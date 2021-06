Von Uwe Junker

Erzherzog Johann, Bruder des Kaisers Franz-Joseph (der aus den "Sissi-Filmen"), fühlte sich zu der alpin-mediterranen Region Merans und ihren Menschen besonders hingezogen. Die Schenner waren für ihn "ein herrlicher Menschenschlag". "Auf dass mein Haupt einst in Tiroler Erde ruhen möge", hatte er sich sehnlichst gewünscht. Und sein Sohn Franz erfüllte ihm diesen Wunsch: Vor 150 Jahren wurden die sterblichen Überreste Johanns vom Grazer Dom in das Mausoleum in Schenna überführt – heute weithin sichtbares Wahrzeichen des Ortes neben der Pfarrkirche und unterhalb des Schlosses gelegen. Die Grabstätte des großen Tirol-Liebhabers stellt eines der bedeutendsten Beispiele der Neugotik weltweit dar.

Der Erzherzog hatte diesen Baustil auf einer Englandreise 1815 kennengelernt und blieb von ihm sein ganzes Leben fasziniert – wohl auch, weil er zu seinem persönlichen Selbstverständnis passte: So wie die Neugotik einen Stil der Vergangenheit wieder aufgreift, orientierte er sich als Herrscher ebenfalls an historischen Vorstellungen, in die sich aufklärerische Züge mischten. Vielseitig begabt erwies er sich als einer der intelligentesten Vertreter des habsburgischen Hochadels.

"Er hat für die Infrastruktur und damit für die Menschen Südtirols Unglaubliches geleistet", lobt Graf Franz von Spiegelfeld anlässlich eines Festaktes zum 150-jährigen Bestehen des Mausoleums. "Das Etschtal hat er trockenlegen lassen und damit den intensiven Obstanbau in der Region erst ermöglicht, die Burgunderreben aus Frankreich importiert und damit den Weinanbau Südtirols wesentlich bereichert, alle Berge erklommen, mit Wanderwegen und Gipfelkreuzen versehen lassen und dadurch das Bewusstsein der Einheimischen für die Schönheit ihrer Bergwelt geweckt."

Der Erzherzog habe im Geschichtsunterricht eigentlich den gleichen Stellenwert verdient wie der berühmte Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer, fordert von Spiegelfeld. Der Graf bewohnt heute das einst von Johann erbaute Schloss Schenna zusammen mit seiner Gattin Johanna Gräfin von Spiegelfeld, geborene Gräfin von Meran, Ur-Ur-Ur-Enkelin des Erzherzogs. Die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an den großen Habsburger in Tirol wachzuhalten.

Sepp und Oskar backen auf der Taseralm Brot. Foto: Junker

Weinbauer Karl Pichler und seine Familie machen das auf ihre Weise: Sie haben ihrem Weißburgunder im Einvernehmen mit dem Grafenpaar den Namen "Erzherzog Johann" gegeben. Es versteht sich daher von selbst, dass die Pichlers inmitten von Hochadel und Politik auch zum Festakt geladen waren. Wir wandern mit Karl vom Ortszentrum durch seine Weinberge und genießen den erzherzoglichen Weißburgunder gleich im Freien. "Wir produzieren alle unsere Weine selbst, gehören keiner Genossenschaft an", erklärt er. In besten sonnenverwöhnten Hanglagen bauen die Pichlers außer Weißburgunder noch die Südtiroler Rebsorten Vernatsch und Blauburgunder an, die sie anschließend im Weingut inmitten der Weinberge veredeln. Die warten in der Weinkellerei des Innleiterhofes darauf, verkostet zu werden.

Roswitha hat der Erzherzog definitiv seine große Liebe zu den Bergen irgendwie vererbt. Im Hauptberuf Verwaltungsangestellte eines Meraner Krankenhauses, verbringt sie den größten Teil ihrer Freizeit in der Natur als Bergführerin oder Balancetrainerin. In letztgenannter Eigenschaft sind wir mit ihr auf dem Schenner Waalweg unterwegs, entlang jener Bewässerungskanäle, die im 17. Jahrhundert für den Obstanbau angelegt wurden. "Auch heute noch wachen Waaler über die gerechte Verteilung des Wassers an die einzelnen Obstbauern", erklärt uns Roswitha. "Von April bis Oktober wird das Wasser aus den Bergen auf die Obstwiesen geleitet." Das ist richtig kalt und damit bestens geeignet für ein Kneippsches Fußbad im Waal – fester Bestandteil von Roswithas Balancewanderungen.

Während wir von der Talstation der Taser Seilbahn südwärts über die romantische Steintreppe "Katzenleiter" bis zum Weiler St. Georgen südwärts am Waal entlangwandern, erleben wir noch eine Waldmeditation mit Atemübungen und fokussierter Konzentration auf Düfte und Geräusche des Waldes – mit geschlossenen Augen versteht sich. Zum Abschluss der Waal-Wanderung rasten wir inmitten blühender Obstwiesen und verbrennen entlang des Weges gesammelte Kräuter in Räucherkerzen, die Roswitha bei ihren Balancewanderungen stets in ihren Rucksack packt. "Das ist ein alter Brauch, der sich aus der Walpurgisnacht in der Region über Generationen gehalten hat und böse Geister vertreiben soll."

Karl Pichler zur Freiluftweinprobe. Foto: Junker

Ja, wir sind tatsächlich spürbar gestärkt an Leib und Seele, als wir Schenna wieder erreichen. Unsere gerade gewonnene Balance wird jedoch auf eine harte Probe gestellt, als Roswitha mit uns am Ortseingang noch bei Matthias Gögele einkehrt. Der ist nicht nur Apfelbauer und Inhaber des schmucken Feriendomizils Torgglerhof, sondern betreibt seit Kurzem auch eine kleine Destillerie edler Obstbrände im ehemaligen Gerichts- und Gefängnisgebäude von Alt-Schenna aus dem 15. Jahrhundert. Besonders vom Birnen- und Mirabellenschnaps sind wir angetan.

Am nächsten Morgen ist unsere Balance zurück. Die brauchen wir auch. Denn wir sind mit Julia auf E-Mountainbikes unterwegs zur Taseralm. Sie führt uns auf schmalen Pfaden durch Weinberge und Obstwiesen und später in über 1600 Meter Höhe, immer begleitet von prächtigen Panoramablicken. Ob Erzherzog Johann Gefallen an den vielen Mountainbikern gefunden hätten, die inzwischen "seine" Berge bevölkern? Uns macht die Tour jedenfalls Riesenspaß.

Sepp Gamper hätte es dem Herzog sicher angetan. Denn der ist genauso voller Ideen wie einst Johann selbst: Seine neueste Attraktion ist in luftiger Höhe selbstgebackenes Brot, dessen Duft uns umfängt, als wir die Räder abstellen. Wir genießen das noch warme Brot im Freien, direkt nachdem Sepp und sein Chefkoch Oskar es aus dem Steinofen geholt haben – köstlich! Nach zügiger Abfahrt erwartet uns noch ein kulturelles Highlight zur stillen Einkehr: Die kleine Rundkirche von St. Georgen, ehemalige Burgkirche von Alt-Schenna aus dem 13. Jahrhundert, beeindruckt mit gut erhaltenen Decken- und Wandmalereien, die das Jüngste Gericht und das Martyrium ihres Namenspatrons, des heiligen Georgs, zeigen.

An unserem letzten Abend genießen wir auf dem Balkon unseres Appartements im Goyenhof geradezu mythische Lichtspiele, die Sonne und Wolken in den noch schneebedeckten Berghöhen des Erzherzogs kreieren. In Gedanken sind wir schon bei der nächsten Reise in dessen Heimat – um das Wohlgefühl von innerer Balance beim Bergwandern einmal mehr zu erleben, nach dem man sich in unseren schnelllebigen Zeiten so sehnt.

Informationen:

Anfahrt: Das Tourismusbüro Schenna bietet eine Busverbindung ab München ZOB jeden Mittwoch und Samstag direkt nach Schenna an (www.merano-suedtirol.it/de/schenna/info-service/informationen/lage-anreise/anreise-mit-dem-bus). Flugverbindung ab Köln/Bonn bis Verona inkl. Shuttle nach Schenna; Airport Shuttle Meraner Land Express von/bis Flughafen Innsbruck. Detaillierte Anreise-Infos: www.merano-suedtirol.it/de/schenna/ info-service/informationen/lage-anreise

Reisezeit: Die Saison geht von Ostern bis Allerheiligen. Schenna bietet aktive Erholung in allen Höhenlagen – jede Jahreszeit hat ihren Charme. Im Frühling taucht die Apfelblüte das Meraner Becken in ein duftendes weiß-rosa Blütenmeer und Spaziergänge auf dem Schenner oder Maiser Waalweg laden zum Entdecken der lokalen Kulturlandschaft ein. Im Sommer gibt es Almenrausch und Gaumenschmaus in den hochalpinen Wanderregionen Hirzer, Schennaberg und Meran 2000. Ein besonderes Highlight: die Alpenrosenblüte (Ende Juni / Anfang Juli). Im Herbst ist die Luft kristallklar, die Aussicht endlos und in den Gasthäusern und Almen gibt es "Törggele"-Mahlzeiten mit jungem Wein.

Unterkunft: Landpalais Goyenhof: geräumige Appartements, Relax-Zonen mit beheiztem Pool, Wellnessbereich, Frühstück mit regionalen Bio-Produkten (www.goyenhof.com); Baumgartners Blumenhotel: Panoramablick über den Talkessel, Gemüse, Obst und Kräuter aus eigenem Anbau, Teigwaren und Säfte aus eigener Herstellung (www.blumenhotel.it)

Weitere Infos: Tourismusbüro Schenna, www.schenna.com, info@schenna.com, www.merano-suedtirol.it/de/schenna