Von Karin Kura

Lust auf einen Urlaub mit dem E-Hausboot im Elsass, entspannt Schippern auf kleinen Kanälen? Das ist einer von zahlreichen Reisetipps im neuen Dumont-Inspirationsbuch, es zeigt, wo man in Europa mit gutem Gewissen vielfältig unterwegs sein kann. Ziel ist, den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Unter den Reise-Vorschlägen findet sich Bekanntes wie etwa eine Radtour auf dem Elberadweg, aber auch noch kaum entdeckte Perlen wie der Mir-See in Kroatien.

Der 240 Seiten starke Band liefert 296 nachhaltige Anregungen zum Wandern, mit dem Rad oder auf dem Wasser aktiv sein. Darunter beispielsweise eine Kanutour auf dem Bodensee, bei der man auch etwas für die Umwelt tun kann: Im kleinen Ort Moos, am südwestlichen Ende des Sees, vergibt ein Bootsverleiher einmal pro Tag kostenlos ein Kanu an Paddler, wenn diese unterwegs Müll aus dem Wasser fischen. Plogging nennt man dieses ganz nebenbei Abfall-Aufsammeln, erfahren die Leser im Buch.

Besser noch, man produziert selbst so wenig Müll wie möglich. Natürlich auch im Urlaub. Nachhaltig reisen heißt, so umweltschonend wie möglich unterwegs sein, und wohin die Reise auch führen mag, sicher ist: Flugzeug und Auto sind in diesem Reiseführer keine Option. Vorwärts geht’s mit Bahn, Bus, zu Fuß, per Rad – oder auch zu Pferd, dazu gibt es Ideen zum Wanderreiten in Irland oder auch in Montenegro.

Ein eigenes Kapitel ist der Kulinarik gewidmet, das Buch enthält kulinarische Tipps für gute Bio-Küche wie den Woki Organic Market in Barcelona, ein Mix aus Restaurant und Supermarkt, vorgestellt wird auch das Gourmetrestaurant Vista in Portimão, das Gerichte zubereitet mit weniger bekannten Fischen, die gemeinhin als Beifang in der Gastronomie verschmäht werden. Nachhaltig bedeutet nicht automatisch Entbehrung, das zeigen die beiden Autoren zudem bei den Übernachtungen. Dort finden sich Adressen vom Platz sparenden Kofferhotel in Sachsen (nur 3,5 Quadratmeter!) bis zum großzügig errichteten Wellnesshotel im Salzburger Land, komplett aus Holz erbaut.