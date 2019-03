Von Wolfgang Polte

Am 29. März wird Großbritannien wohl offiziell aus der Europäischen Union austreten. Der drohende Brexit verunsichert viele Touristen. Wer Großbritannien wegen des Brexit-Chaos meidet, dem entgehen allerdings einige Schnäppchen. Kostete das britische Pfund vor zwei Jahren noch fast 1,50 Euro, bekommt man es heute für 1,14 Euro. Noch nie konnte so günstig zwischen Brighton an der Südküste bis Edinburgh in Schottland gereist, geshoppt und besichtigt werden. Denn, um weiterhin Touristen zu locken, gibt es manches zum Nulltarif. Hier eine aktuelle Auswahl:

Der Brexit und seine Folgen: Gelingt die Einigung auf ein Austrittsabkommen, reisen Urlauber auch weitere zwei Jahre so, als habe es keinen Brexit gegeben. So lange dauert die Übergangsfrist, in der Großbritannien und die EU ihre Beziehungen neu regeln. Bislang ist lediglich ein Personalausweis Pflicht - damit werden Urlauber laut Auswärtigem Amt bis mindestens 31. Dezember 2020 einreisen dürfen. Vorsicht: Sollte es zum "harten Brexit" kommen, ohne Abkommen mit der EU, könnte dies spürbare Folgen haben. Möglicherweise müssen Einreisende einen Reisepass vorlegen. Der Flugverkehr soll aber weitgehend intakt bleiben. Ein Notfallplan sieht vor, dass Sicherheitszertifikate für Flugzeuge von britischen Airlines für neun Monate weiter gelten sollen. Bei Anreise mit Fähre oder Auto könnte es allerdings zu Wartezeiten an den Grenzkontrollstellen kommen. Telefonieren mit dem Handy könnte teurer werden, sollte das kostenlose Roaming wegfallen. Auch die großzügigen Freigrenzen für Alkohol oder Zigaretten wären gestrichen. Statt zehn Litern darf dann nur noch ein Liter Whisky ins Gepäck. Rundreise-Pauschalen: Der Linksverkehr schreckt viele Besucher ab, die Insel selbst mit dem Auto zu erkunden. Günstige Pauschalen gibt es bei dreitägigen Bus-Rundreisen (ab 588 Euro p.P./DZ, mit Hotelübernachtungen und Frühstück) via Dertour www.dertour.de. Oder: Achttägige Rundreisen durch Südengland und Cornwall mit Flug, Hotel/Frühstück ab 699 Euro (Lidl). Allgemeine Infos: Britische Zentrale für Tourismus, www.visitbritain.de.

Übernachtungen

Das Mutterland von Bed & Breakfast hat eine weitere preiswerte Hotelvariante, die "Poshtels, eine Mischung von Boutiquehotel und sehr schicker Jugendherberge, etwa in London ("Clink 78") oder York (Ace), Zweibettzimmer kosten in London rund 70 Pfund, also etwa 40 Euro. Ähnlich günstig sind auch die "Generator"- Design-Hostels (Infos: www.generator.com). Eine weitere preiswerte Hotelkette mit fast 30 Standorten sind die "Village Urban Resorts (www.village-hotels.co.uk) in Birmingham, Blackpool oder Liverpool ab 55 Pfund pro Nacht. Die großen deutschen Pauschalveranstalter haben tüchtig eingekauft. So gibt es die siebentägige Reise mit Flug, 3-Sterne-Hotel, Frühstück, in London schon ab 314 Euro (p.P./DZ). Infos: ww.neckermann-reisen.de. Last-Minute Tagespreise bekommt man bei Vergleichsportalen wie www.mcHotel.de.

Unschlagbar im Preis: die zahlreichen Campingplätze, etwa "The Secret Campsite" in Sussex mit 15 Stellplätzen (17 Pfund), eine Zugstunde von London entfernt. Geheim-Tipp: Studentenwohnheime bieten während der Semesterferien preiswerte Übernachtungen (www.universityrooms.com).

Shoppen

Britische Mode ist teuer. Doch in den Outlets bekannter Designer-Marken gibt es Nachlass bis 50 Prozent. Das gilt für Burberry (in Reading, westlich von London, 21 - 31 Chatham Place) und Aquascutum (7 - 9 Chatham Place) sowie das angesagt Handtaschenlabel Anya Hindmarch, (2 Chatham Place). Paul Smith hat sein versteckt liegendes Outlet in der schmalen Avery Row im Londoner Stadtteil Mayfair. Seine T-Shirts kosten oft bis zu 75 Pfund, dort gibt es sie für 20 Pfund. Alle großen Marken gibt es im Bicester Village in Oxfordshire, das vom Londoner Bahnhof Marylebone in einer Stunde zu erreichen ist.

Essen

Der Montag wurde als "Spartag" in vielen Restaurants eingeführt. Es gibt Sonderangebote, so im "Infusion Café and Bistro", 20 km von Liverpool mit typisch englischen Gerichten für 10 Pfund. In Bristol bekommt man die Pizza im "Prego" für umgerechnet etwa 7 Euro.

Wer früh kommt, zahlt weniger: Fast überall gibt es "Earlybird"-Preise. Wer zwischen 16 und 21 Uhr (freitags bis 19 Uhr) isst, bekommt Rabatt. Im "La Mama" in Lancashire werden dann für ein Drei-Gänge-Menü mit Steak und Pasta knapp 12 Pfund berechnet. Londons Schnäppchenziel für Sparsame ist die "Brasserie Zédel" (20 Sherwood Street) nicht weit vom Piccadilly Circus. Lauchsuppe mit Kartoffeln wird für 2,95 Pfund serviert, das Zwei-Gänge-Menü ab 9,75 Pfund (www.brasseriezedel.com).

Fish und Chips gehören zum Großbritannien-Besuch. Die "Chippies" bieten sie fast überall im Land zum Mitnehmen an. Die Portion kostet zwischen 5 und 6 Pfund. Das "Simpsons" in Cheltingham, eine Stunde Autofahrt von Bristol, erhielt die Auszeichnung "bestes Chippie" von Großbritannien.

Rundfahrten & Touren

Im berühmten Doppeldecker durch London zum normalen Fahrkartenpreis (Tageskarte ab umgerechnet 4,80 Euro). Beste Routen: Bus 24 ab Westminster Abbey, weiter durch die Downing Street, Sitz der Regierung, über den Trafalgar Square ins West End nach Soho bis Camden (Musikszene) und Hampstead (Promi-Viertel). Bus 9 von Somerset House über den Trafalgar Square nach Knightsbridge (Harrods) zur "Royal Albert Hall" bis zum Kensington Palace, wo Kate und William mit ihren Kindern wohnen.

Schlösser, Herrenhäuser und Burgen besichtigt man am günstigsten mit dem "National Trust Touring Pass". Er gilt für sieben oder 14 Tage und kostet umgerechnet ab 39 Euro. Rund 300 Sehenswürdigkeiten können damit besichtigt werden. Von Winston Churchills früherem Wohnsitz Chartwell über den "Game of Thrones"-Drehort Castle Ward in Nordirland bis zum magischen Powis Castle and Garden in Wales ist alles drin. (www.britainshop.com und www.visit.britain.de).

Kultur

Museen, Kirchen und Galerien sind oft gratis zu besichtigen. Das gilt für das British Museum, die National Gallery, das Natural History und das Victoria & Albert Museum in London, die Tate in Liverpool und das National Museum in Schottland sowie für weitere über Hundert Museen. Übersicht: www.visitlandon.com/Things-to-do/sightseeing/london-attraction/museum.

Musical, Drama, Komödie oder Show: Am Leicester Square in London werden am TKTS-Schalter täglich die Resttickets für den Abend zum halben Preis verkauft. Infos: www.tkts.co.uk. Im Januar und Februar gibt es die Theaterreihe "Get Into London Theatre" für mehr als 65 Stücke und Shows zwischen 10 und 40 Pfund.

Natur

Zum Nulltarif sind viele Naturwunder zu besichtigen wie Ben Nevis, den mit 1345 Meter höchsten britischen Berg in Schottland. Außerdem Loch Ness in Schottland oder die Rhossili Bay bei Swansea, Wales, den wohl schönsten Strand des Landes. Außerdem gibt es im September die "Door Open Days" mit kostenlosem Eintritt am Wochenende in Kulturerbestätte und Gebäude wie die Kathedrale von Glasgow.