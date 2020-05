Badegäste am Strand auf der Mittelmeerinsel Sardinien: Die Reisebranche leidet besonders in der Corona-Krise. Foto: dpa

Von Jan Petermann, Christopher Weckwerth und Steffen Weyer

Hannover. Der Reisekonzern Tui will Urlauber nach einem verlustreichen Winter so bald wie möglich wieder ans Mittelmeer bringen. Die Corona-Krise hat das Unternehmen vor der wichtigen Sommersaison schwer getroffen: Derzeit verliert Tui jeden Monat eine dreistellige Millionensumme. Tausende Jobs sollen gestrichen werden. Die Lage bleibe unsicher, sagte Vorstandschef Fritz Joussen gestern: "Es gibt keine Zusagen, keine Planbarkeit, wann Flugreisen und Schiffsreisen aus Deutschland wieder möglich sind." Dennoch hofft Tui, möglichst große Teile der im März fast komplett eingestellten Aktivitäten bald wieder aufnehmen zu können. Bisher hat Tui Deutschland alle Reisen bis 14. Juni abgesagt.

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Mittwoch, dass eine schrittweise Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für Touristen mit den europäischen Ländern beginnen könnte. Einen Zeitpunkt dafür nannte er allerdings nicht. Bei Tui ist das Sommerprogramm ist derzeit nur zu 35 Prozent ausgebucht. "Die Saison könnte dafür länger dauern", so Joussen.

Optimistisch gab sich der Tui-Chef mit Blick auf Spanien und Griechenland: Sofern die Infektionszahlen regional relativ gering blieben, gebe es "keinen Grund, dass man dort nicht hinreisen könnte". Dabei müsse der Gesundheitsschutz Priorität haben. "Der Urlaub in Europa, wenn er denn sicher ist, sollte möglich sein." Ein gutes Signal sei, dass sich bei den Buchungen für 2021 eine Verdoppelung der Nachfrage abzeichne. Eine "volle Erholung" komme aber wohl erst 2022.

Der Tourismus gehört mit dem Luftverkehr und dem Gastgewerbe zu den Branchen, die die Pandemie am schwersten trifft. Bei Tui Deutschland sind bereits viele Beschäftigte in Kurzarbeit. Der Konzern will die Verwaltungskosten nun um 30 Prozent drücken. Joussen sagte: "Weltweit wird das Auswirkungen auf rund 8000 Stellen haben, die wir nicht besetzen oder abbauen."

Die Pläne für einen schärferen Sparkurs werden damit konkreter. "Die Tui soll gestärkt aus der Krise hervorgehen", erklärte Joussen. "Aber sie wird eine andere Tui sein und ein anderes Marktumfeld vorfinden als vor der Pandemie."