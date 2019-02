So muss das Paradies aussehen. In der Traumbucht Jar Lann Kyung sind unsere Fußspuren die einzigen im weißen Sand. Foto: Vorsatz

Von Marc Vorsatz

Jar Lann Kyung. Die Szenerie hat etwas Gespenstisches. Wie ein Geisterschiff liegt ein großer knarrender Holzpott vor uns im Nirgendwo in pechschwarzer Nacht. Das Schiff wirft ein giftgrünes Licht auf die Andamanische See. Rund 20 Glühlampen tanzen an seinen Auslegern über dem Wasser. Aber kein Mensch in Sicht.

Das wollen wir uns genauer anschauen, schließlich sind wir auf der Meltemi unterwegs, einem hochseetauglichen Katamaran unter burmesischer Flagge. Skipper Robby "Ernie" Devlin lässt sogleich ein Dingi zu Wasser. Der Australier mit Wohnsitz im thailändischen Phuket, der auf Fidschi das Segelhandwerk erlernte, greift sich sein Walkie-Talkie, wir unsere Kameras und schon hüpfen wir in unserem Schlauchboot dem Schiff entgegen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Täglich mit Thai Airways von Frankfurt nach Phuket, www.thaiairways.com. Übernachtung in Phuket oder Khao Lak, Pkw-Transfer nach Ranong (Thailand), zehnminütiger Bootstransfer nach Kawthaung (Myanmar). Unterkunft: Mövenpick Resort & Spa, ab 88 [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Täglich mit Thai Airways von Frankfurt nach Phuket, www.thaiairways.com. Übernachtung in Phuket oder Khao Lak, Pkw-Transfer nach Ranong (Thailand), zehnminütiger Bootstransfer nach Kawthaung (Myanmar). Unterkunft: Mövenpick Resort & Spa, ab 88 Euro inkl. Frühstück, www.movenpick.com; Anantara Layan Phuket Resort, DZ ab 163 Euro, www.anantara.com. Pauschal: "Myanmar auf dem Wasser erleben" heißt die 24-tägige Reise mit Segeltörn, Flusskreuzfahrt und Badeverlängerung in Thailand. Inkl. Flügen, Transfers, Unterkünften, Verpflegung ab 8.490 Euro. Geoplan Privatreisen, www.geoplan-reisen.de. Bildband: Im Bildband "Lost" dokumentiert Fotograf Markus Mauthe Menschen an den Rändern moderner Zivilisation, auch aus Myanmar. Knesebeck Verlag, 50 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Als wir beidrehen, schaut ein Moke verdutzt über die abgewetzte Reling auf uns herab. Moken oder auch Mawken sind "die vom Meer Verschlungenen", die Seenomaden. Der Mann hat sich mit einem spitzen Enterhaken bewaffnet, mit dem man lieber keine Bekanntschaft machen möchte. Schließlich wäre das nächste Provinzkrankenhaus zwei Tage entfernt. Käpt’n Ernie winkt ab. Alles in Ordnung. Mit dem Haken fischt der Moke Hornhechte aus dem Wasser.

Das grelle Licht lockt die Räuber an die Oberfläche. Maung Khine erweist sich als freundlicher Zeitgenosse und bittet uns an Bord. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Überall liegen Kisten, Seile, Netze, ein mächtiger Generator, dazwischen schlafen zwei Kollegen auf den rohen Holzplanken. Fischer Maung lupft einen Hornhecht nach dem anderen aus dem Wasser, ohne sie dabei zu verletzen. Wir probieren es. Mit Erfolg. Man muss nur schnell genug sein.

So fischen die Moken heute. Noch vor ein paar Jahren legten sie großen Wert darauf, als "Sea Hunter" und nicht als Fischer tituliert zu werden. Jäger der Meere, die mit einem Speer Beute machen. Das ist selten geworden. Die meisten Moken sind inzwischen sesshaft geworden, leben nicht mehr als Nomaden, genauer gesagt, Halbnomaden. Ein paar Monate während des Monsuns verbringen sie in ihren Stelzenhäusern am Strand, ein paar Monate mit Kind und Kegel auf dem Wasser in hölzernen Booten, den Kabangs. Das war einmal. Denn die moderne Zivilisation mit all ihren Regeln und Gesetzen, ihren Motorbooten, Fernsehern und Handys ist gerade dabei, die Moken zu assimilieren. Sie leben jetzt zwischen zwei Welten. Ihre Kultur und Lebensweise ist im Begriff unterzugehen.

Skipper Zolay hat einen stattlichen Wahoo gefangen ... Foto: Vorsatz​

Zwei Tage zuvor startete unsere Ausfahrt mit "Ernie". Wir checken ein auf der Meltemi, einem stattlichen Katamaran mit Kingsize-Betten in geräumigen Kabinen. Die Schiffsjungen Kayin und Zolay begrüßen uns mit einem herzlichen "mingalaba" - möge Segen über dich kommen. Der erste Segen, der über uns kommt, ist einer für den Gaumen: Gegrillter Red Snapper mit Papaya-Salat auf Wildreis, dazu ein französischer Chardonnay. Einfach köstlich. Als Dessert gibt es Maracuja an Vanilleeis.

Und ganz nebenbei haben wir uns aus der modernen Zivilisation geschlichen. Als ein blutroter Streifen am Horizont die Nacht ankündigt, wirft unser Skipper vor einer unbewohnten Insel Anker. Die Nacht bricht schnell herein so dicht am Äquator. Sanftes Wellenrauschen begleitet uns in den Schlaf, in den Palmen das Zirpen von ein paar Grillen. Sonst nichts. Nichts als Ruhe. Herrlich.

...den er später an Bord des Katamarans Meltemi zu Sashimi verarbeiten wird. Foto: Vorsatz

Den nächsten Morgen lassen wir gemütlich angehen. Eine Runde entspannt planschen im türkisfarbenen Wasser, das es locker mit dem der Malediven oder der Karibik aufnehmen könnte. Nach dem Frühstück nimmt Ernie Kurs auf Insel 115. Ja, von den über 800 Inseln und noch viel mehr Inselchen hat nicht jede einen Namen. Das Festland ist jetzt kaum noch auszumachen am Horizont. Dafür überall Inseln. Kleine, karge, felsige, größere mit dichtem Gestrüpp drauf, oder große mit Palmen und versteckten Badebuchten.

Eine dieser Traumbuchten ist Jar Lann Kyung. Wir landen mit Dingi und Kayak an. So muss das Paradies aussehen. Wir fotografieren, was das Zeug hält. Doch nach ein paar Stunden scheint unser Kayak viel spannender. Denn er wird uns zu den letzten Refugien der Seenomaden führen. Außerdem haben Kayin und Zolay sicher schon feinstes Sashimi zubereitet. Am Morgen ging ihnen nämlich ein stattlicher Wahoo an den Haken.

Am nächsten Tag laufen wir das Moken-Dorf Ma Kyone Galet auf Lampi Island an. Kinder rennen uns freudestrahlend entgegen. Wir scheinen eine willkommene Abwechslung zu sein. Sie laden uns gar in ihre Schule ein. Sie tragen gelbe Farbe im Gesicht, die viel mehr schmückt, als vor der Sonne schützt. Die kleine Thet Thet Zon lächelt ein wenig schüchtern, dabei auch ein bisschen stolz in unsere Kameras. Ob ihr Schule Spaß mache, fragen wir das Mädchen. Sehr sogar, berichtet sie uns. Auch, dass sie in die erste Klasse gehe. Auf die Frage, wie alt sie ist, kann sie uns keine Antwort geben.

"Für Moken spielt Zeit keine Rolle, sie zählen keine Jahre. Noch nicht", erklärt Dr. Rossella Rossi. Sie ist die Direktorin des Instituto Oikos, einer italienischen Non-Profit-Organisation, die sich auf Lampi für die Rechte der Moken stark macht, sich für Nachhaltigkeit und den Erhalt des einzigartigen Ökosystems einsetzt. Das ist auch bitter nötig. Wo man hinschaut, liegt Plastikmüll im Sand. Feuerzeuge, Tüten, Bonbonpapier. Eine Müllabfuhr gibt es nicht. Brauchte das "wilde Volk obskurer Herkunft" in der Vergangenheit nicht. So wurden die Moken in der historischen Enzyklopädie des British Indian Empire einst beschrieben.

Sollte Thet Thet Zon einmal Kinder haben, werden sie sicher wissen, wann sie geboren wurden. Und Maung Khine auf seinem Boot ist schon heute kein Jäger mehr, sondern ein Fischer. Etwas nachdenklich segeln wir wieder zurück in unsere Welt. Wir sind Zeugen geworden einer untergehenden Kultur.