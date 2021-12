Von Markus Kirchgessner

In den Töpfen und Küchen Limas brodelt und vibriert es vor Innovation und Experimentierfreude. Schließlich ist die peruanische Hauptstadt mit dem Ruhm als kulinarischer Schmelztiegel behaftet. Und gleich zwei Vertreter – das "Central" und das "Maido" finden sich unter den zehn besten Restaurants der Welt. Aber natürlich stellen derartig exklusive Lokale nur die Spitze einer kulinarischen Kultur dar, deren Breite auch in einfachen Lokalen sowie auf der Straße in Form von Streetfood mit einer Vielfalt an Zutaten verblüfft.

Ein Erfolgsfaktor und zugleich Wunschtraum jedes Spitzenkochs sind Perus ungeheure Ressourcenvielfalt und klimatische Diversität. Der kalte Humboldt-Strom sorgt an der Küste für herrliche Fischgründe, im Anden-Hochland gedeihen allein mehrere Hundert Kartoffelsorten und natürlich Mais und Quinoa in allen Variationen, und der Amazonas steuert nicht nur eigentümliche Dschungelfrüchte, Wurzeln und Kräuter, sondern auch phantastische Flussfische bei.

Perus Geschichte wiederum bereitete in vielen Jahrhunderten den Boden für das gastronomische Glück. Lange bevor die Inka nach Peru kamen, züchteten Andenvölker schon Cuy, Meerschweinchen, die man auch heute noch als Streetfood an jeder Straßenecke im Hochland gegrillt essen kann. Selbst das Nationalgericht Ceviche ist uralt. Schon die Menschen aus der Mochica-Kultur an der Küste sollen rohe Fische mit dem Saft von säurehaltigen Früchten wie der Maracuja vermengt haben. Im 19. Jahrhundert kreierten Immigranten aus China und Japan ihre Fusionsküchen Chifa und Nikkei. Vor allem die japanisch inspirierte "Nikkei"-Küche sorgt auch international für Furore und feiert Mitsuharu Tsumura, den Goldjungen dieser kulinarischen Kultur und der Chef des Maido in Lima.

Machu Picchu ist eine von den Inka gegründete Stadt über dem Tal des Río Urubamba.

Bis in die neunziger Jahre versetzte die Guerillaorganisation Leuchtender Pfad das Land in Schockstarre. Aus den reichhaltigen Ressourcen wurde kein Kapital geschlagen. Erst das Ende des Terrors und der Hype um die Fusionsküche hat auch die eigene Esskultur aus dem Dornröschenschlaf geholt. Die Köche, allen voran Gastón Acurio, heutiger Herrscher über ein weltumspannendes Reich an Restaurants, erkundeten die weißen Flecken auf der kulinarischen Landkarte Perus.

Bis heute gibt es noch Gegenden, in die bisher niemand, außer den indigenen Stämmen, die dort leben, vorgedrungen ist. Acurio reicherte die internationale Gourmetküche mit typisch peruanischen Zutaten an und war damit maßgeblich an der Entwicklung der Cocina Novoandina, der neuen Anden-Küche beteiligt, die Neues wagt und Traditionen bewahrt. Seine Erfahrungen und sein Wissen gibt der preisgekrönte Küchenvirtuose seit Jahren an die Absolventen seiner Kochschule weiter. Viele seiner Schüler tragen Acurios Visionen hinaus in die Welt.

Die Küche des Landes ist von verschiedenen Kulturen geprägt.

Kein Vertreter der Neuen Peruanischen Küche setzt die Artenvielfalt des Landes so radikal in der Küche um wie Virgilio Martínez. Seinen Traum, als Skateboard-Profi durchzustarten, musste er verletzungsbedingt aufgeben. So änderte sich sein Weg in Richtung Küche mit Stationen in Kanada, New York City, London und Barcelona. Wieder zurück in der Heimat wurde Virgilio Martínez bewusst, dass Individualität nur durch landestypische Produkte gelingt. Um etwas über seine eigene Kochtradition zu lernen, heuerte er bei Gastón Acurio an. Martínez erforschte die Möglichkeiten, die sich ihm durch die Vielfalt seiner Heimat boten, experimentierte und schuf eine ganz neue Art von Küche.

Gemeinsam mit seiner Frau Pia León eröffnete der heute 42-jährige Martínez in Lima das Central. Der Durchbruch gelang ihm, als er damit begann, die Gerichte seiner Menüs nach bestimmten Ökosystemen zu gliedern und mit den dazugehörigen Höhenmetern auszuzeichnen. Den Patron selbst trifft man allerdings selten, meist ist er unterwegs in die hintersten Winkel Perus, um neue Ingredienzien für seine Küche zu entdecken.

Wer Glück hat, sichtet den Michelin-Stern-gekrönten Visionär und "kochenden Indiana Jones", frühmorgens auf dem Markt San Pedro in Cusco. Nach Lima ist Cusco die peruanische Stadt mit den meisten und besten Restaurants – und auch in der ehemaligen Inka-Hauptstadt ist die Cocina Novoandina angekommen, wie namhafte Restaurants, darunter das Chicha von Gaston Acurio, das MAP Café (das Restaurant des Museums für präkolumbianische Kunst) oder Greens Organic, ein Vorreiter in Sachen Bio, beweisen. Cusco, was auf Quechua soviel bedeutet wie "der Nabel der Welt", ist beliebter Ausgangspunkt zur Inkastadt Machu Picchu, die von der Unesco 1983 zum Weltkulturerbe gekürt wurde.

Für Virgilio Martínez sind die Besuche auf den Märkten des Landes vor allem Entdeckungsreisen, auf denen er neue Zutaten sucht. Produkte, die oft erst einmal bestimmt werden müssen, bevor sie in der Küche verwendet werden können. Auf 3500 Metern Höhe hat er sich ein Labor mit angeschlossenem Restaurant, einer Bar und einem Shop eingerichtet, in dem er und sein Forschungsteam mit den Mitbringseln experimentieren. Seit 10 Jahren ist das Projekt eine praktische Erfahrung, die auf einer anthropologischen Analyse des Gebiets basiert und in enger Zusammenarbeit mit zwei Gemeinschaften, den Mullakas Misminay und Kacllaraccay, entstand. Im Forschungslabor wird mit den Ressourcen naturnah und ökologisch experimentiert, aufgebaut auf dem alten Wissen der indigenen Bevölkerung. Martínez Vision von einem Ort, an dem Kochen, Kunst, Kultur, Tradition und Wissenschaft zusammenkommen, um den Besuchern das Erlebnis ihres Lebens zu bieten, wurde mit der Eröffnung des Restaurants Anfang 2018 Wirklichkeit.

Obwohl Martínez Forschungslabor und jüngstes Baby mit dem Namen "Mil" (spanisch für Tausend) im Nirgendwo zwischen Cusco und Ollantaytambo liegt, kennt jeder Taxifahrer in Cusco den Weg dorthin. Bereits die Fahrt dorthin, durch die abwechslungsreiche Landschaft der Hochebene ist ein unvergessliches Erlebnis. Kurvige Straßen ziehen sich durch die Berge, um deren Gipfel sich der Nebel schmiegt. Nach jeder Wegbiegung bietet sich ein neuer atemberaubender Ausblick. Außerhalb der verschlafenen Andendörfer prägen Bilderbuchlandschaften aus weitläufigen Feldern das Tal. Auf einigen grasen Kühe, Schafe, Schweine und Esel, aber auch Alpakas.