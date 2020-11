Von Laura Engels

Die Beine stehen schulterbreit, die Knie sind leicht angewinkelt, der Oberkörper ist etwas vorgebeugt, die Arme holen aus, die Hände halten den Stiel fest umschlungen und dann: beherzt zuschlagen. Bis zu diesem Punkt stehen meine entschlossenen Bewegungen dem Vorbild in nichts nach. Doch während es kinderleicht aussieht, wie Göran Karlsson ein Holzscheit nach dem anderen spaltet, ist der Kratzer, den ich auf dem Holz mit der Axt hinterlasse, lächerlich klein. Fehlt es an Technik, an Kraft? Vermutlich an beidem, allem voran aber an Erfahrung.

Der Geist sehnt sich zwar nach Natur und Einsamkeit, doch in meinen Adern fließt noch immer das Blut eines Stadtkindes. Die ersten Happen für den gierigen Ofen des Whirlpools bereitet Göran mundgerecht vor, dann sind wir auf uns allein gestellt. Hier in der schwedischen Einöde in der Nähe von Fästa muss man sich das Blubbern im heißen Wasser unter freiem Himmel erst einmal verdienen. Als Belohnung wartet ein beeindruckender Blick auf den Vänernsee ohne störende Blicke vom Nachbarn.

Ferienhäuser der Marke "abgeschieden" gab es schon immer, mit der Corona-Pandemie bekommen sie jedoch eine ganz neue Bedeutung. Kein Frühstücksbüffet, kein Restaurant, keine Lobby, kein unnötiger Kontakt mit anderen Gästen oder Service-Personal – Abstand halten ist hier kein Problem. "Urlaub in einem Ferienhaus bietet exakt dieselben Bedingungen für ‚social distancing‘ wie die eigenen vier Wände zuhause.

Man muss dieses Domizil dann nur noch finden. Straßennamen? Fehlanzeige! Die geografischen Koordinaten standen wohl nicht ohne Grund auf der Anfahrtsbeschreibung. Schließlich führt das Handy zum Ziel: Am Ende des Waldwegs liegt das Haus am See. Die nächste Stadt, die nächste Einkaufsmöglichkeit, das nächste Restaurant – alles fünf bis sechs Kilometer entfernt. Dafür der Vänernsee direkt vor der Tür. Mit einer Fläche von 5519 Quadratkilometern ist er der größte See Schwedens und der Europäischen Union.

Hintergrund Anreise: Wer mit dem Auto anreisen möchte, gelangt am besten über die Fährverbindung der Stena Line an die schwedische Westküste. Die direkte Deutschland-Schweden-Route verbindet täglich über Nacht Kiel mit Göteborg. Direktflüge nach Göteborg starten von mehreren deutschen Flughäfen. Von Göteborg ist der Vänernsee mit dem eigenen Auto oder einem [+] Lesen Sie mehr Anreise: Wer mit dem Auto anreisen möchte, gelangt am besten über die Fährverbindung der Stena Line an die schwedische Westküste. Die direkte Deutschland-Schweden-Route verbindet täglich über Nacht Kiel mit Göteborg. Direktflüge nach Göteborg starten von mehreren deutschen Flughäfen. Von Göteborg ist der Vänernsee mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen noch etwa 90 Kilometer entfernt (Slchoss Läckö: 150 Kilometer). Corona-Beschränkungen: Die deutsche Regierung hat am 14. Juli 2020 ihre generelle Reisewarnung für Schweden aufgehoben. Allerdings wird aufgrund hoher Infektionszahlen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Regionen Stockholm, Uppsala, Örebro, Jönköping, Jämtland und Östergötland und seit dem 1. November zusätzlich nach Dalarna, Halland, Kronoberg, Skåne, Västmanland und Västra Götaland (Spiken und Lidköping am Vänernsee), gewarnt (Stand: 06.11.2020). Sie gelten als Risikogebiete. Schweden selbst hat keine Quarantänepflicht für Reisende. Staatsangehörige der EU unterliegen keinen Einreisebeschränkungen. Die Lage ändert sich ständig. Informationen über mögliche Einschränkungen und aktuelle Bestimmungen gibt es unter www.visitsweden.de, www.auswaertiges-amt.de sowie www.government.se (in Englisch). Ferienhäuser: Novasol bietet Hunderte sogenannter "Zurück zur Natur"-Ferienhäuser in ganz Europa an: von der kargen Einöde auf den Lofoten bis zur Einsiedelei auf Kreta, von rustikal bis luxuriös. Diese umweltnahen Ferienhäuser unterscheiden sich schon durch einen günstigeren Energieverbrauch von anderen, www.novasol.de. Kanu fahren: Naven Outdoor Experience bietet Kanus und Kajaks zum Verleih am Schloss Läckö (oder auf Navensberg) an. Das Paddeln in dem Archipel rund um die Insel Kållandsö bietet eine wunderschöne Aussicht auf eine Vielzahl kleinerer Inseln sowie einen weitreichenden Blick auf das Schloss Läckö und den Fischerhafen Spiken. Naven bietet auch geführte Touren und Kurse für Anfänger an. Weitere Infos unter www.naven.se.

"Auf dieser Seite ist es etwas ruhiger, hier gibt es nicht so viel Bootsverkehr", erzählt Göran, als er um 9 Uhr mit seiner Frau Lisbeth am ersten Morgen überraschend auf der Matte steht. Der Farmer baut fünf Kilometer entfernt Gemüse an, der Wald um das Ferienhaus ist seiner. "Ihr könnt hier in der Nähe direkt spazieren gehen." Zum Wandern empfiehlt er den Tafelberg Kinnekulle am Ostufer, der 2010 gemeinsam mit dem Schärengarten des Vänern von der Unesco zum Biosphärenreservat ernannt wurde. Auf einer Höhe von 306 Metern bietet der "Blühende Berg" Raum für Laub- und Nadelwälder, Wiesen, Heiden, Hainen, Steppen und Ackerland. Besucher finden hier Wasserfälle, mittelalterliche Kirchen, historische Felsbilder, Kalksteinbrüche, handwerkliche Zentren, Wanderwege sowie Camping- und Badeplätze. Von einem Aussichtsturm aus lässt sich das ganze Panorama des Vänernsees überblicken.

Nach der kleinen Einführung ins Holzhacken zeigt uns Göran, wie der Whirlpool funktioniert. Das Wasser hat er frisch für uns eingefüllt. "Das ist Trinkwasser, das benutzen wir hier alle", sagt er und nimmt zum Beweis einen Schluck aus dem Pool. Sobald das Holz im Ofen brennt, brauche das Wasser etwa zwei bis drei Stunden, bis es warm ist. Zum Haus gehört auch ein Filetierplatz – eine Lizenz zum Angeln ist hier nicht erforderlich. Falls wir raus aufs Wasser wollen, liegt gleich am Haus ein Boot bereit. Göran deutet nach unten zu den steinigen Klippen, auf denen ein gestrandetes kleines Bötchen liegt. "Das kann aber sehr schauklig werden", sagt er.

Wir nehmen seine Warnung ernst und mieten uns lieber ganz offiziell ein Kanu am Schloss Läckö, das zu den schönsten Barockschlössern des Landes gehört. Die idyllische Lage auf der Halbinsel Kållandsö ist idealer Startpunkt fürs Paddeln auf eigene Faust. Mathilda Karlsson von Naven Outdoor Experience, die nicht mit Göran und Lisbeth verwandt ist, sondern auch nur einfach einen sehr typisch schwedischen Nachnamen trägt, zeigt uns auf einer Karte, was für uns Anfänger in ein paar Stunden machbar ist. Spiken etwa, ein fotogenes Fischerdorf, liegt 30 bis 60 Paddel-Minuten entfernt – je nachdem, wie gut wir einen gemeinsamen Rhythmus finden. "Single-Kajak ist einfacher, dabei muss man nicht mit anderen kommunizieren", findet Mathilda. Wir entscheiden uns trotzdem für ein Doppel-Kanu, das ohnehin etwas mehr Platz bietet, aber auch schwerer ist, wie wir auf dem Weg zum Wassereinstieg merken.

Nachdem wir Schloss Läckö hinter uns gelassen haben, halten wir uns links, wie Mathilda gesagt hat. Grundsätzlich wird hinten gesteuert, soviel wissen wir. Vogelschutzgebiete sind mit Schildern gekennzeichnet, denen dürfen wir nicht zu nahe kommen. Doch ansonsten sind wir am Rande des Sees fast allein und können ungestört üben. Nach etwa 45 Minuten haben wir genug Fahrpraxis, um uns vor den Augen der anderen Besucher bei unserer Ankunft beim Anlegen nicht vollkommen zu blamieren. Spiken ist der Heimathafen für beinahe alle Berufsfischer im Vänernsee und gehört zu den größten Binnenseefischerhäfen Europas. Am äußersten Ende liegen mehrere Fischräuchereien. Beliebt ist vor allem Maränenrogen (Löjrom). Gefangen werden aber auch Felchen, Hecht, Zander, Barsch und Lachs.

Später wollen wir uns mit einem Glas Wein im privaten Whirlpool für die körperliche Arbeit belohnen. Das Holz liegt bereit, das Schwierigste ist also getan – könnte man meinen. Nächste Herausforderung fürs Stadtkind: Feuer machen. Zwar sind wir schön abgeschieden, aber nicht komplett in der Wildnis: Streichhölzer gibt es. Doch trotzdem muss das Holz im Ofen erstmal richtig gestapelt werden und Feuer fangen, damit es dem Wasser ordentlich einheizt. Geschafft. Folgt die schwierigste Übung: Geduld. Wir genießen die Stille, das Plätschern des Sees, das Kreischen der Möwen, das Rascheln der Bäume und beobachten das Thermometer im Wasser. 39 Grad gelten als perfekte Wohlfühltemperatur.

Bei 37 können wir nicht mehr länger warten und steigen ein. Am Vorabend hörten wir noch in einiger Entfernung die Stimmen des Nachbarn. Heute ist es ganz ruhig. Auf der Fahrt hierher kreuzte ein Waschbär die Straße, Hirsche grasten im Gebüsch am Wegesrand. Langsam dämmert mir, warum es im Badezimmer des Ferienhauses keine Vorhänge oder Milchglas gibt. Sichtschutz ist nicht nötig – hier kommt sonst einfach keiner vorbei.