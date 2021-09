Anreise: Mit dem Auto bis zum Parkplatz am Hauptdeich in Feldhausen oder am Hafen von Fedderwardersiel. Der Platz am Deich ist klein. Wer kann, sollte mit dem Bus oder Fahrrad kommen.

Infos: Langwarder Groden

Praktische Hinweise: Für den Besuch des Langwarder Groden werden festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung oder Sonnenschutz empfohlen. Tipp: Fernglas mitnehmen. Die Besucher werden gebeten, auf den Wegen zu bleiben. Hunde müssen im Nationalpark und auf dem Deich an die Leine. Von Mitte Oktober bis Mitte April werden außendeichs unter anderem die Bänke und Infotafeln entfernt. Das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel liegt direkt am Krabbenkutterhafen und lohnt auch für Familien mit Kindern. In der Saison täglich geöffnet. Dort können Führungen durch den Langwarder Groden gebucht werden.

Informationen: Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61, 26969 Butjadingen (Tel.: 04733/92 93 40, E-Mail: kontakt@butjadingen.de, www.butjadingen.de).

