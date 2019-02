Robert de Niro eröffnete ein Hotel in Manhattan. In New York ist die Dichte berühmter Hotelbesitzer besonders hoch. Foto: Michael Zorn/dpa

Wer von Elyas M’Barek in Kellnerschürze träumt, der sollte die Bar Paisano in der Münchner Innenstadt besuchen. Angeblich steht der Frauenschwarm tatsächlich hier ab und an leibhaftig am Tresen. Foto: philpham/Gerald Matzka/dpa-Zentralbild​

Von Antje Urban

Wie aufregend wäre es, beim Saunagang im Hotel am Morgen Robert de Niro zu begegnen oder abends in einer Bar in Berlin von Elyas M’Barek bedient zu werden? Auch, wenn das Träumereien bleiben, so ist es doch real, einmal einen kurzen Blick auf den ein oder anderen Star erhaschen zu können. Denn viele amerikanische Celebrities und mittlerweile auch immer mehr deutsche Prominente leisten sich ein eigenes Hotel, ein Restaurant oder eine Bar. Der Reiseanbieter Travelcircus hat alle VIPs zusammengetragen, die überall auf der Welt offiziell "besucht" werden können.

Langjähriger Klassiker ist das Hotel von Hollywood-Star Robert Redford in Utah, das Sundance Mountain Resort. Bereits 1969 verliebte er sich in die unberührte Landschaft an den Ausläufern der Rocky Mountains. Heute steht dort, wo er einst zunächst ein Haus für seine Familie baute, ein Hotel der Extraklasse, das sich trotz viel Luxus natürlich in die Natur einfügt. Wer nicht nur Redford, sondern vielleicht auch noch andere Hollywoodgrößen antreffen möchte, sollte im Januar kommen, wenn das Sundance Film Festival, das größte unabhängige Filmfest für amerikanische und internationale Produktionen, stattfindet.

Im Bundesstaat New York ist die Dichte der berühmten Bar- und Hotelbesitzer besonders hoch. In Manhattans Stadtteil Tribeca lässt es sich in Robert de Niros 5-Sterne-Palast "Greenwich Hotel", inmitten echten Marmors, tibetischen Teppichen und englischen Sesseln luxuriös schlafen. Nostalgischer und kleiner geht es in Richard Geres Hotel "Bedford Post Inn" in Bedford zu. Nur über ganze acht Zimmer verfügt das Haus von 1860 und manche Zimmer ähneln der Kulisse eines romantischen Liebesfilms. Neben zwei Restaurants verfügt das Haus auch über ein großes Yoga-Angebot, was dem bekennenden Buddhisten Gere wohl besonders wichtig erschien.

Zum Kaffee lohnt sich ein Besuch im Southern Hospitality BBQ in New York, das Justin Timberlake betreibt. Das Rezept des angebotenen Pecan Pie ist angeblich von seiner Oma. Doch soweit braucht man gar nicht reisen: Der englische Sänger James Blunt erfüllte sich im Schweizer Kanton Wallis den Traum eines eigenen Restaurants. In Verbier besitzt er ein Ferienhaus und hat sich sein Lieblingsessen im Restaurant "La Vache" mit Pizza und Schweizer Spezialitäten gleich mit gesichert. Im selben Ort gibt es Zimmer in der exklusiven Berghütte des britischen Unternehmers Sir Richard Branson zu mieten. Rund 910 Schweizer Franken kostet das Zimmer pro Nacht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Gäste dem umtriebigen Briten begegnen.

Die Chancen, eine deutsche beliebte Schauspielerin zu treffen, sind in Michelstadt im Odenwald unweit größer. Hier nennt Jessica Schwarz mit ihrer Schwester das kleine Hotel "Die Träumerei" mit fünf Zimmern ihr Eigen.

Auch in Berlin haben sich zahlreiche deutsche Stars mit Restaurants und Bars verwirklicht. Ben Becker betreibt die Musikbar "Die Trompete" am Lützowplatz. Und in Daniel Brühls Tapas Bar "Raval" gehen nicht nur zur Berlinale die Stars ein und aus. Emma Thompson, seine Filmpartnerin aus dem Film "Jeder stirbt für sich allein", war zur Berlinale vor zwei Jahren laut Medienberichten völlig begeistert von Brühls Bar.

Wer tatsächlich von Elyas M’Barek in Kellnerschürze träumt, der sollte die Bar Paisano in der Münchner Innenstadt besuchen. Angeblich steht der Frauenschwarm tatsächlich hier ab und an leibhaftig am Tresen.