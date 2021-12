Von Marlis Heinz

Drei große weiße Sterne strahlen im schon blattlosen Baum vorm Haus. Ein kleines Schild an der Fassade erklärt deren Herkunft: "Haßlauer Weihnachtssterne Matthias Wild". Zur Werkstatt geht es ein paar Schritte über den Hof. Doch die wenigsten ihrer Stücke verkaufen Tabea und Matthias Wild an Kunden, die zufällig in ihrer Tür stehen. Die meisten verschwinden erst einmal in Kartons, die bis zur Decke gestapelt werden. Im Advent halten die Transporter immer häufiger in der schmalen Straße von Wilkau-Haßlau und die beiden Sternenmacher schleppen hinaus, was die Kunden in aller Herren Bundesländer geordert haben: Sterne für drinnen und draußen, riesige und winzige, rote, gelbe, weiße und mehrfarbige. Das mit 180 Zentimetern Durchmesser bislang größte Exemplar ging für den Sternenmarkt nach Seiffen.

Nach dem Ausliefern setzen sich die beiden wieder an ihre Werkbank. Matthias Wild streift seine weißen Baumwollhandschuhe über und holt Papierstapel unter dem Tisch hervor: etwa einen Sechstelkreis, unterteilt in fünf Segmente und eine Klebefalz, manche mit aufgedruckten Ornamenten – aber eben flach. Nun erschließt sich, warum der eine Finger an Wilds Handschuh so abgenutzt ist. Die Fläche muss mehrmals gefaltet und der Knick glatt gestrichen werden. Des geschieht so energisch, dass sie schon fast die Form eines Sternenstrahls bekommt, aber so akkurat, dass dessen Spitze wirklich spitz ist.

Tabea Wilds Arbeitsplatz liegt gleich neben dem ihres Mannes. Sie beherrscht zwar ebenso wie Matthias alle Arbeitsgänge, aber meistens ist sie mit Kleben und Verpacken beschäftigt. Ihr Hilfsmittel ist ein eiserner, fünfkantiger Dorn im Format der jeweiligen Sternenspitze. Sie greift sich also den vorgeknickten Sechstelkreis, befestigt den mit einem Magneten am Dorn und streicht den Falz mit Klebstoff ein. Ein paar Augenblicke antrocknen, dann bekommt der Strahl – wieder auf dem Dorn – mit einem kräftigen Streichen über die Klebestellen seine endgültige Form. Und erst einmal einen Platz auf einer der vielen bunten Säulen, die wie aufeinandergestapelte Minizuckertüten entlang der Werkstattwand stehen.

Zwischen diesen Stapeln fällt ein kleiner, von einer Plastikfolie geschützter auf: der erste Haßlauer Weihnachtsstern. Matthias Wild nimmt dieses Stück Firmenarchiv vorsichtig in die Hand und erzählt: "Der stammt aus dem Jahr 1985. Weil in der DDR selbst Weihnachtssterne Mangelware waren, begannen wir in der Küche und im Wohnzimmer zu basteln." Nach Feierabend, denn Matthias Wild war als Elektriker angestellt und Tabea Wild, gelernte Industriekauffrau, mit den vier Kindern zu Hause. Später zogen sie in die Garage um, was freilich nicht denselben Reichtum brachte wie Bill Gates (vermeintlicher) Garagenstart. "Im jedem ersten halben Jahr haben wir nur Kosten", so Tabea Wild. "Wir bestellen das Material für die Sterne, die wir - hoffentlich – in den letzten Wochen des Jahres verkaufen."

Mit der politischen Wende geriet alles durcheinander. Die Einheimischen wollten ihr Westgeld nicht für Sterne ausgeben und der sich neu auftuende Markt musste erst einmal erschlossen werden. Auch waren die Haßlauer nicht das einzige sächsische Unternehmen, das die Tradition der Adventssternproduktion aufgriff.

Der Ursprung aller Weihnachtssterne liegt im Wirken der protestantischen Herrnhuter Brüdergemeinde, die ab 1732 Brüder und Schwestern als Missionare auf andere Kontinente sandte. Wenn deren Nachwuchs das Schulalter erreicht hatte, wurde er zumeist zurück nach Herrnhut (Oberlausitz) geschickt. Die Kinder lebten und lernten dort unter der Obhut der Gemeinde. Doch die Sehnsucht nach den Eltern quälte sie insbesondere in der Weihnachtszeit. Zum Trost – und auch als geometrische Übung im Mathematikunterricht – bastelten die Erzieher mit ihnen Adventssterne. Der vor rund 160 Jahren als Schmuck der Internatsstuben entstandene Stern leuchtete später auch in den Familien der Schüler und so Jahr für Jahr in mehr Häusern.

Zugleich ließen sich immer mehr sächsische Handwerker, vor allem Buchbinder im Erzgebirge, von der Produktidee inspirieren. Und so gibt es aktuell neben den Herrnhutern viele weitere Manufakturen, die in Haßlau, Zwickau, Hartenstein, Marienberg, Annaberg und in Seiffen das Firmament bestücken. Mit optischen und technischen Unterschieden: Der Annaberger Faltstern zum Beispiel wird ähnlich einem Mondlampion einfach aufgeklappt. Der Herrnhuter erfordert viel Fingerfertigkeit beim Biegen der winzigen Musterklammern, die die Strahlen zusammenhalten.

Einen besonders raffinierten Montagetrick hat Matthias Wild schon in den 1990er Jahren ausgetüftelt und patentieren lassen: Ein Plastikgestell aus zwölf Kreisen bildet den Kern, auf den die durch einen Ring verstärkten Spitzen mit einer kleinen Drehung und einem Klick aufgesteckt werden. Bis zur Erleuchtung vergeht keine Minute.