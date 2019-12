Auf der Aussichtsplattform am Altstädter Ring in Prag ist in der Adventszeit immer viel los. Foto: Martina Katz​

Von Martina Katz

Tomáš Starecký steht im Glockenturm des Veitsdoms hundert Meter über der Prager Burg. Der 56-jährige Glöckner schlüpft in seinen gelben Anorak, pustet die grauen Haare aus dem Gesicht und ergreift das Seil der größten Glocke Tschechiens. Dann zieht er mit aller Kraft daran. „Sie wiegt fast 17 Tonnen, heißt Sigismund wie einer unserer böhmischen Könige und stammt aus dem 16. Jahrhundert“, sagt der studierte Physiker stolz. „Normalerweise läuten wir allein diese Glocke mit vier Personen. Für alle sieben Domglocken müssen zehn Glöckner ran, alles Freiwillige, so wie ich, auch Frauen.“ Besonders schön klingt das Geläut zur Mitternachtsmesse an Heiligabend. Dann ist das 20-minütige Klangkonzert, das Starecký und seine Kollegen erzeugen, nicht nur etwas für die Besucher der Königskathedrale, sondern schallt bis zur Moldau und in die Prager Altstadt hinein.

Hintergrund Anreise:Etwa mit KLM in Kooperation mit Czech Airlines ab Frankfurt über Amsterdam nach Prag (ab 204 Euro, www.klm.de). Flixbus fährt in gut sieben Stunden von Heidelberg nach Prag (ab 25 Euro/Strecke, www.flixbus.de). Bei der DB Fernverkehr Bus kostet die [+] Lesen Sie mehr Anreise:Etwa mit KLM in Kooperation mit Czech Airlines ab Frankfurt über Amsterdam nach Prag (ab 204 Euro, www.klm.de). Flixbus fährt in gut sieben Stunden von Heidelberg nach Prag (ab 25 Euro/Strecke, www.flixbus.de). Bei der DB Fernverkehr Bus kostet die Strecke ab 20 Euro (www.bahn.de). Zwischen den tschechischen Städten bestehen gute Zugverbindungen (www.czech-transport.com). Übernachten: Hotel Adria, Prag (DZ ab 135 Euro, www.adria.cz), Clarion Congress Hotel Olmütz (DZ ab 79 Euo, www.clarion-hotels.cz), Hotel Royal Ricc Brünn (DZ ab130 Euro, www.royalricc.cz). Veranstalter: Studiosus bietet eine 4-tägige Eventreise „Silvester in Prag“ ab 1615 Euro (www.studiosus.com). Bei Wikinger Reisen kann man eine achttägige Radreise durch Tschechien buchen (ab 659 Euro, www.wikinger-reisen.de). Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.czechtourism.com

Schon zur Adventszeit herrscht in der Hauptstadt der Tschechischen Republik eine ganz besondere Atmosphäre. Auf dem Wenzelsplatz duftet es nach Lebkuchen und Frauen in weißen Hauben fertigen Altprager „Trdelnik“. Das traditionelle Gebäck, bei dem Hefeteig auf eine Stange gerollt, auf eine offene Feuerstelle gelegt und mit Zucker und Nussraspeln umhüllt wird, gibt es zur Weihnachtszeit im ganzen Land. Auf dem Malteser Platz, nahe der mit bunten Graffiti besprühten John-Lennon-Mauer, servieren Freiwillige Punsch. Die Besucher lauschen den Livekonzerten und stöbern in den Innenhöfen des Malteser-Hauses nach handgenähten Kleidern und originellem Schmuck – für den guten Zweck. Abends spaziert ein Nachtwächter über die Karlsbrücke und entzündet die Gaslaternen mit einem Stab. So wie in alten Zeiten. Auch auf der Moldauinsel Kampa, auf der früher Mühlenbetriebe mahlten, zeigt sich Prag besinnlich.

Wie viele Weihnachtsmärkte es in der Stadt gibt, weiß niemand so genau. Doch dass die Touristen wegen der einzigartigen Adventsstimmung kommen, ist eindeutig. Schließlich verzeichnet der Dezember nach dem Juli die zweithöchsten Besucherzahlen im Jahr. Kirchenkonzerte, Gospels und das Prager Symphonieorchester tragen dazu bei, genauso wie das Treiben am Altstädter Ring. Das Highlight der Weihnachtszeit lockt mit einer 24 Meter hohen Tanne, mit buntem Christbaumschmuck und hunderten Lichtern behangen, vor der stimmungsvoll beleuchteten Kulisse aus Altstädter Rathaus und Teynkirche. Dazu eine märchenhafte Aussichtsplattform, unter deren Lichterbögen sich die Besucher fotografieren, und kreisförmig aufgestellte Büdchen mit heißen Maronen und Honigwein. Im Hintergrund Smetanas „Moldau“ – eine besinnliche Atmosphäre.

Eine Woche vor Weihnachten gehen die Prager zum Karpfenkauf. Karpfen mit Kartoffelsalat gilt als das traditionelle Gericht an Heiligabend. Überall in den Straßen stehen dann Wannen mit Fisch. Mancher nimmt das Tier lebend mit nach Hause und setzt es in die Badewanne, die Kinder spielen damit, und wenn der 24. Dezember vor der Tür steht, setzt man den Karpfen doch lieber wieder aus. „Jedes Jahr warnen die Fachleute davor, denn zwei Monate vor Weihnachten werden die Karpfen aus Teichen gefischt und in sauberes Wasser gesetzt, damit sie nicht stinken. An Teich- oder Flusswasser sind sie danach nicht mehr gewöhnt und sterben“, sagt Alena Navrátilová.

Die Prager Stadtführerin kennt sich aus mit tschechischen Gepflogenheiten. „In der kommunistischen Zeit waren Weihnachtsmärkte hier nicht verbreitet. Nach der Grenzöffnung 1989 machten die Prager scharenweise Busausflüge zu den Weihnachtsmärkten in die Grenzstädte Passau, Nürnberg oder Dresden. Zehn Jahre später hatten wir unsere eigenen Adventsmärkte, heute kommen die Besucher zu uns“, ergänzt die Tschechin und lacht.

Olmütz, gute zwei Zugstunden von Prag entfernt, gilt noch als weihnachtlicher Geheimtipp. Zwar sind die Märkte in der mährischen Studentenstadt, die die zweitälteste Universität des Landes beheimatet und Bischofssitz ist, bescheidener als in der Hauptstadt, dafür kann man am Niederring unter dem glitzernden Lichterteppich einer Eislaufbahn kostenlos Schlittschuh laufen.

Wer auf dem Oberring im Schatten des Rathauses vor der Dreifaltigkeitssäule steht – der größten Barocksäule Mitteleuropas und ein Unesco-Weltkulturerbe –, einen Bramborak, den traditionellen Kartoffelpuffer mit Knoblauch und Majoran, in der Hand hält und das Dreiergespann aus Nikolaus, Engel und Teufel beobachtet, wie es den artigen Kindern Gedichte entlockt und den Unartigen droht, sie mit in die Hölle zu nehmen, der ist mittendrin im tschechischen Weihnachtsleben.

In einem Holzhäuschen schreiben Kinder Briefe mit ihren Wünschen an das Christkind und legen sie abholbereit auf ein Fensterbrett – eine hilfreiche Geschenkliste für die Eltern. Die genießen derweil Kuchen aus Olmützer Quargel, dem lokalen Käse, der an Harzer erinnert und von der EU geschützt ist, und bestaunen die astronomische Uhr. Jeden Tag wird das mechanische Werk aus dem 19. Jahrhundert aufgezogen, auf dem in feinster Mosaikarbeit gefertigte Arbeiter mit Spaten und Milchkanne zu sehen sind.

So wie in Prag und Olmütz hat auch in Brünn weihnachtliches Kunsthandwerk eine lange Tradition“, sagt Pavla Kucerová. Die 29-jährige Marketingfachfrau schlendert über den mit Kopfstein gepflasterten Krautmarkt, der seit mehr als 500 Jahren von Kellern und Gängen untergraben ist – ein Kühlraum-Labyrinth damaliger Bewohner und Händler. Hier gibt es handgemachte Kerzen, Seifen aus Schaf-Fett und mundgeblasenen Christbaumschmuck.

Der wurde schon im 19. Jahrhundert von Familien-Glasbläser-Manufakturen hergestellt“, ergänzt Pavla. „Vater und Opa bliesen Stäbe aus Hohlglasperlen und versilberten sie, Oma trennte sie in einzelne Stücke, Mutter und Kinder fädelten sie zu Sternen, Glöckchen und Christbäumen oder bemalten die größeren Kugeln.“ Pavla Kucerovás Blickschweift über den Adventsmarkt: zu den geschmückten Weihnachtsständen und den sich dahinter erhebenden Türmen der St.-Peter-und-Paul-Kathedrale.

Ein paar Schritte weiter, am Dominikanerplatz, genießen die jungen Brünner schon jetzt in Bierteig frittierten Karpfen vor einer riesigen Holzkrippe und genehmigen sich anschließend einen Turbomost auf dem Freiheitsplatz. Der Apfelschnaps ist der neueste Gastro-Trend der Brünner, aus alten Apfelsorten gepresst, die es nur noch in den Weißen Karpaten an der Grenze zur Slowakei gibt.