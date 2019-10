Von Gaby Booth

Metz - über 3000 Jahre Geschichte stecken in diesen vier Buchstaben. Die lothringische Stadt, die heute zu Grand Ést gehört, ist uns Deutschen so nah und doch so fern. Wer in die streckenweise gemeinsame deutsch-französische Geschichte eintauchen möchte, sollte das im Jahr 2020 tun, denn dann wird die Kathedrale im Herzen der Altstadt 800 Jahre. Ein Jubiläum, das das ganze Jahr gefeiert wird und Einheimischen wie Besuchern das Mittelalter ganz nahe bringt.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über Saarbrücken, ca. 230 Kilometer. Mit der Bahn bzw. SNCF über Straßburg oder Saarbrücken zum Bahnhof Metz am Place du Général de Gaulle. Beim Bahn-Schalter nach der schnellsten und günstigsten Verbindung fragen. Essen und Trinken: Es gibt 272 Restaurants in Metz, ein Sternerestaurant, das [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über Saarbrücken, ca. 230 Kilometer. Mit der Bahn bzw. SNCF über Straßburg oder Saarbrücken zum Bahnhof Metz am Place du Général de Gaulle. Beim Bahn-Schalter nach der schnellsten und günstigsten Verbindung fragen. Essen und Trinken: Es gibt 272 Restaurants in Metz, ein Sternerestaurant, das Maison Dufossé im Hotel Citadelle. Gut essen kann man aber auch in kleinen Restaurants wie dem L’Instant in der Rue Taison, einem Salon de Thé oder am Bahnhof im "Terroir de Lorraine". Unterkunft: Man kann aus mehr als 30 Hotels verschiedener Kategorien wählen, wie das Grand Hotel Metz in der Nähe der Kathedrale oder das Best Hotel Metz oder die mittelalterliche "Domaine des Templiers". Mobilität: Die Stadt lässt sich gut erlaufen, Fußgängerzonen im Zentrum. Außerdem bringt der raupenähnliche Mettis - ein Mix aus Bus und Bahn - die Fahrgäste schnell von A nach B.

[-] Weniger anzeigen

Über Jahrhunderte gehörte die Stadt an Mosel und Seille zu den bedeutendsten Handelszentren Europas. Sie war Freie Reichsstadt im Mittelalter, Festungsanlage unter Louis VI., französische Garnisonsstadt und soll Lieblingsstadt von Wilhelm II. gewesen sein, der ihr mit dem Kaiserviertel einen bleibenden Stempel aufdrückte. Die verschiedenen architektonischen Stile sind heute noch Zeugen der bewegten Geschichte. Tatsächlich lassen sich an jeder Ecke der 120.000- Einwohner-Stadt Spuren vergangener Epochen entdecken. Römer, Patrizier, Gallier, Germanen haben die DNA von Metz geprägt.

Wer mit der Bahn anreist und den imposanten, im Inneren modern gestalteten Bahnhof (erbaut 1905 bis 1908) verlässt, steht bereits im "Quartier Imperial", dem Kaiserviertel, und staunt erst einmal. Wilhelm II. ließ dieses Quartier mit der alten Post, den luxuriösen Villen und der Banque Imperiale als "deutsches Viertel" nach seinen Vorstellungen entstehen. Das Kaiserviertel ist vollkommen erhalten und bietet eine Sammlung historischer und moderner Baustile.

Und da ist das "Deutsche Tor" aus dem 13. Jahrhundert. Der Name stammt vom Deutschen Orden, der hier eine Niederlassung mit Hospital hatte. Der massive Bau wird heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Unter dem Festungsbau fließt die Seille hindurch, die später in die Mosel mündet. Wer Zeit hat, sollte sich einen Spaziergang an der alten Stadtmauer entlang gönnen. Das ist nicht nur entspannend, man bekommt gleichzeitig Informationen über die verschiedenen Metzer Zünfte. Über einen Kilometer lang sind die Befestigungsanlagen, die Anfang des 13. Jahrhunderts errichtet wurden, um das Handwerkerviertel Outre-Seille zu schützen.

Im Zentrum der Altstadt kommt man an der Kathedrale St. Etienne nicht vorbei, ohne hineinzugehen. Das Wahrzeichen der Stadt trägt den Beinamen "Laterne Gottes" und ist das größte mittelalterliche Bauwerk Lothringens, mit einer Länge von 123 Metern und 42 Meter Höhe die dritthöchste Kathedrale Frankreichs. Etwas außerhalb vom Zentrum liegt die kleine Kirche des Templerordens, gebaut im 12. Jahrhundert. Gleich daneben die Kirche Saint-Pierre-aux-Nonnains, die älteste noch existierende französische Kirche aus dem 4. Jahrhundert. Ein paar Schritte weiter und man ist in der Gegenwart. "La Citadelle", ein Vier-Sterne-Hotel, hat das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit Luxus und einer Edel-Brasserie in die heutige Zeit katapultiert.

Am intensivsten ist die Begegnung mit der Geschichte in den kleinen Gassen der Altstadt, wo heute Boutiquen, Bäckereien, Restaurants, aber auch Schuhmacher oder Delikatessengeschäfte auf Kunden warten. Ein absolutes Muss ist der Besuch der großen Markthalle. Fünf Tage in der Woche bieten Fisch- und Gemüsehändler, Metzger, Bäcker ihre Ware an. In einigen Nischen kann man sich mit einer Quiche Lorraine niederlassen und bei einem Glas Wein den Händlern zuschauen. Vielleicht noch ein Mirabellenschnaps zur Stärkung und weiter geht es. Die Stadt ist etwas für Gourmets und Genießer.

Einheimische, Touristen, Musikgruppen, Festivals lassen die Altstadt pulsieren. Die größte Touristengruppe machen die Deutschen aus. Unter den Touristen eine Gruppe, die mit der Kriegsgräberfürsorge für ein paar Tage aus Kassel gekommen ist, um hier gemeinsam mit Franzosen die Gräber aus den beiden Weltkriegen zu pflegen. Mit dabei der 79-jährige Xavier Unterhalt, Obergefreiter der Reserve und Sanitäter. Er kommt schon seit vielen Jahren, ist mit deutschen und französischen Kameraden in der Kaserne Ney untergebracht. "Dieser Dienst ist immer noch wichtig", sagt er mit dem Brustton der Überzeugung.

Bei aller Affinität zur Geschichte - das zeitgenössische Metz ist schon lange im 21. Jahrhundert angekommen und genießt die Moderne, zu sehen im Kaufhaus Lafayette oder im Einkaufstempel Muse. Vor allem aber im Centre Pompidou-Metz, der kleinen Schwester des Pariser Centre Pompidou. Das Museum für Zeitgenössische Kunst bietet das ganze Jahr über Ausstellungen und Veranstaltungen. Entworfen wurde das beeindruckende Gebäude von Shigeru Ban und Jean de Gastine. Mit eigenen Ausstellungen und Produktionen setzt es sich vom Hauptstadt-Museum ab. Etwa mit einer ganzen Etage für Rebecca Horn. Eine weitere widmet sich der Opernwelt. Oder ganz aktuell ein riesiges Video mit einer Szene aus der Oper "Des Indes Galantes", die parallel in der Pariser Oper aufgeführt wird.