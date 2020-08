Der Neckar wird nicht ohne Grund auch der Fluss der Dichter und Denker genannt. Goethe, Schiller und Hölderlin haben an seinen Gestaden ihr Herz und mitunter den Verstand verloren. Unterwegs mit meinem Fahrrad bekomme ich auf der zweiten Etappe von Mosbach nach Ludwigsburg eine Menge Poesie, Raubritternester und jede Menge Liebesschlösser serviert. Und einen guten Tropfen, der im Neckartal an den sonnenverwöhnten Hängen gedeiht.

Übernachten: Entlang der Radroute finden sich alle Arten von Übernachtungsmöglichkeiten. Das Hotel Schillerhof, Marktstr. 19, befindet sich im Herzen der Schillerstadt Marbach. Das Restaurant serviert traditionelle Gerichte aus der Schwäbischen Küche. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC und TV ausgestattet. Eine Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 52 Euro, www.schillerhof-marbach.de. Essen & Trinken: Mondäner geht es nicht. Das "Café Schlosswache", Schlossstr. 30, befindet sich mitten in der hochherrschaftlichen Anlage des Residenzschlosses zu Ludwigsburg und bietet regionale Küche. Wer auf traditionelle Kaffeekultur schwört, wird ebenfalls bestens bedient, www.cafeschlosswache.de Vier Etappen Neckarradweg: Die zweite Etappe erstreckt sich von der Fachwerkstadt Mosbach im badischen Odenwald bis zur Residenzstadt Ludwigsburg mit der größten barocken Schlossanlage Deutschlands, was einer Strecke von circa 85 Kilometern entspricht. Allgemeines: Auf der Seite www.neckartalradweg-bw.de kann man sich vorab über die 366 Kilometer lange Strecke, ihre Highlights und Anforderungen informieren.

Wer die Ausläufer des Odenwalds hinter sich lässt und dem Neckar Richtung Süden folgt, begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Unter anderem in jene Zeit, als der Strom noch ein Geflecht aus Auen und Mäandern war. Immer wieder fallen mir jetzt solche Stellen an seinem üppig grünenden Ufer auf. Die Renaturierung schreitet hier abschnittsweise fort. Ich komme im Krebsgang voran. So kurz nach dem Sonnenaufgang protestieren meine müden Muskeln, indem sie den Anweisungen meines vom viel zu kurzen Schlaf benebelten Gehirns besonders widerwillig folgen.

Mein erstes Tagesziel, die alte Kaiserpfalz Bad Wimpfen, konnte es sich aufgrund ihrer mondänen Lage im Mittelalter erlauben, knackige Zölle auf kostbare Schiffsladungen zu erheben. Die schöne Gegend weckte Begehrlichkeiten. An den Hanglagen ließen sich Weinbauern und Raubritter nieder. Einer von ihnen residierte auf Burg Hornberg zu Haßmersheim und erlangte Dank Johann Wolfgang von Goethe Kultstatus: Götz von Berlichingen. Legendär waren sein trinkfester Charakter und ein loses Mundwerk. Der Gedanke an einen guten Tropfen lässt mich vehement in die Pedale treten.

Die Neckarfront der alten Kaiserpfalz von Bad Wimpfen.

Bad Wimpfen, dessen Silhouette weithin sichtbar über dem Neckar thront, empfängt mich mit einem stilechten Postkartenblick. Der Fluss mäandert an dieser Stelle in einer romantischen Schleife um den Hausberg der Staufer herum. Wasservögel bauen hier ihre Nester. Als ich einen der gefiederten Freunde hechelnd in der flirrenden Hitze passiere, breitet der Silberreiher majestätisch seine Flügel aus. So als wolle er mir auf den letzten Metern Beifall klatschen. Die Steigung hinauf zum Altstadtberg hat es noch mal in sich. Am Ende meines Atems aber stehe ich vor dem beeindruckenden Blauen Turm, der gerade einen subtilen Hauch von Christo an sich hat, weil er wegen seiner Restaurierung gründlich verpackt ist.

In der Altstadt lasse ich mich durch märchenhafte Gassen treiben. Vorbei an Fachwerkhäusern, efeuumrankten Mauern und verspielten Treppengängen. Alles wie gemalt. Auf dem Marktplatz mit seinem hübschen Brunnen komme ich nun auch dazu, den einheimischen Wein zu testen. Beseelt von der lieblichen Beere betrete ich anschließend das Burgenviertel. Von der um das Jahr 1200 errichteten Kaiserpfalz ist heute noch so manches gut erhalten. Darunter der Staufer-Palas mit dem romanischen Arkadengang. Durch ein wuchtiges Tor gelange ich in einen verträumten Innenhof und über eine hölzerne Treppe hinauf zu den kunstvoll bearbeiteten Säulen. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf das in der Sonne liegende Neckartal. I

Residenzschloss zu Ludwigsburg

Ich verlasse Bad Wimpfen und nähere mich im höchsten Gang dem nächsten Ziel: Heilbronn. Ich erreiche die frühere Reichsstadt durch einen Cordon aus Industrieanlagen, der sich entlang des Flusses ausbreitet. Am Neckarufer mit seinen schattenspendenden Trauerweiden fallen mir sofort die vielen verliebten Pärchen ins Auge, die ihren Traum von Romantik leben. Was das angeht, wird man hier bestens bedient. Warum? Die Antwort hängt zehntausendfach an der Götzenturmbrücke: Liebesschlösser. Mit jedem Sommer der Liebe werden es mehr. Anders als in Venedig, wo man sie auch schon mal verboten hat, um so manche altehrwürdige Brücke vor Schaden zu bewahren, lässt man die Turteltäubchen zu Heilbronn gewähren.

Dabei ist die Geschichte hinter dem viereckigen Turm, dem die Brücke ihren Namen verdankt, eigentlich recht unromantisch. Goethe ließ in seinen Mauern den legendären Götzen darben, nachdem der im Heilbronner Rathaus vor Gericht stand. Die Verhandlung geht in dem Drama mächtig schief, die alte astronomische Uhr vor der ich nun andächtig stehe, läuft dafür noch wie geschmiert. Das Glockenspiel, auf dessen Klang ich mit einem schmelzenden Eis in der Hand warte, basiert auf zwei Engeln. Einer bläst in eine Posaune, während der andere mit einem Stundenglas die Vergänglichkeit anzeigt. Zwei goldene Widder stoßen mit ihren Hörnern aneinander. Und ein Hahn kräht bisweilen auch noch dazu.

Es ist ein wundervoller Anblick. Ebenso die Kilianskirche auf der anderen Seite der Straßenbahngleise. In dem aus Sandstein erbauten Gotteshaus ziehen fast lebensgroße Figuren der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und diverser Kirchenväter meine dehydrierten Blicke auf sich. Der Altar von Hans Seyfer stammt aus dem Jahr 1498. Ihre meisterhaft aus Holz geschnitzten Gesichter werden gerade von einem Licht beschienen, das durch die bunt verglasten Fenster in die gotische Halle fällt. Es ist, als würde ein Engel ein Lichtlein anzünden.

Nach diesem spirituellen Abschiedsgruß führt mich meine Reise weiter an wunderlichen Weinbergen an Hängen aus karstigem Muschelkalk entlang. Es ist eine Landschaft, die Schleife für Schleife den Geist der Romantik atmet. In dieser Umgebung erblickte einst der Dichter Friedrich Hölderlin das Licht der Welt. Im Städtchen Lauffen. Nur ein paar Kilometer weiter zu Marbach wurde ein anderer talentierter Friedrich geboren: Schiller, dessen Geburtshaus man heute noch hier besichtigen kann. Vor der hübscher Fassade, die ich vom Fahrtwind geküsst auf dem letzten Tropfen Kettenfett erreiche, kommen mir ein paar klassische Worte des Poeten in den Sinn: "Geben Sie Gedankenfreiheit!" Meine Gedanken zieht es noch ein letztes Stückchen weiter.

Von Schillers Wiege bietet sich ein Abstecher ins nicht mehr allzu weit entfernte Ludwigsburg an. Seine Residenzstadt war dem württembergischen Herzog und Schöngeist Eberhard Ludwig lieb und teuer. Einmal, weil er sich hier mit der größten barocken Schlossanlage Deutschlands den Traum von einem zweiten Versailles erfüllte. Und zweitens, weil er sich darin regelmäßig mit seiner Mätresse Wilhelmine von Grävenitz von einer langweiligen Ehe erholen konnte. Bei einem Spaziergang durch den überdimensionalen Irrgarten, fordern die letzten Kilometer ihren Tribut von mir. Die Augen werden schwer. Meine Einschlaflektüre, die ich am Ende des Tages zu einem Gläschen Trollinger bemühe, ist "Die Liebe" von Friedrich Hölderin.