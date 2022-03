Von Laura Engels

Wer zu langsam fährt, bleibt eher am Stein hängen. Wer zu schnell fährt, verliert leicht die Kontrolle. Wer zu wenig bremst, kriegt die Kurve nicht. Wer zu viel bremst, blockiert das Rad oder fliegt über den Lenker. Doch wer zu viel denkt, der fährt erst gar nicht los. Die gute Nachricht: Nicht jeder macht jeden Fehler. Natürlich geht es beim Mountainbiken eher ums Fahren, als ums Fallen, wer aber zum ersten Mal bergab über Pisten, Forstwege, Schotter und Trails brettern will, sollte die richtige Mischung aus Respekt, Mut und Fitness mitbringen. In der Tiroler Zugspitz Arena wird man dafür auf den vielen verschiedenen Radwegen, Trails und MTB-Strecken mit einem Panorama über das Ehrwalder Becken und auf das Zugspitzmassiv belohnt. Der höchste Berg Deutschlands ist bei den Abfahrten auf der österreichischen Seite ständiger Begleiter.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug geht es in knapp fünf Stunden von Heidelberg erst nach Garmisch-Partenkirchen – von dort ist die Region gut zu erreichen. Bahnhöfe befinden sich u.a. in Ehrwald und Lermoos. Mit dem Auto in über vier Stunden am besten über Stuttgart und die A7 nach Kempen, bei Füssen über die österreichische Grenze und dort weiter Richtung Reutte. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug geht es in knapp fünf Stunden von Heidelberg erst nach Garmisch-Partenkirchen – von dort ist die Region gut zu erreichen. Bahnhöfe befinden sich u.a. in Ehrwald und Lermoos. Mit dem Auto in über vier Stunden am besten über Stuttgart und die A7 nach Kempen, bei Füssen über die österreichische Grenze und dort weiter Richtung Reutte. Radstrecken: Die Tiroler Zugspitz Arena bietet mehr als 100 markierte Strecken und Trails. Die Freeride-Strecke am Grubigstein in Lermoos ist nur für Profis geeignet. Aber auch Anfänger finden in dem Gebiet geeignete Strecken. Infos zu Touren, GPS-Daten, Bike-Hotels und Verleihstationen gibt es unter www.zugspitzarena.com/bike. Ausrüstung: Helm und Handschuhe gehören zur Grundausstattung beim Biken. Bei der Abfahrt sind zudem unbedingt Ellenbogen- und Knieschoner empfehlenswert, um bei einem Sturz optimal geschützt zu sein. Klickpedale sorgen für eine feste Verbindung zwischen Schuh und Pedal – damit spart man vor allem beim Bergauffahren Kraft. Wer noch nie mit Klickpedalen gefahren ist, sollte als Mountainbike-Anfänger lieber erst einmal mit normalen Sportschuhen und Pedalen fahren.

"Runterfahren ist nicht Ausruhen", bläut uns unser Guide Georg Mott ein, noch bevor wir überhaupt einen Meter gefahren sind. Auf einem Parkplatz in Lermoos in Tirol versuchen wir erst einmal am Fuße des Grubigsteins die Balance im Stehen auf unseren Alu-Rädern zu halten. Denn: "Balance ist die Basis." Wir sollen ein Gefühl für das Gestell unter uns bekommen. Mott legt zwei Bretter auf den Boden und schickt uns durch die enge Spur in der Mitte – im eigenen Tempo, besonders langsam und mit einer Hand auf dem Rücken. "Kontrolle ist alles!" Dann kommt die erste Vertrauensfrage: Schnell sollen wir über einen dicken Holzscheit fahren. Die Federung der Bikes übersteht den ersten Test. "Mountainbiken ist ständiges Überwinden", sagt der Leiter der Schule Bikeguiding Zugspitzarena in Lermoos.

Auf ganz anderem Niveau überwinden sich die geübten Biker, die neben dem Parkplatz die Sprungschanze herunterstürzen. Hier unten endet die Freeride-Strecke "Thunder Forrest One" mit Hindernissen und Sprüngen, die zwei Kilometer von der Mittelstation ins Tal führt. Das durchschnittliche Gefälle liegt bei 33 Prozent. Über ihren Köpfen ziehen die Gondeln der Bergbahn vorbei, die sie anschließend wieder nach oben bringt. Ist es verpönt, mit der Bahn hochzufahren? "Nein, das machen viele, um möglichst viele Abfahrten genießen zu können", erzählt Mott. Verlockend: Die Bergbahnen Langes in Lermoos und Biberwier sowie die Bergbahnen Berwang transportieren alle Bikes kostenlos.

Fast alle Bergbahnen der Tiroler Zugspitzarena nehmen Mountainbikes kostenlos mit.

Neben dieser und einer weiteren Downhillstrecke gibt es für Geübte, die es gerne steil mögen, eine Vielzahl an anspruchsvollen Singletrails in der Region. "Das sind naturbelassene Wege, die so schmal sind, dass Biker dort nur hintereinander fahren können", erklärt Mott. Anfänger sind auf den Genusstouren in Talnähe gut aufgehoben. Wer Rad- und Badeurlaub miteinander verbinden möchte, kann auf der "3-Seen-Tour" die Idylle an Blindsee, Weißensee und Mittersee genießen. Die Fahrt zum Blindsee lohnt sich auch für eine Abkühlung am Nachmittag nach einem anstrengenden Sporttag. Die Tiroler Zugspitz Arena wurde mit dem vom TÜV bestätigten Gütesiegel "Approved Bike Area" ausgezeichnet und zählt in der Kategorie Tour & Trail zu den von "Mountain Bike Holidays" ausgewählten Destinationen. Das Gelände in Biberwier und Lermoos eignet sich besonders gut dazu, lange hoch und wieder lange herunter zu fahren. Doch Mott warnt davor, sich zu überschätzen: "Mountainbike-Höhenmeter zählen wegen dem Schotter doppelt". Der Profi hat schon einige Gäste wieder mit der Bergbahn herunterfahren sehen, weil sie vom Anstieg zu geschafft waren. Müde und ohne Körperspannung sollte niemand bergab fahren. Das Image des Bikens hätte sich zum Glück aber mittlerweile geändert. "Biker wollen auch Spaß haben und sich nicht nur bergauf quälen."

Ein Ausflug an den Blindsee bietet auch eine gute Gelegenheit für eine Abkühlung.

Wir sind vom Spaß noch etwas entfernt und stecken in der Überwindung fest. Konzentriert versuchen wir, zwischen den Bäumen und Abhängen die engen Kurven des Barbarasteigs in Biberwier zu kriegen. Wir versuchen, vorne nicht zu bremsen während wir lenken, die Pedale in der richtigen waagerechten Grundposition zu halten, über Wurzeln, Schotter und Steine zu fahren – wir versuchen, denn immer klappt es nicht. Manchmal steigen wir ab und schieben das Rad durch eine enge Kurve oder einen steilen Abhang hinunter, manchmal überwinden wir uns und fragen, wie wir das geschafft haben und manchmal rutschen wir auch aus, bremsen zu viel oder fahren zu langsam und fallen hin. Jetzt macht es sich bezahlt, dass wir die Ellenbogen- und Knieschoner angezogen haben. Helm und Schoner sollten auch für geübte Biker zur Grundausrüstung gehören. Ein Rucksack kann gleichzeitig auch als Rückenprotektor dienen.

"Ihr müsst ununterbrochen die Grundposition üben, auch wenn die Oberschenkel noch so brennen", fordert Mott. Das heißt, sobald es bergab geht: Den Sattel mit der Vario-Stütze mit einem Klick ganz nach unten stellen, Hintern aus dem Sattel, Schwerpunkt nach hinten über das Tretlager, Pedale in die Waagerechte und Körperspannung halten. "Ihr sollt wie ein Raubtier auf dem Rad sitzen – in Angriffsposition", versucht unser anspruchsvoller Guide zu erklären. Diesem Ziel kommen wir an unserem zweiten Tag auf dem Grubigstein in 2050 Meter schon etwas näher. Die Muskeln schmerzen, einige Körperstellen haben kleine Schürfwunden oder blaue Flecken, aber das Gefühl auf dem Rad ist schon ein anderes.

Wir haben mehr Vertrauen in das Rad – und in uns. Die Hänge kommen uns nicht mehr so steil vor, der Schotter nicht so gefährlich und die Steine nicht unüberwindbar. Als wir die roten und blauen Skipisten herunterbrettern, lassen wir zwischendurch einfach mal die Bremsen los, genießen die Geschwindigkeit – und den Ausblick. Inmitten des Bergpanoramas fahren wir an Kühen vorbei, die sich durch das Läuten der Glocken um ihren Hals ankündigen sowie durch eine Herde Haflinger-Pferde, die unerschrocken und friedlich weitergrasen. Als wir dann die Steilkurven im Slalom entlang fahren, weicht der konzentrierte Blick auch endlich dem gelassenen Lächeln.

Wenn jemand Mountainbike fahren lernen will, ist das Sport und es ist anstrengend, aber man sollte nicht permanent Angst haben. Man sollte es genießen können", sagt Mott. Ganz wohl ist uns trotzdem nicht, als wir wieder am Barbarasteig landen, wo wir am Tag zuvor an unsere Grenzen kamen. Doch schon nach nur einem Tag merken wir einen Unterschied: An den engen Kurven fahren wir heute fast alle durch, denken daran, das Rad beim Lenken nicht zu blockieren und immer öfter halten wir bei Steinen und Wurzeln einfach drauf. "Man sollte immer die Kontrolle haben", betont Mott.

Als Anfänger ist das nicht immer möglich. Lernen kann man diese Sportart vermutlich nur, wenn man auch mal was riskiert. Wir halten das Lenkrad fest, als wir die vielen Wurzeln, Stufen und Steine am Ende des Trails direkt hintereinander sehen und lockern die Bremsen: Augen weit auf und durch.