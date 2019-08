In der Mongolei übernachtet das Paar immer wieder in Nomadenzelten, den sogenannten Jurten. Foto: Melanie Maier

Mit dem Container-schiff reisen Melanie und Alex in acht Tagen von Malaysia nach Australien. In der Mongolei übernachtet das Paar immer wieder in Nomadenzelten, den sogenannten Jurten. Foto: Melanie Maier

Ein Erlebnisbericht

Mehr als 35.000 Kilometer haben die Journalistin Melanie Maier und der Grafikdesigner Alexander Schulz von Baden-Württemberg nach Australien zurückgelegt. Im Bus, in der Bahn und auf dem Containerschiff. Die beiden haben sich vorgenommen, ohne Flugzeug die Erde zu umrunden. Mehr als ein Jahr sind sie schon unterwegs, mindestens ein weiteres liegt noch vor ihnen. Über eine Reise, die vor allem eines sein soll: langsam.

Ob sie in Rumänien Internet haben? Ob es dort sauberes Trinkwasser gibt? Andrea lacht, schüttelt den Kopf. Die 23-jährige Studentin kann noch immer nicht ganz glauben, mit welchen Vorurteilen sie während ihres Erasmus-Aufenthalts in Paris konfrontiert war. Auch mein Freund Alex und ich wurden vor unserem Aufbruch gen Osten gewarnt: Wir sollten lieber auf unsere Sachen aufpassen, die Rumänen seien mit Vorsicht zu genießen.

Hintergrund INFORMATIONEN An- und Abreise: Besonders in den Sommermonaten lohnt es sich, Fahrkarten für die Transsibirische Eisenbahn im Voraus zu kaufen. Spezialisierte Reiseagenturen helfen gegen einen Aufpreis bei der Buchung, etwa Real Russia (https://realrussia.co.uk). Überfahrten mit dem Containerschiff [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN An- und Abreise: Besonders in den Sommermonaten lohnt es sich, Fahrkarten für die Transsibirische Eisenbahn im Voraus zu kaufen. Spezialisierte Reiseagenturen helfen gegen einen Aufpreis bei der Buchung, etwa Real Russia (https://realrussia.co.uk). Überfahrten mit dem Containerschiff bieten zum Beispiel die Agenturen Langsamreisen (www.langsamreisen.de), Frachtschiffreisen Pfeiffer (https://frachtschiffreisen-pfeiffer.de) und Hamburg Süd (www. hamburgsued-frachtschiffreisen.de). Reisezeit: Während es im Osten Europas von Frühling bis Herbst angenehm ist, kann es in Sibirien und in der Mongolei im Winter bitterkalt werden. Die beste Reisezeit dort ist von Mitte Juni bis Ende August. Planung: Bei der Planung einer Weltreise sollte man zunächst einen ungefähren Zeitrahmen abstecken und mit dem Arbeitgeber klären, ob auch ein Sabbatical möglich ist. Notwendig ist der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, die neben verordneten Medikamenten und Heilbehandlungen die Kosten für einen Rücktransport nach Deutschland sowie Zahnbehandlungen erstattet. Impfungen: Benötigt man neben typischen Reiseimpfungen (etwa gegen Japanische Enzephalitis) viele Standardimpfungen, kann es mitunter bis zu sechs Monate dauern, bis alle Impfungen eingeholt sind. Man sollte daher so früh wie möglich einen Beratungstermin mit dem Hausarzt vereinbaren. Allgemeines: Mitgliedschaften und Verträge, etwa mit dem Telefonanbieter, müssen teils ein halbes Jahr im Voraus gekündigt werden. Wer im Ausland Auto fahren möchte, sollte einen internationalen Führerschein beantragen. Für einige Länder brauchen deutsche Staatsbürger Visa. Insbesondere für Russland und China bietet es sich an, das Visum vorab bei einer Botschaft in Deutschland zu beantragen. Viele Länder setzen zudem voraus, dass der Reisepass bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Dies sollte man bei der Reiseplanung berücksichtigen, gegebenenfalls einen Zweitpass beantragen. Kündigt man vor der Reise die Wohnung, kann ein Nachsendeauftrag der Post zu einer Vertrauensperson sinnvoll sein. Mehr zur Reise: Auf ihrem Blog www.schrittwaerts.de berichten Melanie Maier und Alexander Schulz regelmäßig von ihrer Reise. Mehr Reisefotos findet man auf ihrem Instagram-Account @schrittwaerts.

Und nun, an einem lauen Abend Anfang Juni, sitzen wir mit drei Rumänen im Garten. Andrea, Razván und Paul haben uns zum Essen eingeladen. Auf dem Tisch steht eine Platte mit sauren Gurken, Zwiebeln, Schweinespeck, Sülze, Mini-Würstchen und Kuhmilchkäse, außerdem Brot, Gemüseaufstrich und die unvermeidbare "Mamaliga": ein fester Brei aus Maisgrieß, in den wir Schafskäse rühren, solange er noch warm ist.

Aber erst einmal - "Noroc!" - stoßen wir mit einem Schluck Pálinka an. Den Pflaumenschnaps, den wir schon aus Ungarn kennen, trinken auch die Rumänen gerne - obwohl sie eine ähnliche Fehde gegen ihre Nachbarn hegen wie die zwischen Deutschen und Niederländern.

Eineinhalb Monate sind Alex und ich zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Am 30. April 2018 sind wir aus Bad Wildbad im Schwarzwald aufgebrochen. Auf eine Reise, von der wir weder genau wissen, wie lange sie dauern, noch zu welchen Orten sie uns führen wird. Mit einer ungefähren Route im Kopf und einem Visum für Russland in den Reisepässen verlassen wir Alex’ Heimatstadt. Seine Eltern begleiten uns und unsere Rucksäcke zum Bahnhof. Bereits sechs Monate vorher haben wir unsere Jobs und Wohnungen gekündigt, Verträge stillgelegt, eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, Impfung nach Impfung verabreicht bekommen. Mit dem Sparen haben wir natürlich lange vorher angefangen.

Der Aufbruch beginnt so, wie wir uns die gesamte Reise vorstellen: langsam. Die erste Nacht verbringen wir bei Freunden in München, die beiden Wochen darauf auf einem österreichischen Bauernhof nahe der tschechischen Grenze. Für Kost und Logis füttern wir dort Schafe und setzen Kartoffeln. Gut 15 Monate und mehr als 35.000 Kilometer später sind wir in Australien, genauer gesagt in Melbourne, angekommen. Über den Balkan sind wir nach Russland gereist. Von Moskau ging es mit der Transsibirischen Eisenbahn in die Mongolei. Mit Zügen und Bussen haben wir China und Südostasien erkundet, bevor wir mit dem Containerschiff von Port Klang, Malaysia, nach Fremantle, Australien, übergesetzt sind.

Unsere Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn beginnt am 5. Juli 2018 am Kasaner Bahnhof. Bevor wir zum Gleis dürfen, müssen wir unsere Rucksäcke auf ein Fließband legen, das Gepäck wird wie am Flughafen durchleuchtet. Vor der Tür unseres Waggons nimmt eine Zugbegleiterin unsere Fahrkarten entgegen und kontrolliert die Reisepässe - trotz ihrer strengen Uniform sieht sie nicht älter aus als 16. In unserem Abteil, einem kleinen Raum mit vier Pritschen, treffen wir auf unsere Mitreisenden. Links oben liegt Michail und wischt über das Display seines Handys. Unter ihm haben sich der kleine Igor und seine Babuschka ausgebreitet. Spielzeug und Lebensmittel verteilen sich zwischen ihnen und auf dem Tischchen vor dem Fenster. Es gibt Frikadellen und Fruchtsaft aus dem Tetrapak.

Um Punkt 13.18 Uhr setzt sich der Zug schnaufend in Bewegung. Kurz darauf kommt die junge Zugbegleiterin und verteilt Plastikbeutel, in denen sich Bettbezüge und ein kleines Handtuch befinden. Alex holt seinen iPod aus dem Rucksack, sieht zu, wie wir gemächlich an den Ausläufern Moskaus vorbeiziehen. Der Zug fährt nie schneller als 70 Stundenkilometer. Ursprünglich gebaut, um schnellere Truppenbewegungen zu ermöglichen und neue Handelsrouten zu erschließen, ist die 9288,2 Kilometer lange Eisenbahnstrecke heute die Hauptverkehrsachse Russlands. 1891 verkündete Zar Alexander III. den Baubeginn der Trasse, 25 Jahre später wurde der letzte Streckenabschnitt bei Chabarowsk vervollständigt.

Wir verbringen insgesamt 101 Stunden und 22 Minuten auf transsibirischen Schienen - mehr als vier volle Tage. Das Reisen ohne Flugzeug dauert. Alex und mir macht das aber nichts aus, wir haben uns bewusst gegen das Fliegen entschieden. Zum einen wollen wir ein Gefühl für die Distanzen bekommen, die wir zurücklegen. Die Länder, die wir bereisen, intensiv erleben. Zum anderen aber auch aus ökologischen Gründen: Bei einem Flug von Stuttgart nach New York zum Beispiel fallen pro Fluggast 3721 Kilogramm CO2 an. Das ist mehr als doppelt so viel, wie ein Mensch in Indien im Jahr verbraucht. Dort beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Emission rund 1600 Kilogramm CO2. In Deutschland liegt der Verbrauch bei etwa 11,5 Tonnen pro Person und Jahr. Pro-Kopf-Emissionen bis zu zwei Tonnen jährlich wären klimaverträglich.

Selbstverständlich wissen wir, dass das Containerschiff, das uns von Malaysia nach Australien bringt, kein umweltfreundliches Verkehrsmittel ist. Doch Containerschiffe transportieren in erster Linie Waren statt Personen. Sie würden auch ohne Passagiere fahren. Bei einem Flugzeug ist das anders. Würden mehr Menschen aufs Fliegen verzichten, müssten die Airlines früher oder später Flüge streichen. Damit weniger Frachtschiffe über die Ozeane fahren, müssten wir vor allem etwas an unserem Konsumverhalten ändern. Auf dem Schiff haben wir trotzdem ein schlechtes Gewissen.

Acht Tage verbringen wir auf hoher See. Wir schlafen zum Brummen des Schiffsmotors ein, singen Karaoke mit der philippinischen Crew, essen mit den Offizieren zu Mittag und zu Abend. Vor allem aber lesen wir, schauen aus dem Fenster, lassen uns treiben. Im Gegensatz zu dem überbordenden Programm von Kreuzfahrtschiffen gibt es für Passagiere auf einem Frachtschiff nicht viel zu tun.

Dann also Australien. Einen Monat bleiben wir in Perth, passen auf eine Katze auf, kaufen uns ein Auto. Außerdem nehmen wir uns Zeit zum Arbeiten. Seit wir aus Deutschland aufgebrochen sind, führen wir unsere Berufe - Grafikdesigner und Journalistin - freiberuflich aus. In unserem Auto folgen wir der Küste Westaustraliens nach Darwin. In der Hauptstadt des Northern Territorys helfen wir einem Blumenhändler eine Woche lang beim Mulchen. Anschließend fahren wir auf kerzengeraden, scheinbar endlos langen Straßen durch das Outback in den Landessüden.

Gefährliche Situationen haben wir dabei nie erlebt. Nicht einmal ein Reifen ist geplatzt. Überhaupt hatten wir auf unserer Reise sehr viel Glück bisher. Wir sind nie ernsthaft krank geworden, wurden nicht ausgeraubt - höchstens ein paar Mal übers Ohr gehauen. Wir sind beide schlecht im Handeln. Mulmig war es mir im vergangenen Jahr nur einmal zumute. An unserem letzten Tag in Hongkong, am 16. September 2018, wirbelt der Taifun Mangkhut über die chinesische Sonderverwaltungszone. Schon frühmorgens peitscht der Regen gegen die Fenster. Der Wind lässt die Scheiben zittern. Immer wieder schrillen Sirenen auf, klirrt Glas, das nicht weit entfernt zerbricht.

Um 8 Uhr stuft das Hong Kong Observatory - die Behörde, die in der Stadt für Wettervorhersagen und Sturmwarnungen zuständig ist - Mangkhut von einem Sturm der Stufe 8 zu einem Sturm der Stufe 9 hinauf. Das bedeutet: Flüge werden gestrichen, Busse und Bahnen fahren nicht mehr, die Menschen sind dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, sich von Türen und Fenstern fernzuhalten. Eineinhalb Stunden später erreicht Mangkhut die höchste Stufe 10. Auf den Philippinen hat der tropische Wirbelsturm zu diesem Zeitpunkt bereits eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 127 Personen sind ums Leben gekommen, mehr als fünf Millionen Menschen sind von dem Sturm und seinen Folgen betroffen.

Mit unserem Airbnb-Gastgeber Hamza, einem 24-jährigen Software-Entwickler aus Pakistan, und seinem 25-jährigen Mitbewohner Petar aus Bulgarien harren wir in der Wohnung aus, bis der Sturm abklingt. Im elften Stock eines Hochhauses in Lohas Park, einer Wohnsiedlung im Südosten Hongkongs, sind wir vor den Windböen sicher. Wir haben sogar den ganzen Tag Strom, Internet und warmes Wasser. Nur die Toilettenspülung funktioniert ab dem späten Nachmittag nicht mehr.

Wie es nun weitergeht? Wir sind derzeit noch in Australien und möchten nun im September mit dem Frachtschiff nach Neuseeland weiterreisen, drei bis vier Monate dort verbringen. Was danach kommt, wissen wir noch nicht. Die Routen der Containerschiffe ändern sich ständig. Die Unsicherheit - auch sie ist ein Teil dieser Reise ohne Flugzeug.