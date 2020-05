Von Susanne Freitag

Auch dem Touristenmagneten Rheingau setzt die Coronavirus-Krise zu. Zum ersten Mal wurde das prominente "Rheingau Musik Festival" abgesagt, das normalerweise von Juni bis September rund 120000 Besucher in die Region bei Wiesbaden lockt. Straußwirtschaften sind geschlossen und alle Frühlings-Veranstaltungen in den Weingütern vertagt oder gecancelt.

Auf Wein und Gastlichkeit der Region muss dennoch niemand verzichten: Die Winzer haben sich etwas einfallen lassen, um den Kontakt zu ihren Kunden aufrecht zu erhalten und potenziellen Gästen Lust auf einen Besuch in der Weingegend bei Wiesbaden zu machen, wenn es wieder möglich ist.

Das Weingut Josef Spreitzer in Oestrich öffnet normalerweise Ende April für die "Rheingauer Schlemmerwoche" seine Vinothek und bewirtet rund 200 Gäste pro Tag. Doch dieses Jahr ist alles anders. Wie auch die anderen, rund 300 Winzer der Region am Rhein, muss Andreas Spreitzer, der das renommierte Weingut gemeinsam mit seinem Bruder Bernd bereits in der 13. Generation führt, auf die lukrative Einnahme verzichten. "Auch der Absatz in Restaurants und Hotels steht nahezu still, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in den beiden wichtigen Märkten USA und Großbritannien", erklärt er.

Den Kopf in den Sand stecken Spreitzer und seine Winzer-Kollegen deshalb aber nicht. Stattdessen sind sie kreativ und haben neue Ideen entwickelt, wie etwa die "digitale Jahrgangsverkostung". An der Premiere in Zusammenarbeit mit dem Hotel und Restaurant zum Krug in Eltville-Hattenheim nahmen rund 150 Weinfreunde aus ganz Deutschland teil, bei der zweiten Veranstaltung in der heimischen Vinothek waren es bereits 350, darunter sogar Gäste aus Kanada und den USA. Die Teilnahme ist einfach: Wer mitmachen möchte, meldet sich beim Weingut an und erhält eine Kiste mit den zu verkosteten Weinen sowie einen Link zur Live-Schaltung. Während der Winzer, ein Gast sowie ein Moderator virtuell durch die Probe führen, machen es sich die Teilnehmer zuhause vor ihren Bildschirmen bequem, genießen ein Tröpfchen nach dem anderen mit fachmännischer Begleitung und verschicken ihre Kommentare und Fragen über einen Chat. Sie erfahren etwa, dass der Gutsriesling "Josef Spreitzer" die Visitenkarte des Weinguts ist und der Muschelkalk aufgrund der Bodenart, auf der er wächst, tatsächlich so heißt.

Neben der ernsthaften Beschäftigung mit den Weinen kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. So plaudert Spreitzer beispielsweise über die "Weinelf", die 2005 gegründete Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Winzer, die 2014 mit einem 3:2 gegen Ungarn Europameister in der Schweiz wurde und 2019 ein Unentschieden gegen die Nationalmannschaft des Vatikans erspielte. Spreitzer ist Team Manager, seinen Platz in der Mannschaft hat mittlerweile der älteste Sohn Joshua Josef eingenommen. "Ungeschlagen sind wir in der dritten Halbzeit," lacht der Winzer und findet damit wieder den Übergang zum eigentlichen Thema, dem Wein.

So erfährt der geneigte Zuschauer, dass der Riesling "I0I" nach dem ersten Kurs im ersten Semester an amerikanischen Universitäten benannt ist und nicht etwa "LOL" heißt und dass besonders edle Tropfen in der "Schatzkammer" lagern, zu der nur wenige Personen Zutritt haben. Nach rund anderthalb Stunden sind alle Weine probiert, alle Anekdoten erzählt und die Zuschauer in den Chats zur Hochform aufgelaufen.

Wer will, kann sich per Videobild von Winzer und Teilnehmern verabschieden und dann ganz privat weiter verkosten. Gute Ideen finden bekanntlich schnell viele Nachahmer und so haben Rheingau- und Wein-Fans mittlerweile fast schon die Qual der Wahl: Auch in etlichen anderen Weingütern finden solche Aktionen statt. Das Hotel und Restaurant zum Krug in Eltville-Hattenheim etwa hat seine samstäglichen "Weinfrühschoppen" kurzerhand in einen "digitalen Abendschoppen" mit Inhaber Josef Laufer III. und wechselnden Winzern verwandelt. Und das Weingut Jakob Jung in Eltville-Erbach präsentiert die "virtuelle Schlemmerwoche" am 29. Mai 2020 gemeinsam mit Starkoch Franz Keller.

Zusätzlich zum Weinprobier-Paket erhalten die Teilnehmer dort eine Dose Wurst von Kellers Bauernhof Falkenhof und Käse vom Rheingauer Affineur. Wer gern mehr über die Kultur der Region erfahren möchte, kann der Weinverkostung des Klosters Eberbach in Kiedrich auf dem eigenen Youtube-Kanal oder auf Facebook folgen und im Anschluss virtuelle Rundgänge durch die Anlage über Google Arts & Culture machen. Und das Weingut Baron Knyphausen in Eltville-Erbach veranstaltet etwa virtuelle Yoga-Kurse mit Sekt.

Termine der digitalen Veranstaltungen sind auf den Webseiten und Facebook-Accounts der Winzer abrufbar, über bundesweite Online-Livetastings informieren die Webseite des Verbands VDP www.vdp.de: Die Prädikatsweingüter und die neu gestartete Plattform cheerswith.me.

Info: www.weingut-spreitzer.de, www.zum-krug-rheingau.de, www.weinelf-deutschland.de, http://kloster-eberbach.de, www.falkenhof-franzkeller.de, www.rheingau-affineur.de