf, die mich um den Schlaf brachten. Die Geschichte, die sich hinter der Marienwallfahrt verbirgt, mischt christliche Mystik mit schwärmerischer Romantik. In einer Legende heißt es, dass Sara einst mit den heiligen drei Marien über das Meer gekommen sei. Sie strandeten da, wo sich heute Saintes-Maries-de-la-Mer befindet, und begannen von dort aus, die frohe Botschaft in der Provence zu verbreiten.

Angeblich stammte Sara aus Ägypten. Vielleicht ist das ein Grund, warum die pilgernden Roma sie als eine der ihren betrachten. Im englischen Wort "Gypsy" steckt das Land am Nil etymologisch drin. In Frankreich heißt es "Gitan", in Spanien "Gitano". In Deutschland ist oft noch das Wort Zigeuner im Gebrauch, doch ich fühle mich nicht wohl damit. Ein finsteres Kapitel der Geschichte macht es mir madig. Als wir endlich aus dem Bus steigen, der ab der Hälfte der Strecke zu einer rollenden Sauna geworden ist, frage ich Sofia, was sie davon hält.

"Ich bin eine Gitana", erwidert sie ohne zu zögern und geht einen Schritt schneller. Sie kann es kaum erwarten, an das Ziel ihrer spirituellen Reise zu gelangen. Nicht nur sie. Tausende, so scheint es, sind heute an diesen fiebrigen Ort am Rande der Sümpfe gekommen. Wir werden zu Treibholz in einem Menschenstrom, der von einer Melodie aus Rufen und Lachen begleitet wird. Einige feiern hier ein freudiges Wiedersehen.

Auf dem Platz vor der Kirche von Notre Dame schwillt der Zug zu einer papageienbunten Menge aus Gitans und Touristen an, die alle auf den großen Moment warten, da die Statue der Heiligen Sara aus dem Hauptportal getragen wird. So ernst es den Gläubigen mit der Bekundung ihres Glaubens ist, es ist ein fröhliches Fest, das in den Gassen gefeiert wird, in denen es nach fruchtigen Parfums, Salz und Meer duftet. Vor einem kleinen Café hat sich eine Traube gebildet, aus deren Mitte laute "Olé"-Rufe kommen.

Wir gesellen uns dazu und bekommen Andalusien in der Camargue serviert. Ein Cantaor, der singt und auf einer Gitarre spielt, improvisiert ein Konzert, das seinem Publikum in Herz und Beine geht. Um ihn herum stehen Claqueure, die ihn durch ihr rhythmisches Klatschen anfeuern. Männer mit sonnengegerbter Haut und Tattoos auf den Armen. Eine schöne Frau in einem schwarzen Kleid, die zu den Melodien tanzt und dabei ihre langen Haare wirbeln lässt. Flamenco ist der Heavy Metal der Akustikgitarre.

Sofia übersetzt mir, was der Sänger da aus seinem Wurzelchakra holt: Es geht um Liebe. Dabei tanzt er wie ein kecker Pfau zu einer unmöglichen Tonleiter, die er den Saiten entlockt. Es ist wie ein Spiel, das ein Band zwischen Menschen erzeugt, die eine Verbindung zum Göttlichen suchen. Ihre Art mag mir fremd erscheinen, doch sie ist von ehrlicher und tiefgehender Schlichtheit. Der Lärm verebbt, als wir die Krypta der Kirche betreten, in der die Schwarze Sara steht.

Ein Meer aus brennenden Kerzen wirft skurrile Schattenspiele an die Wände. Die Hitze ist so groß, dass sich viele davon nach vorne biegen. Dennoch drängen ohne Unterlass Gläubige in den Raum. Ich schaue in Gesichter, die voller Ehrfrucht sind, während sie sich der Holzfigur nähern. Eine Frau weint, als sie ihr ein wunderschön besticktes Tuch umlegt. Ein Mann schließt seine Augen und küsst ihr die Stirn. Leise murmelt er ein Gebet und hängt der Heiligen eine goldene Kette um den Hals.

Als die Schutzpatronin endlich aus der Kirche getragen wird, ist ihr Gesicht fast völlig unter bunten Tüchern verschwunden. "Vive Saint Sara!" schallt es ihr entgegen. Die Menschen reihen sich in die Prozession ein, die durch den Ort zum Meer führt. Begleitet werden sie von einer Eskorte zu Pferd. Die Gardians, die Cowboys der Camargue, reiten vorneweg und wirbeln am Strand eine Wolke aus weißem Sand auf. Die Menge kennt kein Halten mehr. Die Jubelrufe steigern sich bis zur Ekstase, Menschen drängen zu der Figur, die über ihren Köpfen schwebt.

Viele stürzen sich hinter ihr her mit den Kleidern ins Meer, das von ihrem Ansturm und den Pferden aufgewirbelt wird. Und immer wieder: "Vive Saint Sara!" Gläubige versuchen, die Heilige zu berühren, heben ihre Kinder zu ihr hoch. Andere tauchen in dem glitzernden blauen Wasser unter, dem man durch die Segnung heilsame Kräfte zuschreibt. Es ist eiskalt. Ich kann das beurteilen, weil ich bis zu meinen Knien darin wate. Sofia hat mich einfach mit hineingezogen. Und so falle auch ich in eine einzige metaphysische Umarmung.

"Gottes Liebe macht doch eh keine Unterschiede", sagt sie, als wir später am Strand sitzen, an dem es ruhig geworden ist. Die Prozession hat den Strand längst verlassen. Die Reliquien wurden zurück in die Kirche gebracht, wo nun das Abendgebet gesprochen wird. Der Wind weht Musik herüber. Sofia weiß, was von nun an Sache ist: Party natürlich!