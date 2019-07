Von Karin Kura

Sie wackeln mit den Ohren, drehen sie nach links, nach rechts. Flusspferde beobachten ihre Umgebung sehr genau. Menschen auf Safari tun das auch: Mit gezückten Kameras warten wir im Boot auf den einen, den entscheidenden Moment. Wenn ein Hippo sein Maul ganz weit aufreißt. Kommt, na kommt schon! Die Spannung steigt, und ja, jetzt - da passiert es! Ein gigantisch großes Maul öffnet sich. Darin kommen wenige, aber imponierende Zähne zum Vorschein. Unser Boot dreht ab. Wir sind zufrieden.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: South African Airways passt mit seinem umfangreichen Streckennetz am besten für diese Reise: Hin ab Frankfurt (oder München) über Johannesburg und Victoria Falls, zurück ab Harare über Johannesburg. Info: www.flysaa.com. Veranstalter: Lernidee [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: South African Airways passt mit seinem umfangreichen Streckennetz am besten für diese Reise: Hin ab Frankfurt (oder München) über Johannesburg und Victoria Falls, zurück ab Harare über Johannesburg. Info: www.flysaa.com. Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen bietet eine 13-tägige Reise nach Simbabwe, auf dem Programm stehen die Victoria-Fälle, eine 5-tägige Hausboottour auf dem Kariba-See sowie der Mana-Pools-Nationalpark, ab 4250 Euro, www.lernidee.de Wissenswertes: Eine Landkarte von Simbabwe gibt es im Reise Know-How- Verlag, sie kostet 9,95 Euro. Reisezeiten: Von April bis Oktober, wobei im April noch mit etwas Regen gerechnet werden muss, dafür ist es schön grün. Regenzeit ist von November bis März. Allgemeine Auskünfte: Zimbabwe Tourist Office, Telefon 069/21 99 54 13, www.zimbabwetourism.net

[-] Weniger anzeigen

So nah wie auf dem Kariba-See im Norden Simbabwes kommt man Flusspferden selten. Näher sollte man ihnen auch nicht kommen, sie können einen Menschen ruckzuck in zwei Hälften zerteilen. Zwischen Flusspferden und Krokodilen schippert das Hausboot Umbozha. An Bord gegangen sind wir bei der Stadt Binga am südwestlichen Ufer des Kariba-Sees. In einer ziemlich abgelegenen Gegend, die man nach sieben Stunden holpriger Fahrt von den Victoriafällen aus erreicht. Der See hat Horizont: Es ist einer der größten Stauseen der Welt. Dafür wurde der Sambesi-Fluss, der die Victoriafälle speist, auf 280 Kilometern Länge aufgestaut. In seiner Mitte verläuft die Grenze zu Sambia.

Während der mehrtägigen Fahrt wird die Umbozha das Gewässer bis zur Staumauer in Kariba durchqueren. Krokodile gleiten in Sichtweite dahin. Wie harmlose Stücke Treibholz. Sonst ist auf dem Wasser tagsüber nichts los, es leben kaum Menschen am See. Erst nach Einbruch der Dunkelheit sind Fischerboote unterwegs. Auf der Jagd nach den kleinen Kapenta-Fischen, eine Sardinenart. Im Schlepptau hat die Umbozha ein Tenderboot. Es ist offen wie ein Floß, motorisiert, und mit Stühlen bestückt. Damit schippern wir jeden Tag hinein in kleine Buchten und auf Nebenflüsse des zum See verwandelten Sambesi.

Vorbei an weitläufiger Savanne, gelb und grün leuchtenden Gräsern. Mittendrin lagert eine Büffelherde, sie schaut uns schläfrig hinterher. Dann wieder ist das Ufer felsig, gespickt mit rotem Sandstein. Dahinter stehen auf Berghängen große Baobab-Bäume, auch als Affenbrotbäume bekannt.

Jetzt tastet sich das Tenderboot vorsichtig zwischen Baumstümpfen hindurch. Sie ragen überall am Rande des Kariba-Sees aus dem Wasser. Bleiche Gerippe abgestorbener Bäume. Überbleibsel einer versunkenen Welt, von Vögeln gern als Ausguck genutzt. Ein Fischadler mit weißer Brust und braunem Gefieder thront auf der Spitze eines solchen Stamms, wartet geduldig auf Beute. Ende der 50er Jahre wurde die Landschaft - noch unter britischer Kolonialherrschaft im damaligen Rhodesien - für den Stausee überflutet. Der Sambesi, viertlängster Fluss Afrikas, schwoll langsam an, und rund 57.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Nur an die vielen Wildtiere hatte niemand gedacht. Nashörner, Affen, Löwen, alle, die nicht schwimmen können. Tausende ertranken oder saßen auf Inseln fest.

Weltweit Aufsehen erregte zu jener Zeit die Rettungsaktion "Operation Noah". Dramatische Szenen spielten sich ab bei den Versuchen, etwa die mehrere Tonnen schweren Nashörner mit Booten aufs Festland zu befördern. Immerhin 6000 Tiere konnten gerettet werden, man brachte Löwen, Nashörner oder auch Antilopen in den dafür gegründeten Matusadona-Nationalpark. Er liegt rund 40 Bootskilometer von Kariba entfernt, und wir legen dort mit dem Tenderboot an. Peter Nobes vom Rhino Safari-Camp wartet schon. Und natürlich hat uns eine Gruppe Flusspferde längst erspäht. Am Abend werden sie ihr feuchtes Domizil verlassen, sich zum Grasen an Land begeben. "Tagsüber Pool, abends Restaurant - Hippos führen kein schlechtes Leben, oder?" , sagt Peter, ein Brite von Anfang 70. Er lacht.

Er zeigt uns seine Lodge. Prächtige Mahagoni-Bäume stehen am Eingang. Es ist ruhig. Nur zwei der strohgedeckten Holzhütten sind belegt. Es kommen nicht viele Touristen zum Kariba-See. Bis Ende der 90er sah das noch anders aus, berichtet Peter, da gab es auch mehrere Unterkünfte. Aber mit Präsident Mugabes Politik, der gewaltsamen Vertreibung weißer Farmer (ab dem Jahr 2000), seien auch die Touristen ausgeblieben. Und die wirtschaftliche Lage im Land werde immer desolater, klagt er. Auch mit der neuen Regierung.

In den 1990er Jahren, da lebten auch noch viele Nashörner im Matusadona-Park. Der Name Rhino Safari Camp verrät es. Heute sind nicht mehr viele übrig. "Erst wurden die Nashörner wegen des Horns gejagt, jetzt sind die Elefanten dran", meint Peter bitter. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Pro Wildlife ist der Elefantenbestand in der Sebungwe-Region am Kariba-See um 70 Prozent geschrumpft. "Manchmal hören wir die Schüsse", erzählt Peter. Und die Elefanten rücken instinktiv näher an die Lodge heran. Sie wissen, dort droht ihnen keine Gefahr.

Ähnliches erlebt auch Alex Naert im Vundu Camp, rund 200 Kilometer den Sambesi flussabwärts im Mana Pools Nationalpark. "Noch sind die Elefanten bei uns ganz entspannt, aber die Wilderer kommen immer näher", stellt er fest. Meistens kämen sie über den Fluss, aus Sambia. Mana Pools steht für uns nach der Hausboottour auf dem Programm. Im Hafen von Kariba sind wir an Land gegangen, fuhren über Makuti nach Chirundi und sind dort wieder auf den Sambesi gestoßen. Weiter ging unsere Tour mit Speedbooten.

Mit ihnen brausten wir, unsere Koffer mit an Bord, über den Fluss, umfuhren geschickt Sandbänke und Flusspferde. Nach etwa zwei Stunden Bootsfahrt erreichen wir das Vundu-Camp im Mana Pools Park. Mana heißt in der Sprache der Shona vier und bezeichnet vier große Wasserbecken, Überbleibsel des früheren Sambesi-Verlaufs. Selbst zur Trockenzeit führen sie noch Wasser.

Alex ist der Manager im Vundu Zeltcamp. Er kutschiert uns im offenen Jeep durch den Nationalpark. Dieser trägt den Titel Unesco-Welterbe, Mana Pools erstreckt sich etwa 50 Kilometer entlang des Sambesi. Es gibt schöne Flussauen, und besonders die Wälder sind schützenswert. Sogenannte Galeriewälder, darunter Leberwurst- und Affenbrotbäume, Akazien, oder auch Tamarinde. Am Wegesrand stehen grazile Impala-Antilopen, eine Pavian-Sippe lagert rund um einen großen Feigenbaum. Alex stoppt. Er hat seine Lieblingstiere erspäht: Ein Rudel Wildhunde. Sie durchstreifen gerade eine Grasebene. Afrikanische Wildhunde sieht man äußerst selten, und diese hier tummeln sich sogar eine ganze Weile direkt vor uns. Sie haben ein wild geflecktes Fell, große Ohren und lange Beine. Die Jungen spielen miteinander, die Älteren dösen. Eine relaxte Szene, dabei sind die Tiere selbst für Löwen ernst zu nehmende Jagd-Konkurrenten.

Als wir zurück ins Camp kommen, staunen wir nicht schlecht - dort steht ein Elefantenbulle. Sein Kopf bewegt sich in Höhe der auf Holzpfählen errichteten Lobby. "Das ist Tusker", ein Elefantenbulle mittleren Alters, erklärt uns Alex. Wir sind auf Augenhöhe mit dem Dickhäuter, nur durch das hölzerne Geländer von ihm getrennt. Still steht Tusker da, manchmal ertönt ein leises Knattern, dann eine Art Grollen.

Wir schwanken zwischen Furcht und Neugierde. Alex spricht zu ihm mit gedämpfter Stimme. "Good boy!", flüstert er beruhigend. "Tusker hat eine Wunde am Bein", erklärt Alex, "er kommt, denn wir haben ihm schon einmal geholfen." Diesmal aber kann Alex nichts für ihn tun, er hat kein Antibiotika mehr. Wenig später verlässt der Elefant humpelnd das Camp.

Wir verabschieden den Tag mit Gin Tonic am Sambesi-Ufer. Während der afrikanische Abendhimmel sein spektakuläres Farbspektrum über Mana Pools ausbreitet. Auch die Flusspferde sind da. Natürlich. Ihre dunklen Buckel ragen wie runde Steine aus dem Wasser.