Von Christian Schreider

Bromberg/Thorn. Die zwei sind wie Feuer und Wasser, Sommer und Winter, wie Düsseldorf und Köln. Und vielleicht auch ein bisschen wie Mannheim und Heidelberg: die gerade jetzt rund um die Weihnachtszeit pulsierende Lebkuchen-Hochburg Thorn und Mannheims Partnerstadt Bromberg - die beiden leicht rivalisierenden Schwesterstädte in Nord-Ost-Polen.

Sie reiben sich aneinander, seit Bromberg im 14. Jahrhundert als Schutzwall gegen das vom Deutschen Orden groß gezogene Thorn gegründet wurde. Die Grenzen veränderten sich, die Rivalität blieb. Nur ein Zwist wurde salomonisch gelöst: Beide firmieren als Hauptstädte der gemeinsamen Region "Kujawien-Pommern" - wobei man sich die Regierungsfunktionen geschwisterlich teilt.

Eindeutig größer als das gotische Thorn mit seinen 210.000 Einwohnern ist dabei das vom Jugendstil geprägte Bromberg - mit rund 370.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Polens. Schon immer war in Bydgoszcz (sprich: Büdgosch) fast alles mit dem Wasser verbunden - es ist so rundum präsent, dass Stadtmauern selbst in Kriegszeiten verzichtbar blieben. Brahe, Weichsel und zahlreiche Kanäle durchziehen die City, wo auch das eher neuzeitliche Symbol Brombergs über Wasser geht: der "Seiltänzer", enthüllt aus Anlass des EU-Beitritt Polens.

Wahrzeichen: der „Seiltänzer“ aus Bromberg... Foto: Schreider/Fremdenverkehrsamt Torun​

Auch seine idyllischen Seiten zeigt Bydgoszcz vor allem vom Wasser aus: Nicht zufällig trägt die von Seitenarmen der Brahe durchzogene Altstadt den Namen "Bromberger Venedig". Gondolieri haben sie nicht, dafür bunte Wassertaxis, mit denen man über die Fluten tuckern kann - vorbei an der Mühleninsel mit ihren Speichern und den Parks. Neben Familien sieht man dort vor allem Studenten: 43.000 gibt es in der Stadt - mit ein Grund, warum es seit 1991 die Städtepartnerschaft mit Mannheim gibt. Sie wird vor allem von Schulen und Kirchengemeinden, Musikgruppen und Künstlern geprägt. Und kommt Besuch aus der Quadratestadt, wird auch gern mal in der Altstadt gefeiert. Hier, im "Warzelnia Piwa" an den Ufer-Terrassen, braut man das Bier noch selbst, jeden Tag vier verschiedene Sorten frisch. Besondere Spezialität: das Honigbier.

Honig - das ist dann doch auch ein verbindendes Element in das eine halbe Fahrtstunde entfernte Torún, wie die Schwesterstadt auf Polnisch heißt. Denn Honig ist die wichtigste Zutat der Thorner Leibspeise: des traditionsreichen Leb-, besser gesagt: Honigkuchens - von Kennern auch "Thorner Kathrinchen" genannt. Früher begann man immer am 25. November, dem Gedenktag der Heiligen Katharina von Alexandria, mit dem Ansetzen des Teiges. "Er muss drei Monate ruhen, um die richtige Konsistenz zu bekommen", berichtet Bartholomäus, der Bäcker im Lebkuchenmuseum. Im Dezember war deshalb einst die Zeit des Teig-Ruhens. Heute wird allerdings gezielt auf Weihnachten hin gebacken.

Das Museum ist neben der Ruine der Kreuzritterburg des Deutschen Ordens, dem Geburtshaus des Astronomen Nikolaus Kopernikus und dem wuchtigen Rathaus als bedeutendem Beispiel nordeuropäischer Backsteingotik eine der größten Attraktionen Thorns. Und so führt Bartholomäus sehr oft in die 500 Jahren alten Prozeduren der Thorner Spezialität ein. Den Teig dürfen seine Gäste selbst kneten.

Die Zutaten sind wohlüberlegt. Neben Honig "verdanken wir Pfeffer den spezifischen Geschmack", so Bartholomäus. Muskatnuss, Kardamom und Zimt kommen hinzu. Nelken konservieren alles. Das obligatorische Mehl wird auf historische Weise beigefügt: "Tradition ist, es aus Kopfhöhe einschneien zu lassen", lacht der Bäcker. Weil die Lebkuchen einst "hart wie Zwieback" waren, feilte man im Laufe der Zeit an der Mehl-Mischung. Weniger Weizen-, mehr Roggen-Mehl, dazu ein Apfel - "schon wird der Lebkuchen weicher."

Fehlt nur noch Ingwer. Der ist verantwortlich dafür, dass die Lebkuchen im 15. und 16. Jahrhundert, gerne in Wodka-Kombination, als Medikament galten. Gegen Hals- und Bauchschmerzen, aber auch gegen Liebeskummer - "weil", wie Bartholomäus sagt, "Ingwer nicht nur den Körper - sondern auch das Herz wärmt".