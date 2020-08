Was haben der Nil und der Neckar gemein? Sie waren die Geburtshelfer großer Kulturen. Im Süden entstand das Reich der Pharaonen und im Norden erlebten die frühen Kelten ein goldenes Zeitalter. Die dritte Etappe des Neckartalradwegs führt mich von Ludwigsburg nach Tübingen. Dabei lohnt es sich, auf den Spuren von Asterix und Obelix zu wandeln, und in Stuttgart die schwäbische Küche zu probieren. In Plochingen steht man unversehens in einem surrealen Traum, und am Ende des Tages vor der Schwäbischen Alb. Ein fabelhafter Anblick ist das allemal.

Hintergrund Übernachten: Die Jugendherberge Tübingen, Hermann-Kurz-Str. 4, befindet sich am romantischen Neckarufer. Eine Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 33,40 Euro, www.jugendherberge-tuebingen.de, wobei die Voraussetzung eine Mitgliedschaft im [+] Lesen Sie mehr Übernachten: Die Jugendherberge Tübingen, Hermann-Kurz-Str. 4, befindet sich am romantischen Neckarufer. Eine Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 33,40 Euro, www.jugendherberge-tuebingen.de, wobei die Voraussetzung eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk ist. Diese kann man jedoch problemlos vor Ort erwerben, und zwar auch auf ein halbes Jahr begrenzt. Essen & Trinken: Hier wird rustikal aufgetischt. Alles, was des Schwaben Gaumen begehrt, steht bei "Carls Brauhaus", Stauffenbergstr. 1, auf der Speisekarte. Das Restaurant befindet sich direkt am Schlossplatz, www.carls-brauhaus.de. Zentraler geht’s nicht. Vier Etappen Neckarradweg: Die dritte Etappe des 366 Kilometer langen Neckarradwegs erstreckt sich von Ludwigsburg nach Tübingen, was einer Strecke von circa 80 Kilometern entspricht. Gleich zu Beginn der Tagestour lohnt sich ein Abstecher auf den "Keltenweg", www.keltenmuseum.de. Der Einstieg befindet sich nur fünf Kilometer von Ludwigsburg entfernt und führt auf den Hohenasperg mit seiner beliebten Panoramaterrasse. Tipp: Für eine zeitsparende Anreise bieten sich die S-Bahn-Stationen in Asperg und Ditzingen an. Weitere Infos unter www.neckartalradweg-bw.de

Ich bin verwirrt. Der Grund dafür liegt nicht mal eine Minute zurück. Gerade als ich mich auf mein aufgepumptes "Ragazzi" schwingen wollte, um vom Bahnhofsplatz zu Ludwigsburg nach Stuttgart weiter zu radeln, blieb mein Blick an einem Kobold kleben. Das putzige Männlein streckte seine Arme in den Himmel und fuhr auf einem Einrad durch die Gegend. Die irdische Erklärung für das Schauspiel liegt auf einem kleinen Tisch mit Flyern: Eine Broschüre, die den nahen "Keltenweg" bewirbt.

Das, was mir wie ein Troll auf dem Velo erschien, ist das Abbild einer 2500 Jahre alten Figur, die eines der Rädchen an einem antiken Sofa ist, das man in einem Grabhügel in Hochdorf gefunden hat. Sie ist auch das Symbol auf den Schildern, die Radfahrern auf dem "Keltenweg" die Richtung weisen. Wer es bisher noch nicht wusste: Die Wiege dieser rätselhaften Kultur steht weder in Irland noch in den schottischen Highlands, sondern so ziemlich in der Mitte von Old Europe.

Das hat meine Neugierde geweckt. So sehr, dass ich mir die drei großen S der Landeshauptstadt – Shopping, Schlossplatz und Spätzle mit oder ohne Soß – spontan für später aufhebe. Der Tag ist ja auch noch jung und das Eingangstor nach Avalon gerade einmal fünf Kilometer von hier entfernt. Wenig später verlasse ich die Residenzstadt und reite auf meinem Drahtesel durch ein Meer aus goldenem Korn, das am Fuß des Hohenaspergs in einer sanften Brise tanzt. Und die Engel reisen mit. Wolken spielen über dem Zeugenberg Licht und Schatten mit der Sonne.

Ein vergessenes Geschlecht baute sich dort oben eine Residenz und rundherum einen Privatfriedhof für die noblen Toten. Einen ersten Eindruck von der Gloria bekomme ich auf dem Kleinaspergle. Mit seinen sechzig Metern Durchmesser und acht Metern Höhe ist er ein stattlicher Grabhügel. Einer von vielen, die hier im Ländle aus dem Boden wachsen. Dieser lädt mit einer ungetrübten Sicht auf die weite Landschaft zum Verweilen ein. Gerade jetzt liegt sie in einem farbenprächtigen Gewand von toskanischer Grandezza im Morgenlicht vor mir.

Der futuristische Turm des Hundertwasserhauses in Plochingen

Rein zufällig scheint mir dieser Blick nicht zu sein, denn auch die anderen Grabhügel sind bestens als Aussichtspunkte auf den Berg der Kelten geeignet. Auf seinem Gipfel thront eine alte Festung, die ein berühmtes Gefängnis und einen famosen Biergarten unterhält. An den Hängen gedeihen Weinreben. Vorbei an umrankten Mauern aus Trockengestein, folge ich einer Neigung, die mich auf die markante Landmarke zurollen lässt. Ein Volk von Eidechsen döst still am Wegesrand.

Umso lauter feiert sich die Truppe, die ich überhole. Es sind ein gutes Dutzend Burschen mit Shirt, Charme und dickem Kopf. Ein Junggesellenabschied, der offenbar das gleiche Ziel hat wie ich. Sie führen einen Bollerwagen mit sich, der mit Bier, Wein und einem angeheiterten Bräutigam in Spe beladen ist. "Lebensende mit drei Buchstaben?" ruft mir einer von seinen ziemlich besten Freunden zu. Das Gelächter schallt mir wie gallisches Kriegsgeheul nach.

Dass das antike Volk einen guten Tropfen wohl zu schätzen wusste, ist übrigens kein Witz, sondern hochprozentig belegt. Und wer sich schon immer mal so einen Zauberkessel wie jenen anschauen wollte, in den Obelix als Kind hineingefallen ist, muss in das Keltenmuseum in Hochdorf gehen. Dort stehe ich nun vor dem originalgetreuen Nachbau einer Grabkammer und kann nicht anders als an eine ewige Party zu denken. Darin liegt im goldenen Ornat ein Fürst auf seiner reich verzierten Kline. Zum Inventar des schwäbischen Tutanchamun gehörte auch ein gewaltiger Bronzekessel für das Fest in der Anderswelt. Ich muss grinsen, als ich mir eine Tafelei wie bei Asterix und Obelix vorstelle.

Weltberühmten „Krieger von Hirschlanden“

Nach der Reise in die Nebel von Avalon kehre ich auf den trockenen Neckartalradweg zurück. In Stuttgart wird gerade zu Tisch gebeten. Auf dem Schlossplatz pulsiert das Leben. Manche halten Siesta auf der royalen Wiese. Andere haben sich für ein Bad entschieden und stehen in den barocken Wasserspielen. Bei mehr als dreißig Grad im Schatten ist das gar nicht einmal so abwegig. Die Anlage mit der mondänen Jubiläumssäule grenzt an die berühmte Königstraße. Die Shoppingmeile lockt mit internationalen Modeketten, hippen Restaurants und einladenden Cafés. Und der Geldbeutel trägt sich anschließend auch nicht mehr ganz so schwer.

Zwischen Schaufenstern mit all den schicken Marken preisen Feinkosthändler ihre Waren. Es wird gefeilscht, dass sich die Zungen biegen. Ich werde zu Treibholz in einer Masse, die sich unentwegt in beide Richtungen bewegt. Immer auf der Suche nach dem letzten Schrei. In einem Restaurant unter imposanten Arkaden schaue ich mir die Reality-Show an. Da sind Pärchen, die mit ihrer Leidenschaft und vollen Einkaufstüten durch den Sommer eilen. Ein Clown, der an das Killerbiest aus dem Streifen "Es" erinnert, schleicht mit einem Strauß bunter Luftballons an meinem Tisch vorbei. Eine Dame mit Hut streitet sich mit ihrem Hund. Und eine Katzenmusik spielt auch dazu. Eine Großfamilie besingt mit strahlenden Gesichtern das Jüngste Gericht, das den Menschen nach dem großen Fressen droht. Dazu werden Maultaschen und Kaltgetränke serviert. Gott hat Humor.

Kurz hinter Esslingen habe ich den nächsten halluzinogenen Moment, weil ich unerwartet vor einer orthodoxen Kirche von epischen Ausmaßen stehe. Ein Hauch von Balkan am Rande der Schwäbischen Alb, die sich bei Plochingen schon am Horizont abzeichnet. Von nun an reise ich mit der Silhouette der Mittelgebirgskette zu meiner Linken. Bevor ich am Neckarknie dem Knick in Richtung Nürtingen folge, begebe ich mich noch schnell auf einen surrealistischen Trip.

Die Rede ist vom "Hundertwasserhaus". Dessen Turm, der über der futuristischen Wohnanlage in den Himmel wächst, ist schon von weitem gut zu sehen. Nur ein paar Gehminuten vom Marktplatz in Plochingen entfernt, hat Friedensreich Hundertwasser seiner Philosophie ein Denkmal gesetzt. Über eine Treppe gelangt man in einen Innenhof und hat ein Déjà vu mit Dalí und Gaudí. Das verspielte Ensemble der bunten Häuser und Balkone könnte auch ganz gut in Barcelona stehen.

Fakt ist hingegen, dass hinter Plochingen immer mehr Badegäste in den Fluss gehen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der Neckar erst da so richtig schiffbar wird. Richtung Tübingen hingegen ist er radikal verkehrsberuhigt. Bei Nürtingen gleiten Stehpaddler elegant über die stillen Wasser. Vögel geben dazu ein Konzert. Ab und zu verliert ein Paddler aber auch das Gleichgewicht und taucht für kurze Zeit im Neckar unter, um sich anschließend wie eine Ameise zurück auf sein Brett zu ziehen. Es ist ein Bild wie aus einem Zen-Gedicht.

Fast hätte ich im tiefen Flow vergessen, mir in Tübingen ein Quartier zu mieten. Ich rufe an und habe Glück. "Sie schaffen das!" sagt die freundliche Frauenstimme am Ende der Leitung. Die Rezeption sei noch eine Weile geöffnet. Als ich die alte Universitätsstadt erreiche, breitet sich das Abendrot am Firmament aus. Es ist geschafft. Ich bin geschafft. Und für das Sightseeing, das haben mir Freunde geraten, soll ich einen ganzen Tag einplanen. Das werde ich tun. Gleich morgen nach dem Frühstück im Morgenrot. Aber das ist eine andere Geschichte.