Von Katharina Eppert

Einen Fotostopp im Schnee? Oder was macht die Skilangläuferin dort, 100 Meter vor mir, sitzend neben der Loipe? Aus der Spur geraten? Niemals! Dafür sah ihr Diagonalschritt zu grazil aus. Und wenn doch? Dann bin ich gewarnt, nehme schon vor dem eigentlichen Abhang den linken Fuß aus der Loipe und kante zum Pflug. Richtig bremsen will der schmale Ski aber nicht – und so komme auch ich zum Stehen, beziehungsweise zum Erliegen. Nicht die erste "Durchbrecherin", wie ich an der Spur erkenne. "Und wahrscheinlich auch nicht die letzte", scherzt Ski-Lehrer Curdin Bott.Er kennt das 28 Kilometer lange Loipennetz im Val Müstair bis auf den Zentimeter genau und weiß, dass solche "hop-oder-top"-Stellen eher die Ausnahme sind – genauso wie das Ausnahmetalent Dario Cologna, sein ehemaliger Ski-Schüler.

Anreise: Mit dem ICE von Mannheim nach Landquart; von dort mit der Räthischen Bahn nach Zernez; das so genannte Postauto (ein Reisebus) fährt ins Val Müstair nach Tschierv und die anderen Gemeindeteile. Anreisezeit: circa sechseinhalb Stunden. Übernachten: Das Drei-Sterne-Hotel Al Rom liegt direkt am Loipennetz und bietet eine gute Küche sowie eine Sauna; DZ mit Frühstück 75 SF pro Person; www.hotel-al-rom.ch Essen & Trinken: Kalorienreich, aber lecker ist die original Bündner Nusstorte der Bäckerei Meier; www.meierbeck.ch; Der Hotel Landgasthof Staila in Fuldera bietet zünftiges Essen, www.hotel-staila.ch; Überraschungsessen nach alter Tradition bietet das Hotel Chalavaina, www.chalavaina.ch Unbedingt machen: Skilanglauf, Material und Beratung im Langlaufzentrum Fuldera-Forum; Besuch/Führung durch das Koster St. Johann Müstair; www.muestair.ch Weitere Infos unter www.val-muestair.ch



Der 34-Jährige ist vierfacher Langlauf-Olympiasieger und hat vier Mal die Tour de Ski gewonnen. Sichtlich stolz auf ihren Dario ist die 1500-Seelen-Gemeinde im Münstertal, wie das Val Müstair auf Deutsch genannt wird. Denn hier wuchs er auf, lernte den Skisport von Grund auf, die Leute, das Leben, die rätoromanische Sprache. Dass Dario Cologna derzeit nicht ganz vorne bei den Langlauf-Assen dabei ist, will man hier gar nicht so genau wissen. Man verdrängt, hofft auf bessere Zeiten, verweist auf seine Erfolge. "Als Kind fehlte er deshalb hin und wieder im Kindergarten", erinnert sich die Benediktiner-Nonne Domenica, die ihn früher als Kindergärtnerin mit betreute. "Einmal war am Martinsumzug nur seine Laterne noch nicht abgeholt, stand da alleine und verlassen", so die 78-Jährige. Immer wieder schwelgt sie in Erinnerungen, lächelt dabei verschmitzt und sagt immer wieder "ach joa". Dass sie manchmal von David statt Dario spricht, stört niemanden. Man versteht sich auch ohne Worte.

Worte sollten die neun Nonnen im Kloster St. Johann im Münstertal gerade ohnehin sparsam dosieren. Es ist Fastenzeit. Nur für uns wissensdurstige Besucher macht Domenica eine Ausnahme und hüpft vom jungen Dario thematisch dann auch zum fehlenden Nachwuchs im Kloster. Die jüngste der Benediktinerinnen des Klosters Münstair sei mittlerweile schon 55 Jahre alt. Damals so wie sie, sich mit 24 bewusst für ein Kloster zu entscheiden, das gäbe es fast nicht mehr. "Die Jungen reisen lieber", meint Domenica und lächelt verständnisvoll. Dabei bietet gerade das Kloster Sankt Johann eine Reise durch 1200 Jahre Geschichte, die die karolingische und romanische Wandmalereien erzählen. Die Weltkulturerbe-Kirche beherbergt den größten, besterhaltenen frühmittelalterlichen Freskenzyklus. Auch die Statue beeindruckt: Karl der Große, König der Langobarden, ließ die Kirche 775 n. Chr. erbauen, nachdem er einem Schneesturm entkommen war. Seit langem ist St. Johann ein Nonnenkloster, und seit einiger Zeit bietet es Ferienaufenthalte an, wie sie ins Ambiente und ins Tal passen: zum Fasten und Entspannen.

Am Ortseingang in Tschierv verweist ein Schild auf den Ski-Profi Dario Cologna, auf ihn sind sie hier sehr stolz.

Dieses Entschleunigungskonzept, egal ob irdisch oder transzendent, zieht sich durchs ganze Tal. Und obwohl wichtigster Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist, mündet dieser eben nicht im Skirummel wie etwa in St. Moritz oder Davos. Die Talbewohner setzen auf ruhige Töne. Ansonsten begrüßt man sich im Bündnertal mit "Allegra". Denn neben Deutsch, was hier 76 Prozent sprechen und Italienisch (10 Prozent) ist auch Rätoromanisch (14 Prozent) offizielle Amtssprache im Schweizer Kanton Graubünden. Das hört man sofort, wenngleich man es als Deutscher nicht unbedingt versteht. Auch visuell kann man gerade als Fremder im Val Müstair bestens im Dunkeln tappen. Das kleine Örtchen Lü, das rund 70 Einwohner zählt, ist der dunkelste Ort der Schweiz.

Das Kloster Sankt Johann gehört zum Welterbe; das Tal sowie die umliegenden Berge sind ein Biosphären-Reservat.

Bei einer Nachtwanderung zur Alp Champatsch funkeln die Sterne am Firmament. Erstaunlich! 5000 Sterne zeigt der Himmel von Lü. In Großstädten sieht man gerade mal 500. Sogar die Milchstraße ist deutlich zu erkennen. "Wir haben hier kaum Lichtverschmutzung. Die Städte sind weit weg und Berge schirmen zusätzlich Licht ab", erklärt Lucia Ruinatscha von der Tourismusinfo Val Müstair. Fotografen aus aller Welt pilgern in den östlichsten Zipfel der Schweiz, um den fantastischen Nachthimmel auf Bilder zu bannen.

Verbannt sind im Münstertal Schnellstraßen, Bettenhochburgen, monströse Skilifte: "Wir sind ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen soll", erklärt David Spinnler, Direktor des Naturparks Biosphera. Beim Naturpark-Konzept gehe es nicht nur um den Schutz der Berge. Ziel ist es, so Spinnler, auch die Kulturlandschaft und Traditionen zu bewahren, sowie Arbeitsplätze und Einwohner im Tal zu halten. "Das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie soll auch langfristig funktionieren", so Spinnler. Das heißt konkret auch, dass man auf regionale Produkte setzt: eine Chascharia (Käserei), Natura-Beef von Landwirt Isidor Sepp, Heublumenlikör aus der Antica Distilleria Beretta sowie Engadiner Nusstorte aus der Meier-beck AG. Letztere durften wir nicht nur kosten, sondern vorher selbst backen – nach piekgenauer Vorgehensweise: Teig ausrollen, ausstechen, Füllung rein (hier wollte man sich verständlicherweise nicht in die Karten gucken lassen. Das Nuss-Karamell-Gemisch basiert auf einem Familienrezept), Teigdeckel zu, alles festdrückt und ab in den Ofen. Auch wenn die original Engadiner Nusstorte (Tuorta da Nusch) sicherlich nicht zu den größten Kuchen zählt, dann bestimmt zu den geschmackvollsten und leider auch nicht ganz leichten – ein winziges Stückchen hat locker 500 Kalorien.

Hier im südlichsten Winkel der Schweiz ist eben alles etwas üppiger – auf natürliche Weise gehaltvoll. Schon im Unterengadin, den Inn abwärts wird es gemächlicher, weniger Chalets, dafür mehr Natur. Zweigt man in Zernez ab und fährt über den Ofenpass ins Münstärtal ab, dann kommt es einem vor, als mache man eine Reise zurück in eine ruhigere Zeit, vor dem gran turismo.