Das Fernglas ist das wichtigste Utensil der Vogelbeobachter. Hier in der Niedermoorlandschaft Waasen an der österreichisch-ungarischen Grenzewird erfolgreich nach einer Großtrappe Ausschau gehalten. Fotos (5): Thomas Veigel

Von Thomas Veigel

Die Szenerie hat etwas Pastorales: Graugänse weiden am frühen Morgen auf einer Wiese kurz vor den Salzlacken und dem Schilfgürtel auf der Ostseite des Neusiedler Sees. In der Gemeinde Illmitz ist es noch ruhig, der Beobachtungsposten auf der Terrasse einer Lodge in Karlos Zimmerei am Ortsrand erlaubt einen weiten Blick über Wiesen, Schilfgürtel und See bis zum Leithagebirge.

Hintergrund Neusiedler See. Mit 36 Kilometern Länge und 14 Kilometern Breite ist der Neusiedler See der größte See Österreichs. Der durchschnittlich nur 1,20 Meter tiefe See ist der westlichste Steppensee Europas. 1993 wurde der grenzüberschreitende Nationalpark gegründet. Die Hälfte der Nationalparkfläche, rund 4500 Hektar, umfasst die Naturzone, wo keine Nutzung [+] Lesen Sie mehr Neusiedler See. Mit 36 Kilometern Länge und 14 Kilometern Breite ist der Neusiedler See der größte See Österreichs. Der durchschnittlich nur 1,20 Meter tiefe See ist der westlichste Steppensee Europas. 1993 wurde der grenzüberschreitende Nationalpark gegründet. Die Hälfte der Nationalparkfläche, rund 4500 Hektar, umfasst die Naturzone, wo keine Nutzung stattfindet. Dort ist auch das Betreten verboten. Die sogenannten Bewahrungszonen des Nationalparks sind großteils Kulturlandschaft und somit von landschaftspflegerischen Maßnahmen abhängig. Zur Beweidung unterhält der Nationalpark eigene Rinder- und Schafherden. Anreise. Mit der Bahn oder dem Bus: Mit dem Zug nach Wien. Weiter mit dem Bus oder Zug. Mit dem Flugzeug: Austrian und Lufthansa fliegen mehrmals täglich ab Frankfurt nach Wien. Weiterfahrt mit dem Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Auto über Wien nach Neusiedl. Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Zentrale Anlaufstelle für Besucher ist das ganzjährig geöffnete Informationszentrum in Illmitz am südlichen Ostufer des Sees. Eine neue Ausstellung informiert die Besucher über Fauna und Flora, im Zentrum finden auch Vorträge, Seminare und Workshops statt. Hier starten auch viele geführte Exkursionen. www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at Dorfmuseum Mönchhof. Was Josef Haubenwallner in den vergangenen 30 Jahren hier geschaffen hat, ist eine Reise wert. Fast 40 Gebäude aus der Zeit von etwa 1890 bis 1960, die abgerissen werden sollten, hat Haubenwallner mit vier Helfern abgebaut und aus seinem Grundstück wieder aufgebaut. Gastronomie. Die Zahl der klassischen Wirtshäuser nimmt auch im Burgenland ab, aber es sind immer noch fast 300. Der "Fröhliche Arbeiter" in Apetlon gehört ebenso dazu wie "Zur Dankbarkeit" in Podersdorf. Oder der Heurige Gowerlhaus in Illmitz mit Spezialitäten vom Mangalitza-Schwein. Gehobene Küche gibt es unter anderem im Hofgassl in Rust oder bei Max Stiegl im Gut Purbach. Legendär ist sein "Huhn in der Blase". Übernachten: Es gibt viele Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte rund um den See. Besonders schön sind die neu erbauten Lodges von Karlos Zimmerei am Ortsrand von Illmitz. Weitere Infosunter www.neusiedlersee.com

Krähen sitzen am Rand der Wiese und beobachten das Geschehen, ab und zu hoppelt ein Feldhase durch das Bild, im Hintergrund knabbert ein Reh an jungem Strauchwerk. Ein Maler würde noch Gänseliesel oder Gänsepeter dazustellen.

Aber hier handelt es sich um Wildgänse, die bald wieder ihres Weges ziehen werden. Ein paar Stunden später wird man sie mit hunderten Artgenossen am Himmel sehen, wenn sie am kurz vor Mittag von den Äckern und Wiesen zum Baden auf den Neusiedler See fliegen.

Das touristische Angebot rund um den Neusiedler See ist groß: Schwimmen, Windsurfen, Segeln und Radfahren sind die wichtigsten Sportarten, Weinfreunde und Gourmets kommen bei Winzern, Wirtshäusern, Buschenschänken und Haubenlokalen auf ihre Kosten. Auch das kulturelle Angebot ist umfangreich.

Viele Besucher kommen hierher, um dem, wie sie es nennen, "schönsten Hobby der Welt" zu frönen: der Vogelbeobachtung. Die offene Landschaft rund um den See mit ihren Magerwiesen und Salzlacken, der See und vor allem der riesige Schilfgürtel sind ein Paradies für Ornithologen. Die Vielfalt an durchziehenden, überwinternden und brütenden Arten ist sehr groß: Vor vier Jahren wurden 356 Vogelarten gezählt. Es gebe hier "alles an Brut- und Zugvögeln, was Rang und Namen hat", sagt Alois Lang vom Nationalpark. Und es kommen immer wieder neue Arten dazu. In diesem Jahr sei hier erstmals in Österreich ein in der Mongolei beheimateter Jungfernkranich gesichtet worden.

Die beste Tageszeit für das "Birdwatching" ist der frühe Morgen. Wir fahren zunächst über eine im See aufgeschüttete Straße, links dichtes Schilf, rechts dichtes Schilf und am Straßenrand fressen Graugänse das frische Grün. Benjamin Knes, Mitarbeiter in der Forschungsabteilung des Nationalparks, führt uns in der Nähe von Illmitz über einen langen Steg mitten hinein in den Schilfgürtel. Der Steg führt zu einer Holzhütte, einem "Hide". Von hier aus können die Vogelfreunde das Treiben im Schilf und auf dem Wasser beobachten. Am frühen Morgen treffen sich einige Watvögel auf der Wasserfläche im Schilfgürtel: Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Kampfläufer, Möwen baden und stochern mit ihren langen Schnäbeln im Schlamm nach Nahrung.

Nationalpark-Mitarbeiter Sebastian Seiser zeigt eine Groß-Salzmelde an der Zicklacke.

Im Schilf wird eifrig gepfiffen - im grünen, undurchdringlichen Dickicht leben die "kbV", die "kleinen braunen Vögel." Sie werden so genannt, weil für den Laien die verschiedenen Sänger im Schilf nicht zu unterscheiden sind. "Die Rohrsänger sehen alle gleich aus", sagt Benjamin Knes. Er hat als Kind Vogelfedern gesammelt, zum Ornithologen wurde er nach und nach. "Vögel schauen" ist für ihn "Leidenschaft". Nicht nur die Rohrsänger sind kaum zu unterscheiden, auch die Watvögel, die Limikolen, sind schwer zu bestimmen. Ein wichtiges Merkmal der Unterscheidung sei die Schwanzlänge.

Ein Teichrohrsänger im Schilf.

Heute sind es vor allem Stelzenläufer, Säbelschnäbler und Kampfläufer, die wir zu Gesicht bekommen. Richtig Spaß macht die Vogelbeobachtung erst mit dem Fernglas, eine achtfache Vergrößerung ist ideal, damit hat man den Vogel sozusagen direkt vor dem Auge und eine Verwacklungsgefahr besteht auch nicht.

Nicht nur Vögel kann man im Schilf beobachten. Im Altschilf im Süden des Sees hat Benjamin Knes schon Rotten von 80 Rothirschen gesehen. "Das sind Gänsehautmomente".

Jungstörche in Rust warten auf Nahrung brigende Elterntiere.

Am Nachmittag findet Alois Lang mit dem Spektiv – das bis zu 70-fach vergrößert – im weitläufigem Niedermoor des Waasen östlich des Sees eine Großtrappe. Es ist der schwerste flugfähige Vögel und auch aus der Entfernung ein echter Brocken. "Trappen balzen grenzüberschreitend", sagt Lang. Die ungarische Grenze ist nicht weit. Die Tiere legen auch größere Strecken auf dem Boden zurück, das Fliegen ist für sie sehr anstrengend und sie gehen nur in die Luft, wenn es unbedingt sein muss. Vor 25 Jahren drohte die Großtrappe aus Österreich zu verschwinden. Umfangreiche Schutzmaßnahmen ließen den Bestand bis heute wieder auf etwa 500 Tiere wachsen. Nicht nur eine Trappe wird in der kurzen Zeit auf dem Beobachtungsturm gesichtet, auch Seeadler, Wiesenweihen, Neuntöter, Stare, Fasane, Turmfalken und Störche fliegen über das Moor.

Der Neusiedler See ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel, manche bleiben einige Wochen. In den Salzlacken rund um den See finden sie im Frühjahr ein großes Nahrungsangebot an Krebsen und anderen kleinen Tieren. Die Lacken trocknen normalerweise im Juli und August aus, in diesem Jahr passierte das schon im April. Wenn es ausgiebig regnet, füllen sich die Lacken für kurze Zeit auch im Sommer wieder.

Die knapp 50 Salzlacken des Seewinkels östlich des Sees sind einzigartig in Mitteleuropa. Genauso einmalig ist die Vegetation, die sich am Rand dieser Gewässer gebildet hat. Hier wachsen Pflanzenarten, deren nächste Verwandtschaft an den Meeresküsten zu finden ist: Die Pannonische Salzaster, der Queller, die Salzmelde oder die Salzkresse rufen Erinnerungen an Wanderungen im Watt der Nordsee wach.

Sebastian Seiser ist Nationalpark-Guide und er macht mit den Gästen auch Radtouren zu den Lacken rund um Illmitz. Die größte ist der Zicksee. Seiser kann anschaulich die unterschiedlichen Strategien der Pflanzen erklären, mit denen sie sich an den Salzgehalt des Bodens angepasst haben. Eine besondere geologische Situation – unter dem See liegt der Grund des Urmeeres Thetys – macht die Versalzung möglich, durch die Kapillarwirkung der tonigen Böden kommt mit dem Grundwasser immer wieder Salz nach oben. Auch das Wasser des Neusiedler Sees ist leicht salzhaltig.

Im Jahr 1865 trocknete der See zum letzten Mal aus. Fünf Jahre lang war er trocken. Zehn Jahr später erreichte die Wassertiefe drei Meter, heute sind es wegen der geringen Niederschlagsmengen nur noch 1,50 Meter. Man denkt sogar über eine Wasserzufuhr aus der Donau nach.