Von Paul Körner

Rund um Wiesloch. Eigentlich ist der November ein eher düsterer Monat. Dennoch gibt es einige Lichtblicke in dieser Zeit. Etwa den Martinstag mit seinen Laternenzügen und den vielen leuchtenden Kinderaugen. Zudem werden dann in der Region um Wiesloch traditionell die drei letzten großen Feste des Jahres gefeiert, immer am ersten oder zweiten Wochenende nach Allerheiligen, je nach Terminlage des Totengedenktags. Ob die Geeleriewe-Kerwe in Balzfeld, die Martini-Kerwe in Rotenberg oder der Sauerkrautmarkt in St. Leon: Jede Veranstaltung hat ihren eigenen Charme und Reiz.

Die Besucher hatten stets die Qual der Wahl, auf welchem Fest sie dem grauen Alltag entfliehen möchten. Allerdings nicht so im "Corona-Jahr", in dem nun zum Leidwesen der Festbesucher und Veranstalter ein neuerlicher Teil-Lockdown das öffentliche Leben lahmlegt. Schmerzhaft sind die fehlendenden Einnahmen natürlich auch für die Vereine, Schausteller oder – wie in St. Leon – für die Markthändler.

Gerade in der Spargelgemeinde beherrscht besonders das Marktgeschehen den Sauerkrautmarkt, wie er im Volksmund genannt wird. Bereits im Jahr 1482 fand die erste Erwähnung eines St. Leoner Marktes statt, nachzulesen im Heimatbuch der Gemeinde St. Leon-Rot. Schon um 1600 war der Krammarkt weithin bekannt. Es gab bereits Güter des "höheren" Bedarfs und der Jahrmarkt entwickelte sich zu einem nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor. Den Bewohnern war es in der Marktzeit erlaubt, einen "Strauß" auszustecken, sprich den Marktbesuchern ihr eigenes Gewächs auszuschenken. Mit der Zusammenlegung von Markt und örtlicher Kerwe 1875 erhielt der bisherige reine Handelsmarkt die Bedeutung eines Volksfestes, das nun fortan am Wochenende gefeiert wurde.

Die Bedeutung dieses Festes blieb bis heute erhalten, auch der Name – obwohl das Sauerkraut als Handelsprodukt gar nicht die wesentliche Rolle gespielt hat. Ein Zusammenhang mit dem ersten frischen Sauerkraut, das um die Zeit des Marktes auf die Tische kam, ist jedoch sicherlich eine Erklärung für die Namensgebung.

Die Rotenberger Martini-Kerwe dagegen ist schon von der Namensgebung her sehr eng an die Legende vom Heiligen Martin angelehnt. Vor über 70 Jahren brachte der Rotenberger Schulleiter Eugen Vierneisel aus Heidelberg die Idee eines Martinsumzugs mit in das Städtchen am Angelbach. Der Serpentinenweg zum Rotenberger Schloss gab die perfekte Kulisse zu Vierneisels Vorstellung ab, und bald schon leuchtete am Martinstag ein Laternenmeer über der Stadt.

Dieser ortsgeschichtliche Impuls habe letztendlich die Etablierung der Martini-Kerwe ausgelöst, wie der ehemalige Ortsvorsteher Franz Sieber berichtet. Ein Martinsspiel in der St. Nikolaus-Kirche kam in den Folgejahren hinzu, als Spielszene mit dem mantelteilenden Heiligen Martin hoch zu Ross sowie dem Bettler. Die Kinder bekommen zu diesem Anlass traditionell Martinsmännchen aus Hefeteig spendiert und werden zum symbolischen Teilen angeregt. Der Lichterumzug und das Spiel rund um die Legende bilden bis heute den Auftakt zu dem Fest, das sich im historischen Ortskern über ganze drei Tage erstreckt und sich nach wie vor allergrößter Beliebtheit erfreut.

Kein Wunder also, dass auch das SWR-Fernsehen 2018 ausgiebig über das 70-jährige Kerwejubiläum berichtete; die Sendung beleuchtete das Kerwegeschehen von der Eröffnung und Kerwerede über den Festzug bis hin zur Martinsgans-Verlosung in Form eines Festmeilen-Gutscheins. Eine Atmosphäre, die in diesem Jahr sicherlich nicht nur von den Einwohnern Rotenbergs sehr vermisst werden wird. Jedenfalls hoffen alle auf eine Fortsetzung dieser alten Tradition im kommenden Jahr.

"Die gelben Rüben" sind das Markenzeichen der Balzfelder Geeleriewe-Kerwe. Foto: Paul Körner

In Balzfeld wurde erstmals 1691 ein Kirchweihfest urkundlich erwähnt. 1857 bestimmte die Kreisregierung den zweiten Sonntag im November als festen Kerwetermin mit weltlichem Charakter, der heute noch Gültigkeit hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Kerwe durch die beiden Kriege, Wirtschaftskrisen sowie verschiedene Seuchen stark beeinträchtigt.

Ab 1948 fanden wieder jährliche Kerweveranstaltungen statt. Kleine Umzüge sowohl in Horrenberg als auch in Balzfeld gehörten dazu. Die Bezeichnung Geeleriewe-Kerwe für Balzfeld etablierte sich auch erst zu dieser Zeit und die "Geelerieb" wurde zum Balzfelder Markenzeichen. Über die Entstehung des Namens gibt es keine gesicherten Aussagen, er könnte aber wegen des vermehrten Anbaus von gelben Rüben entstanden sein.

Die Besucher strömten vor allem wegen der legendären Kerweumzüge in Scharen in den Ort am Leimbach – sicher ein Verdienst der "Kümmerer" vom 1967 gegründeten Balzfelder Kerweclub, die sich stets profihaft um die Vorbereitung und Organisation bemühten und bemühen und die mit ihren kreativen Ideen sowie ihrem meisterlichen Wagenbau die Umzugsbesucher Jahr für Jahr aufs Neue begeistern. Der Auftritt des "Kerweborschtes" mit der Schlumpel, das Verlesen der Kerwerede, die Verbrennung der Schlumpel sowie die Verlosung der "Kerwesau" sind weitere Highlights der Balzfelder Geeleriewe-Kerwe, bei der auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt.

Zur Rotenberger Kerweeröffnung gehört das Martinsspiel, wie unser Bild aus dem Jahr 2018 zeigt. Foto: Pfeifer

Schon wegen der Terminlage könnte man auch hier von einer Martini-Kerwe sprechen, wie man sie vielerorts bereits früher kannte. Damals bestand speziell in Horrenberg und Balzfeld die einzige Möglichkeit im Jahr, in den Wirtschaften dem Tanzvergnügen nachzugehen, so wurde es von höchster Stelle verfügt. Es herrschten strenge Sitten – doch wenigstens zum Ende des bäuerlichen Jahres durfte gefeiert werden, nachdem auch der Zehnte eingeliefert und die Pachtzinsen bezahlt waren. Zu Zeiten der Naturalwirtschaft gehörten auch Gänse zu den Abgaben. Daraus resultiert die Bezeichnung "Zinstier". Außerdem begann die Schlachtzeit, verbunden mit einem üppigen Festessen, bei dem dann die gebratene Martinsgans zusammen mit dem neuen Wein auf den Tisch kam.

Eine ganz andere, coronabedingte Verfügung begleitet das Volksfest in diesem Jahr und führte zur Festabsage. Doch trotz dieser Absage möchte der Balzfelder Kerweclub ein wenig "Kerwe-Feeling" im Ort aufkommen lassen. Dem Verein war es eine Herzensangelegenheit, die "Geeleriewe-Fahnen" mit dem Balzfelder Kerwe-Symbol aufzuhängen. Und auch die Häuser und Vorgärten im Dorf sollen eifrig geschmückt werden: Die drei schönsten Kerwe-Dekorationen werden mit Preisen ausgezeichnet, dabei winkt als Hauptpreis ein Spanferkel-Essen für zehn Personen.