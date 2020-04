Letzter Stollen

Mitten in seiner Geburtstagsfeier wird Inspektor Gaspelmaier zu einem Einsatz ins Schaubergwerk "Salzwelten" gerufen. Bei einer Führung ist ein Tourist verschwunden. Wollte er das Stollen-Labyrinth auf eigene Faust erkunden, vielleicht auf der Suche nach den geraubten Kunstschätzen der Nazis, die sie hier versteckt hielten? Immerhin war der schließlich tot aufgefundene Vermisste ein Kunsthändler aus Deutschland, wie Gasperlmaiers Ermittlungen gezeigt haben. Als jedoch ein weiterer Toter gefunden wird, verwischt sich die Spur in die Kunstszene. Stattdessen weist ein Bekennerschreiben in Richtung eines Verschwörungstheoretikers.

Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf und führen den Heimat verbundenen Gaspelmaier an der Seite der flotten Chefinspektorin Doktor Kohlross von Aussee in benachbarte Touristenmagnete des Salzkammerguts wie Hallstatt, Bad Ischl und Bad Goisern bis an die Grenze nach Oberösterreich.

Mit seiner sympathisch behäbigen Art folgt der Inspektor vom Posten Aussee seinem ganz eigenen Tempo. Das bringt seine impulsive Ermittlungspartnerin gelegentlich in Rage. Aber sie lässt sich auch gerne zum Gamsgulasch im Berggasthof überreden. Der mit Humor und Lokalkolorit gewürzte Altaussee-Krimi belohnt mit unterhaltsamer Spannung, wenn man die anfangs episch breit beschriebene Geburtstagsfeier nicht vorzeitig verlässt.

Info: Letzter Stollen – Gasperlmaiers siebter Fall. Ein Altaussee-Krimi von Herbert Dutzler, 400 Seiten, Haymon-Verlag, 12, 95 Euro

Im Auge des Schwarms

Die Meeresbiologin Helen Scales lehrt und lebt in Cambridge. Für die BBC hat sie zahlreiche Dokumentarsendungen gemacht. Ihr Buch "Spiral in Time" wurde von "Guardian", "The Economist" und "Times" zum Buch des Jahres gewählt. Helen Scales ist passionierte Meeresbiologin und Taucherin. In ihrem Buch "Im Auge des Schwarms" nimmt sie uns mit auf ihre Tauchgänge und berichtet über die faszinierend Unterwasserwelt. Sie erzählt unter anderem von elektrischen, phosphorizierenden und giftigen Fischen, erklärt, wie sie Botschaften senden, Klänge hören, ozeanweite Wanderwege bewältigen und im Schwarm funktionieren "Wenn wir Fische beobachten, erkennen wir nicht nur, wie meisterhaft sie im Meer und Süßwasser zurechtkommen, sondern gewinnen auch tiefere Einsichten in das Leben überhaupt. Das Leben der Fische erzählt von den Möglichkeiten der Evolution, dem Zusammenwirken der Ökosysteme, von der Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft der Lebewesen". Die Physikerin , Meeresforscherin und Autorin Helen Czerski sagt; "Dieses fantastische Buch, das genau zur richtigen Zeit kommt, wird Ihre Sicht auf die Welt verändern. Ein Muss für alle, die sich für das Leben auf unserer Erde interessieren."

Info: "Im Auge des Schwarms", Helen Scales, 360 Seiten, Folio-Verlag, 25 Euro

Kriminelle Spur an der Côte d’Azur

"Der Stier bricht zusammen. Castilles rührt sich nicht. Die rechte Hand nach vorn gestreckt, den Körper bis in die letzte Muskelfaser gespannt, steht er einfach nur da. Und er hört, wie Jubel aufbrandet ...". Der Leser wird in ein unheimliches Geschehen reingezogen. Am Opéra Plage, Nizzas ältestem Strand, wird ein bekannter Stierkämpfer tot aufgefunden – erstochen mit seinem eigenen Degen. Commandant Stéphane Matazzi von der Police nationale nimmt mit seinem Team die Arbeit auf. Wurde der Matador das Opfer radikaler Stierkampfgegner? Oder hat ihm ein Rivale den Todesstoß versetzt? Matazzi setzt alles aufs Spiel, um den aufsehenerregenden Mord aufzuklären. Riskiert er zu viel? Mit "Mord d‘Azur", dem ersten Fall von Kommissar Stéphane Matazzi, gibt Jörg Armbrüster im April 2020 sein Krimidebüt. Der perfekte Krimi für Südfrankreich-Fans.

Info: "Mord D’Azur", Jörg Armbrüster, 240 Seiten, Emons Verlag, 12 Euro

Literatur

