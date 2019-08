Von Joseph Weisbrod

Du hast so schöne Augen wie ein Esel! In Marokko ist das ein beliebtes Kompliment. Wir begegnen diesen "Nationaltieren" während unserer einwöchigen Studienreise an den Straßenrändern, in den Dörfern, auf den Bauernmärkten und - in den engen Gassen der Königsstädte - als Waren- und Mülltransporter auf vier Beinen. Kein Zweifel: Esel stehen hier hoch im Kurs, nicht nur wegen ihrer dunklen, sanften Augen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Der Veranstalter RSD (Reise Service Deutschland) bietet in seiner 15-tägigen Marokko-Pauschalreise Flüge nach Marrakesch u. a. von Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und München an. Einreise/Zoll: Zur Einreise ist ein noch 6 Monate gültiger Reisepass Pflicht. Eine Eselsgeduld benötigt man am Flughafenzoll. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Der Veranstalter RSD (Reise Service Deutschland) bietet in seiner 15-tägigen Marokko-Pauschalreise Flüge nach Marrakesch u. a. von Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und München an. Einreise/Zoll: Zur Einreise ist ein noch 6 Monate gültiger Reisepass Pflicht. Eine Eselsgeduld benötigt man am Flughafenzoll. Zuviele Passagiere kämpfen um zu wenig Plätze zum Ausfüllen der kleingedruckten Zollerklärung. Tipp: Ein eigener Kugelschreiber erspart zumindest das Gerangel um die wenigen amtlichen Bleistifte. Übernachten: Während der einwöchigen Rundreise täglich wechselnde Hotels mit europäischem Standard (Frühstücks-und Abendbuffets), in der zweiten Woche Unterbringung in einer All Inclusive-Ferienanlage bei Marrakesch. Preise: Zum Buchungspreis von ca. 800 Euro für 14 Nächte sind Zusatzpakete (z. B. für Ausflüge & Mittagessen) empfehlenswert, dadurch kann sich der Gesamtpreis (inklusive Flüge) auf über 1300 Euro erhöhen.

[-] Weniger anzeigen

Als wir nach der ersten Hotelnacht in Marrakesch am frühen Morgen, geweckt vom Gebetsruf des Muezzins, mit unserer etwa 30-köpfigen Reisegruppe nach Fès aufbrechen, beginnt eine mehrstündige Busfahrt durch die karge Ebene. Vorbei an meist bräunlichen, fast fensterlosen Gebäuden mit flachen, dem Gemüseanbau dienenden Dächern, und verstreuten Moscheen, die in Marokko von Türmen, selten von Minaretten überragt werden.

Wir schlängeln uns durch die immer grüner werdende Landschaft in die Serpentinen des Mittleren Atlas. Flankiert von Weinbergen, Oliven- und Orangenhainen, Zedern und Eukalyptusbäumen erreichen wir gegen Abend unser Hotel bei Fès. Am nächsten Tag führt uns Stadtkenner Ali im grau-weiß gestreiften Djellaba, einer Art Kapuzenmantel, durch Fès el Bali, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Altstadt (Medina) der ersten Königs- und Hauptstadt Marokkos.

Ausgangspunkt unserer Besichtigung ist der Königspalast mit seinen vergoldeten Bronzetüren, kunstvoll geschnitzten Torbogen und Marmorsäulen. Einer der "bescheidenen" Zweitwohnsitze von Mohammed VI. In den mittelalterlichen Gassen der riesigen Altstadt mit ihren betörenden Düften und Gerüchen gibt es sie noch: die Gerber mit ihren Lederarbeiten, Obst-, Gemüse-, Gewürz-, Schmuck- und Keramikhändler, Tischler, Schuhmacher, Schmiede und Töpfermeister mit ihren filigranen Kunsthandwerken.

Wer als Tourist in den Auslagen der endlos aneinandergereihten Läden stöbern will, darf sich der vollen Zuwendung des Händlers gewiss sein. Nervenstarke Feilscher haben veritable Chancen auf ein Schnäppchen. Mitten in der Medina passieren wir eine der weltweit ältesten Universitäten. Fès ist, daran lässt Ali keinen Zweifel, mit 1200 Jahren nicht nur die älteste islamische Stadt überhaupt, sondern das geistige, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes.

Auf den Straßen, Plätzen und in den Cafés der Königsstädte fallen die vielen jungen Menschen auf, bei einem marokkanischen Durchschnittsalter von 27 Jahren keine Überraschung. Die meisten jungen Männer hat die Not aus ihren Dörfern in die Städte getrieben, wo sie - oft Analphabeten - erst recht verloren sind. König Mohammed VI. hat mit seiner Land- und Bildungsreform langfristige Entwicklungsprojekte aufgelegt, um die Landflucht zu stoppen, den Analphabetismus zu bekämpfen und vor allem jungen Mädchen eine Perspektive zu bieten.

So ermöglicht die landesweit aktive Organisation "Let Girls Learn" Mädchen in einer der von uns besuchten Teppich-Manufakturen einen Ausweg aus ihren familiären Gettos bis hin zum Studium. Auch die in Genossenschaften organisierten Berberfrauen, die aus den Nüssen der nur im Südwesten des Landes wachsenden Argan-Bäumen Speise- und Kosmetiköle herstellen, verdienen mit ihren Erzeugnissen den eigenen Lebensunterhalt sowie Zugang zu Bildung.

Von Fès steuert uns Achmed, unser unerschütterlicher Busfahrer, gewohnt souverän in die nächste Königsstadt. Rund um Meknès blüht an den sanften Hängen des Atlasgebirges der Weinbau. Leider kommen wir nur in wenigen Restaurants und Hotels in den Genuss der marokkanischen Rot- und Weißweine. Dabei wären sie ideale Begleiter der köstlichen Gerichte wie der Nationalsuppe Harira und der ebenso beliebten Tajine, ein würziger Eintopf aus Fleisch, Obst und Gemüse. Die Medina, das Altstadtviertel der vor über 1000 Jahren von einem Berberstamm gegründeten Stadt Meknès, zählt ebenfalls zum Unesco-Weltkulturerbe.

"Mashalla": Schön! Das möchten wir während unserer Königsstädte-Tour immer wieder ausrufen. Nach Mèknes ist die Hauptstadt Rabat, Regierungssitz und Hauptresidenz der Königsfamilie, unsere nächste Reisestation. Der 55-jährige Mohamed VI. feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Thronjubiläum. Auch wenn der studierte Jurist eine Verfassungsreform von der konstitutionellen zur parlamentarischen Monarchie anstrebt: Kritik an seiner Person ist in Marokko tabu. Selbst unser kosmopolitischer Reiseführer spricht ehrfürchtig vom "Herrscher".

Mohammed VI. gehört mit einem Privatvermögen von 2,5 Milliarden Euro zu den reichsten Königen der Welt, was so gar nicht zu seinem Ehrentitel "Roi des Pauvres", König der Armen, passen will. Seinen Großvater Mohammed V., erster König des seit 1956 von Frankreich unabhängigen Staates Marokko, besuchen wir in dessen feudalem Mausoleum aus Carrara-Marmor, afghanischem Onyx und schwarzem Granit.

Wie Rabat liegt auch Casablanca, das "weiße Haus", direkt an der Atlantikküste. Natürlich führt die Busroute vorbei an "Ricks Café Americain" - im Kultfilm "Casablanca" Treffpunkt vieler Emigranten, die aus dem von der deutschen Wehrmacht besetzten Frankreich in das französische Protektorat Marokko flohen. Der 1942 gedrehte Kinoklassiker von Michael Curtiz wurde allerdings komplett in Hollywood, die berühmte Kussszene mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart am Flughafen von Los Angeles gedreht.

Ein halbes Jahrhundert später wurde 1993 in Casablanca die weltweit fünfgrößte Moschee eingeweiht. Die Hassan-II-Moschee thront auf einer zwei Hektar großen Landzunge im Atlantik und ist eine der wenigen, die auch Nicht-Muslime betreten dürfen. Moschee-Führer Abdel geizt nicht mit Superlativen. Die 25.000 Menschen Platz bietende Moschee wurde von über 2500 Arbeitern aus Stahl, Marmor und Zedernholz in nur sechs Jahren erbaut und von zahlreichen Künstlern gestaltet. Das mächtige Dach über der 183 Meter langen Gebetshalle lässt sich in nur drei Minuten öffnen. Mit 210 Metern ist das Minarett auch das höchste religiöse Bauwerk der Welt.

Nach der Rückkehr von unserer sechstägigen Rundreise steht uns als krönendes Finale das wundervolle Marrakesch bevor. Orientierungs- und Treffpunkt ist die Koutubia-Moschee, das architektonische Wahrzeichen der brodelnden Millionen-Stadt. Von dort geht es auf den wichtigsten aller Plätze, den Place Djemaa El Fna. Hier tobt das orientalische Leben. Der Platz ist wie eine gigantische Freiluftbühne. Gaukler, Schlangenbeschwörer, Akrobaten, Wahrsager, Märchenerzähler und vor allem Musiker buhlen um die Gunst des Publikums. Hier tummeln sich auch Trickdiebe, vor deren Zaubergriffen kein Smartphone und kein Geldbeutel sicher ist. Von hier aus lassen wir uns durch die Souks treiben, die Märkte, wo die Einheimischen ihre Lebensmittel kaufen.

In der zweiten Woche entspannen wir im weitläufigen Club "Aqua Mirage" nahe Marrakesch unter blauem Himmel mit Blick auf den schneebedeckten Atlas. Ausflüge zum Berg oder in die nahe Sahara-Wüste sorgen für finale Highlights.