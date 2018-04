Von Kathatrina Eppert

Myanmar. Wieso sind hier überall rote Farbflecken auf den Straßen - so, als ob jemand in gegorene Kirschen getreten ist. Weshalb begegnen mir etliche Frauen und Kinder mit gelben Streifen im Gesicht? Und warum lässt man die Vegetarier zuerst ins Flugzeug einsteigen?

Ich bin sichtlich in einer anderen Welt angekommen: in Myanmar, Burma oder Birma. Ein Land, das viele Fragen aufwirft, und doch bereits am Flughafen in Yangon eine ganz wesentliche beantwortet: Hier kann man sich sicher fühlen, obwohl der südostasiatische Vielvölkerstaat in jüngster Zeit immer wieder in die Negativschlagzeilen geraten ist. Von der erstarkenden Militärjunta und der Vertreibung der muslimischen Minderheit Rohingya ist die Rede. Doch die Menschen hierzulande mit den seltsamen Streifen im Gesicht - eine Art Kriegsbemalung? - lächeln freundlich. Ob sie wohl merken, dass ich gerade überfragt bin? Ich lächle reflexartig zurück. Später erfahre ich, dass jener Gesichtsausdruck eine bedeutende Vokabel in der burmesischen Kommunikation ist: Hallo, danke oder tschüss.

Hintergrund Anreise: Von Frankfurt nach Yangon mit Zwischenstopp in Dubai in rund 15 Stunden, z.B. mit Emirates für circa 900 Euro (Hin-und Rückflug). Da die Straßen noch relativ schlecht ausgebaut sind, sind Inlandsflüge zu empfehlen, z.B. mit Yangon Airways, ab circa 50 Euro von Heho nach Bagan. Reisezeit: In Myanmar gibt es drei Jahreszeiten: von März bis Mai [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Frankfurt nach Yangon mit Zwischenstopp in Dubai in rund 15 Stunden, z.B. mit Emirates für circa 900 Euro (Hin-und Rückflug). Da die Straßen noch relativ schlecht ausgebaut sind, sind Inlandsflüge zu empfehlen, z.B. mit Yangon Airways, ab circa 50 Euro von Heho nach Bagan. Reisezeit: In Myanmar gibt es drei Jahreszeiten: von März bis Mai dauert der Sommer und es wird sehr heiß bei Temperaturen weit über 40 Grad, von Juni bis Oktober ist Regenzeit. Die Trockenzeit von November bis Februar ist die beste Reisezeit, da es angenehm warm ist bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Einreise: Ein Touristenvisum ist erforderlich. Dieses sollte man rechtzeitig beantragen. Am bequemsten und schnellsten über www.botschaft-myanmar.de für ca. 50 Euro. Währung: Die Landeswährung in Myanmar ist Kyat ("Tschiatt" ausgesprochen). Ein Euro entspricht 1628 Kyatt. Preisbeispiel: Eine reichhaltige Suppe im Restaurant kostet circa 4000 Kyat, also rund 2,50 Euro. Pauschal: Tour Vital, eine Tochter-Gruppe von Thomas Cook, bietet unter anderem verschiedene "Komfort Plus"-Reisen in einer Kleingruppe von bis zu zehn Personen an. Begleitet werden sie dabei von einem Arzt. Die 16-tägige Rundreise "Goldene Pagoden & buddhistische Klöster" führt z.B. nach Yangon, Pindaya, Inle See, Mandalay, Bagan, Ngapali Beach. Im Preis (ab 2229 Euro pro Person im DZ) enthalten sind unter anderem alle Reisekosten inkl. Flüge, 14 Nächte Unterbringung im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC. Täglich Frühstück, Stadtrundfahrten, Besichtigungen und Eintrittsgelder, eine deutschsprachige Reiseleitung während der Rundreise, www.tourvital.de Tipp: Der Film "The Lady" (2011) von Regisseur Luc Besson handelt vom Leben der burmesischen Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die aus politischen Gründen insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest stand, https://www.imdb.com/title/tt1802197/ Reiseliteratur: Wer sich für die Historie und politische Entwicklung in Myanmar interessiert, sollte das Sympathie Magazin vom Studienkreis für Tourismus und Entwicklung lesen, 80 Seiten, 4,60 Euro, ISBN: 978-3-945969-36-6, zu bestellen unter www.sympathiemagazine.de Einen guten Überblick über alle Sehenswürdigkeiten in Myanmar sowie Tipps rund um Kultur und Leute gibt der Reiseführer "Myanmar (Birma)" von lonely planet, 490 Seiten, 24,99 Euro, ISBN 978-3-8297-4570-3. Weitere Auskünfte unter www.botschaft-myanmar.de oder www.epgtravel.com

[-] Weniger anzeigen

Die 5-Millionen-Metropole Yangon, einst unter dem Namen Rangun Hauptstadt des Landes, verströmt den morbiden Charme der einstigen britischen Kolonialzeit: Unter bröckeligen Kolonnaden sitzen indische Straßenhändler auf pinken Mini-Plastikstühlen, chinesische Geschäfte bieten Dinge des täglichen Bedarfs an.

Immer und überall wird Essen verkauft - nicht abgepackt, nicht gekühlt. Es wird am Straßenrand in riesigen Töpfen oder Woks gebraten. Am Stand nebenan wird noch ein Huhn gerupft, das Fleisch in mundgerechte Happen zerlegt. Es riecht nach exotischen Gewürzen. Ich bekomme Hunger, schaue fragend zu Karen Faist. Sie rät ab. Die schlanke, blonde Frau ist unsere Ärztin in der Gruppe, die stets ein Desinfektionstuch bereithält, oder den mahnenden Zeigefinger ausstreckt, wenn jemand einen Hund streicheln möchte. "Der kann Tollwut haben, Flöhe. Nicht zu nahe kommen". Überhaupt gelten in Myanmar andere Hygiene-Gesetze: Wasser nur aus abgepackten Flaschen - selbst beim Zähneputzen. Und den frischen Apfel auf die Hand? Besser nicht! "Koch es, schäl es, oder vergiss es", lautet die bekömmliche "Faist"-Formel. In Burma ist man auf die empfindlichen Mägen der Touristen eingestellt. In nahezu allen Hotels, Pagoden, Verkehrsmitteln und Touri-Hotspots wird man kostenlos mit Trinkwasserflaschen versorgt. Bei Temperaturen weit über 40 Grad im Sommer (Über-)Lebenselixier!

U Moe So und seine Frau Shwe Myint leben schon seit jeher auf dem Inle-See im Shan-Staat von Myanmar. Fotos: Katharina Eppert​

Erfrischender ist das Leben auf dem pittoresken Inle-See im Shan-Staat, der im Osten Myanmars die größte der 14 Verwaltungseinheiten des Landes ausmacht und an Thailand, Laos und China grenzt. Die Bewohner der Region um den See nennen sich selbst "Intha", was so viel wie "Kinder des Sees" bedeutet. Sie leben seit Generationen von Fischfang, Gemüseanbau und Bambusverarbeitung. Viele Intha wohnen in schwimmenden Dörfern, mitten auf dem 22 mal 10 Kilometer großen Gewässer, der Dreh- und Angelpunkt für sie ist. Wir sehen Fischer, die keine Netze auswerfen, sondern mit einem Bein auf ihrem Ruderblatt tanzen. Das Blitzlichtgewitter der Touristen, die sich mit motorisierten Holzkanus über den See schippern lassen, ist ihnen garantiert. Nach der "Akrobatik-Einlage" kommen sie an unser Boot geschwommen und sagen "money, money". Denn auch wenn das ehemalige Burma im Vergleich zu anderen ostasiatischen Ländern touristisch noch relativ unerschlossen ist, weiß man auch hier, was sich gut verkauft.

Authentischer geht es bei U Moe So und seiner zierlichen Frau Shwe Myint zu. Der 69-Jährige lebt seit jeher auf dem See - in einem auf Stelzen gebauten Bambus-Haus -, empfängt uns mit einem Lächeln, bereitet Tee zu, stellt eine Schale Bonbons auf den Boden, wo wir es uns gemütlich machen. Möbel gibt es hier kaum, geschlafen wird in Hängematten und auf einfachen Matratzen. Lediglich die kleine Buddha-Statue thront auf einem Altar. Drumherum die Opfergaben: Blumen, Wasser, Bananen, Reis, Räucherstäbchen. Unsere Reiseführerin Su erklärt: "Mehrmals am Tag spenden wir Essen und Trinken dem Buddha. Gute Werke sollen sich auf das eigene Glück auswirken." U Moe So zeigt uns stolz seine Familienbilder: 13 Kinder. Zwei seien allerdings verstorben, meint seine Frau Shwe Myint und hustet dabei. Sieben Kinder wohnten noch zu Hause - das erklärt natürlich das riesige Schlaflager an Hängematten. Unsere Ärztin Faist will wissen, wie es um die gesundheitliche Versorgung auf dem See bestellt ist. Zwei Krankenhäuser gäbe es, meint U Moe So, doch für größere Operationen müsse man in die Hauptstadt des Shan Staates, nach Taunggyi fahren. Faist hakt mit Blick auf die hustende Shwe Myint nach: "Können sich Ärmere denn überhaupt Medikamente leisten?" Doch, meint er, denn sie würden oft von Reichen gespendet werden.

Als Europäer ist man in Myanmar gerne gesehen. Mädchen in Schuluniform und mit gelben Thanaka-Streifen im Gesicht gesellen sich zu mir.​

Wir bedanken uns mit einem Lächeln für die Gastfreundschaft und knattern mit unserem Boot davon. Nicht nur wir. Der ganze See wird mittags zur Wasser-Autobahn für die schmalen Langboote. Man grüßt sich, während man mit der anderen Hand den Regenschirm gegen das Spritzwasser aufspannt. Die rasante Fahrt führt uns vorbei an wunderschönem Lotus, an schwimmenden Gärten, auf denen die Seebewohner Tomaten und Bohnen anbauen und schließlich schippern wir zum Dorf In Phaw Kone, wo wir bereits draußen das Klappern der Webstühle hören.

Die Seide aus dem Osten des Shan Staats wird hier eingefärbt und gemeinsam mit dem Lotus verwebt. Wir gucken den Frauen und Männern über die Schulter, wie sie im monotonen Takt die Fäden ziehen. Sie wirken zufrieden - auf dem Holzboden stehen Reisschalen. Man isst zusammen, unterhält sich. Die Gemeinschaft auf dem Dorf ist groß - und das muss sie auch sein. Denn die jungen Leute zieht es immer öfter in die Städte, sagt Su. Daher werden es immer weniger am See, etwa 100.000 Inthas leben hier - von insgesamt 170.000 Einwohnern rund um den Inle-See.

Reise nach Myanmar - Die Fotogalerie



























Weg vom See, gehe ich in die Luft - zumindest ist das der Plan, mit der Propellermaschine nach Bagan zu fliegen. Doch die dichten Nebelschwaden über dem Flughafen in Heho lassen uns und andere gestrandete Touristen warten, abwarten. Statt Papiertickets mit Strichcode werden Aufkleber an unsere T-Shirt geheftet, eine Gepäckkontrolle nach europäischen Sicherheitsstandards gibt es nicht. Wasserflaschen werden beim Check-in nicht konfisziert, da Trinken zur menschlichen Grundversorgung gehört, erklärt Su. Und ja, es genügt, wenn eine Person der Gruppe ihren Reisepass für alle vorzeigt. Vertrauen ist besser als Kontrolle, könnte das Credo in dem südostasiatischen Staat lauten. Als zwei Stunden später unsere Maschine zum Einsteigen bereitsteht und es durch die Lautsprecher ertönt "We are now ready for boarding. Vegeterians first" (Wir sind fertig zum Abflug, Vegetarier zuerst), muss ich lautstark lachen - oder bin ich selbst nun ganz benebelt vom Warten? Ich gucke in die Gruppe. Sie zucken die Achseln, haben aber wohl dasselbe verstanden wie ich. Auch Su hat diesmal keine Erklärung parat.

Ein weiteres Kuriosum in Myanmar ist der Geisterkult. Obwohl der größte Teil der Bevölkerung buddhistisch ist, glauben sie gleichzeitig an das Übernatürliche, die Nats (Geister). Mithilfe von Opfergaben und Ritualen wollen die Gläubigen ihre Geister gnädig stimmen, weshalb es fast überall Nat-Schreine gibt: an Bäumen, in Wohnhäusern, selbst auf dem Gelände der prunkvollen Shwedagon-Pagode knien manche Menschen nicht nur vor den Buddhastatuen.

In der Königsstadt Bagan angekommen, sind wir umgeben von archäologischem Welterbe: Rund 2200 Tempel und Monumente leuchten im Glanz der Sonne. Man weiß gar nicht, wohin man als erstes schauen soll, eine Pagode ist schöner, größer, höher, wertvoller als die andere. Um das 11. und 13. Jahrhundert herum, wurden sie von Königen und reichen Kaufleuten errichtet. Kein Wunder, dass bereits Marco Polo Bagan als einen der schönsten Orte der Welt bezeichnete.

Doch die Fassade bröckelt: Immer wieder auftretende Erdbeben - zuletzt im August 2016 - und frühere Plünderungen haben manche Sakralbauten in Mitleidenschaft gezogen. Die bedeutenden werden restauriert, wie die vielen Gerüste zeigen. Für die kleineren Pagoden fehlt das Geld. Sie liegen einfach brach. Und der Bau von neuen Tempeln, Klimaanlagen, zugeschütteten Böden und überpinselten Wandgemälden in den Tempeln sorgte dafür, dass Bagan und seine Pagoden nicht zum Unesco-Welterbe erhoben wurden. Doch auch ohne Unesco-Status ist Bagan ein absolutes Muss bei einer Myanmar-Rundreise. Die Einzigartigkeit von hunderten alten Tempeln und Heißluftballons zum Sonnenaufgang findet man nirgendwo sonst. Selbst in unserem Hotel, dem Thazin Garden, verfolgt uns jener Ballonanblick - mit dem Unterschied, dass ein Exemplar ganz unfreiwillig in unserem Pool landete.

Hintergrund Der Arztkoffer reist mit Bei Fernreisen geht Karen Faist auf Nummer sicher (eka)Der Blick wandert auf die Hände. "Habt ihr sie auch eben nochmal gewaschen. Und überhaupt: Desinfektionstücher, Mückenspray, Fenistil und Pflaster mit dabei?" Karen Faist ist der kritische Kopf der Reisegruppe, der immer an alle Eventualitäten denkt, die der sorglose Tourist [+] Lesen Sie mehr Der Arztkoffer reist mit Bei Fernreisen geht Karen Faist auf Nummer sicher (eka)Der Blick wandert auf die Hände. "Habt ihr sie auch eben nochmal gewaschen. Und überhaupt: Desinfektionstücher, Mückenspray, Fenistil und Pflaster mit dabei?" Karen Faist ist der kritische Kopf der Reisegruppe, der immer an alle Eventualitäten denkt, die der sorglose Tourist ausblendet: Hygiene, Impfungen eine kleine Reiseapotheke. Denn schließlich kann auf einer Reise, vor allem in fernen Ländern, die Gesundheit kollabieren. Dabei ist die 52-Jährige nicht etwa hypochondrisch veranlagt, sondern von Berufs wegen in Alarmbereitschaft. Bei Tour Vital, einer Tochtergruppe von Thomas Cook, ist sie eine der insgesamt 400 Ärzte, die Gruppenreisen begleiten. Geschäftsführer Beat Zingg erklärt: "Unsere ,Komfort Plus’-Reisen sind für vorsichtige Menschen konzipiert, die immer schon mal in ein exotisches Land wie Indien oder Kambodscha reisen wollten, sich aber nie so recht getraut haben. Oder vielleicht ohnehin schon mit Vorerkrankungen zu kämpfen haben". Bei den Gruppenreisen von Tour Vital reist immer ein Mediziner und sein Equipment mit. Die Flüge, Hotels und deutschsprachige Reiseleitung: Alles wird von Tour Vital organisiert. Das Durchschnittsalter der Gruppen liege bei 60, aber auch Jüngere sind dabei, die nicht krank werden wollen, so Zingg.

[-] Weniger anzeigen

In trockenen Tüchern ist indessen unser dezidierter Pagoden-Besichtigungsplan mit Stopps an der Shwezigon, ein Prototyp der späteren burmesischen Stupas, der Ananada-Pagode mit ihren vier großen Buddha-Statuen oder dem Höhlentempel Wetkyi-in Gubyaukgyi, der vor allem durch seine Wandmalereien bekannt ist. Wir erfahren von Su, dass man im Uhrzeigern um eine Pagode gehe, während eine Buddhastatue andersherum zu umrunden sei. Auch habe die manchmal seltsame Form der Buddhas einen vergleichsweise profanen Grund: Gläubige kleben Blattgold auf die Statuen. Das soll Glück bringen oder Schmerzen lindern. Blumen werden übrigens in Myanmar nur dem Buddha gespendet und nicht etwa an Freunde verschenkt, meint Su und führt die (Not)-To-Do-Liste weiter: Ganz wichtig ist auch die Art und Weise, wie man einen Tempel betritt. Nur barfüßig und nicht allzu leicht bekleidet. Auf Mauern der Tempelanlage zu sitzen oder ein Selfie mit Buddha zu machen, ist ebenfalls verboten.

Die Shwedagon-Paya in Yangon ist der wichtigste Sakralbau und das religiöse Zentrum Myanmars. Foto: Katharina Eppert / RNZ-Repro​

Auf dem lokalen Markt in Nyaung Oo kaufe ich mir ein mit Sand gemaltes Bild in den strahlendsten Safrantönen. Das Motiv: Mönche zeigen den Weg zur Erleuchtung. Auch wandert ein Tiegel Thanaka in meine Einkaufstasche, als Mitbringsel. Dabei handelt es sich um jene gelbe Paste, die die Burmesen ins Gesicht schmieren. "Thanaka ist wie ein natürlicher Sonnenschutz. Es kühlt und macht die Haut weich", demonstriert Su.

Zurück in Yangon liegt der Dunst der Hitze über der Altstadt. Wir stecken in der Rush Hour fest, nichts geht mehr, nur die Klimaanlage unseres Busses pustet weiter. Ein Blick aus dem Fenster ist wie großes Kino: Zwar gilt in Myanmar offiziell Rechtsverkehr, aber viele Fahrzeuge haben das Steuer rechts. Grund: Sie wurden aus asiatischen Ländern wie Japan importiert, in denen der Linksverkehr Gültigkeit hat, erklärt Su. Flipflop-Schlappen-breit wird links und rechts mit dem Motorrad überholt, obwohl motorisierte Zweiräder in Yangon offiziell verboten sind. "Wegen der Unfallgefahr", legt Su nach - und schmunzelt wohl über den Begriff "offiziell". Aus dem tösenden Blechmeer ragt in der Ferne die Gold glänzende Sule-Pagode heraus. Der 2000 Jahre alte Tempel liegt mitten in einem Kreisverkehr. Der 46 Meter hohe, achteckige Zedi ist ein Beispiel dafür, wie modernes asiatisches Geschäftsleben mit antiker burmesischer Tradition verschmilzt. Denn der Fuß des Tempels ist von kleinen Geschäften umgeben; hier kann man auch all die vertrauten nichtreligiösen Aktivitäten beobachten.

Eine davon ist die Erklärung für die roten Flecken auf dem Asphalt, die mir bereits bei der Ankunft in Myanmar aufgefallen sind. Kein Kirschkernspucken - vielmehr landen so genannte Betelnüsse auf dem Boden. Diese werden sandwichartig in ein Blatt mit Kalk gehüllt und gekaut, dann (auf die Straße) gespuckt. Wegen ihrer euphorisierenden und angeblich aphrodisierenden Wirkung werden sie auch als "Droge unter den Armen" bezeichnet. Wie schädlich aber jenes Aufputschmittel ist, zeigen die schwarzen Zahnstummel der jungen Männer. Gelächelt wird trotzdem.