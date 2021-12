Die Blaue Grotte ist eine Höhle in Malta. Sie liegt im Südwesten der Insel in der Nähe von Zurrieq und ist ausschließlich vom Meer aus erreichbar. Fotos: Günter Kast

Von Günter Kast

Patagonien, der Himalaya – solche Ziele stehen auf der Bucket List vieler Trekking-Fans ganz oben. Aber Malta? Weil ich mich nicht sehr für Kreuzritter und Tauchurlaub interessiere, weder eine Billigflagge für einen Frachter noch einen Sprachkurs brauche und auch keine Briefkastenfirma gründen möchte, hatte ich die Eilande südlich von Sizilien nie so richtig auf dem Radar. Google bestätigte meine Skepsis: Auf den drei bewohnten Inseln Malta, Gozo und Comino leben auf 316 Quadratkilometern (das entspricht etwa der Fläche Dresdens) gut 500.000 Menschen. Ein mediterranes Wanderparadies stellt man sich weitläufiger, ursprünglicher vor.

Hintergrund Anreise: Direktflüge mit verschiedenen Airlines von mehreren deutschen Flughäfen Wohnen: Im Norden Maltas: www.solanahotel.com, in der Altstadt von Valletta: https://19rooms.com.mt, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Direktflüge mit verschiedenen Airlines von mehreren deutschen Flughäfen Wohnen: Im Norden Maltas: www.solanahotel.com, in der Altstadt von Valletta: https://19rooms.com.mt, auf Gozo: www.hotelsanandrea.com Essen: Unbedingt Ftira probieren, die maltesische Variante einer Pizza mit Tomaten, Schafskäse und Kapern. Die beste Ftira bekommt man in Nadur auf Gozo in den Bäckereien Maxokk und Mekren. Tipp: Mehrtages-Trek rund um Gozo, immer der Küste entlang; Stadtführung in Valletta: Frans Van Avendonk, E-Mail: frans@avendonk.com Auskünfte: www.visitmalta.com

Wenn man nicht endlos Zeit hat, ist eine überschaubare Spielwiese jedoch durchaus von Vorteil. Da ist nicht ständig das Gefühl, etwas zu versäumen. Man wird ruhiger, entspannter. Langeweile kommt trotzdem nicht auf. Denn in Sachen Bergsport hat der Zwergstaat ein üppiges Buffet zu bieten, an dem sich jeder nach Gusto bedienen kann. Wer eine Adrenalin-Spritze braucht, geht Sportklettern, turnt an einer kurzen Ferrata nach oben, saust an einer Zipline von Klippe zu Klippe, oder macht sich beim "Coasteering" ordentlich nass. Nie gehört? Dabei werden bergige Küstenlinien per Fuß und schwimmend begangen, tiefe Sprünge inklusive. Der Kerl, der sich das alles ausgedacht hat, heißt Andrew Warrington und ist Chef der Outdoor-Agentur "MC Adventure". Er ist zwar Malteser, hat aber britische Wurzeln und wurde im schottischen Hochland sozialisiert. Entsprechend wild sind seine Angebote.

Ich möchte es jedoch ruhiger angehen lassen. Land und Leute kennenlernen, ein bisschen Kultur in die Touren einbauen. Und das geht nun einmal am besten beim Wandern – und mit einem Inselkenner wie Andrew. Er hat sich bewusst dafür entschieden, mir zuerst Gozo zu zeigen. Es ist ländlicher, grüner und dünner besiedelt als die größere Schwester Malta. Keine Schornsteine, keine Werften. Gozo ist geprägt von Terrassenfeldern, die noch auf die Araber zurückgehen. Und durch diese Felder ziehen sich für Trekker perfekte Pfade, die von Trockensteinmauern und Hecken aus Feigenkakteen eingefasst sind.

Fischer in Marsaxlokk, einem Fischerdorf mit rund 3660 Einwohnern.

Die Malteser lieben deren Früchte, die sie "prickly pear" nennen und auch als Limonade oder Saft genießen. Wir schauen uns die Salzpfannen nahe Marsalforn an der Nordwestküste an, wo bereits die Römer das "weiße Gold" gewannen. Staunen über die steilen Klippen mit ihren Felsentoren und die türkisblauen Buchten mit dem glasklaren Wasser. Schwatzen mit einem Fischer, der uns sogar seine Angel in die Hand drückt. Steigen zum Wied il-Ghasri hinab, einem fjordähnlichen Einschnitt, wo man geschützt vor den Brandungswellen schwimmen kann.

Popey Village ist eine Kulissenstadt auf Malta, die der Regisseur Robert Altman 1979 für den Film „Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag“ aufbauen ließ. Heute wird der Ort als Freizeitpark genutzt.

Weil Gozo selten flach ist, sammeln wir ordentlich Höhenmeter. Nach einigen Stunden meldet sich deshalb der Magen: Hunger! In Marsalforn bestellen wir in einer Hafenkneipe Linguine mit Meeresfrüchten und Fischsuppe. Meine Erwartungshaltung hält sich in Grenzen, denn man weiß ja, dass das britische Kolonialerbe auf die einheimische Cuisine einen schlechten Einfluss haben kann. Wieder werde ich eines Besseren belehrt. Alles schmeckt vorzüglich, auch an den kommenden Tagen. Die Malteser können mediterrane Küche. Tatsächlich sind von den Briten nur die roten Telefonzellen, der Zwölf-Uhr-Kanonenschuss, die Sprache (untereinander wird jedoch Maltesisch parliert) und der gute, mitunter schwarze Humor übrig geblieben, der auch die Touren mit Andrew so amüsant macht. Okay, der Linksverkehr ist auch ein Überbleibsel. Mein Guide muss mich beim Überqueren der wenig befahrenen Nebenstrecken gleich mehrmals daran erinnern, dass ich die Gefahr auf der falschen Seite vermute.

Ganz unten: Salzpfannen im Norden von Gozo.

Anderntags erkunden wir die Küste rund um die Bucht von Dwejra, das wohl am häufigsten besuchte Naturwunder des Archipels. Hauptattraktion war das "Azure Window", ein gut 20 Meter hoher, von den Elementen modellierter Triumphbogen aus Fels im Meer. Leider brach dieses Wahrzeichen Maltas bei einem schweren Sturm 2017 in sich zusammen und versank im Ozean. Zum Glück waren da die Dreharbeiten für "Game of Thrones" bereits abgeschlossen. Und die Touristen bewundern jetzt eben den "Inland Sea" und den "Fungus Rock", beide erst durch den Einsturz großer Karsthöhlen entstanden. Apropos Film: Der Zwergstaat ist bei Location Scouts äußerst beliebt. Von "Gladiator" mit Russell Crowe und Steven Spielbergs "München" bis hin zu Wolfgang Petersens "Troja" reicht das Spektrum. Für das Musical "Popeye" wurde auf Malta sogar eine ganze Kulissenstadt aufgebaut, die heute ein Freizeitpark ist. Andrew würde mir auch noch gerne die Bucht zeigen, in der "Brangelina" in "By the Sea" die Endphase ihrer Ehe sehr überzeugend nachspielen. Wir müssen jedoch zusehen, dass wir die Fähre zurück nach Malta erwischen. Als wir an der Mini-Insel Comino (zwei Einwohner!) vorbeischippern, lasse ich den Tag Revue passieren und muss mir eingestehen: Diese Kleinst-Nation überrascht mich.

Mir gefällt auch, wie international es hier zugeht: An den folgenden Tagen begleitet mich Jakub aus Tschechien, der mit einer Slowakin verheiratet ist. Tatsächlich war der Zwergstaat schon immer ein Schmelztiegel der Nationen – mit dem Katholizismus der Johanniter-Ritter im Herzen, aber arabischen und italienischen Klängen auf der Zunge. Auf unseren Touren kommen wir an rätselhaften, vorgeschichtlichen Megalith-Tempeln, barocken Kirchen und trutzigen Festungsanlagen der Kreuzritter vorbei. Wir schlendern durch Mdina, die historische Hauptstadt im Inselinneren, die später nach Birgu an die Küste verlegt wurde, ehe 1571 Valletta zur Kapitale erhoben wurde.

Neben den zahllosen Prachtbauten aus dem Sandstein der Inseln entdecken wir jedoch auch ganz viel urwüchsige Natur. Während der Osten Maltas dicht besiedelt ist, geht es im Westen ländlich zu. Jeder Quadratmeter über der spektakulären Steilküste wird genutzt, um Wein, Obst und Gemüse anzubauen. In den Gärten mondäner Ferienvillen gedeihen Palmen, blühen Bougainvillea und Oleander. Im Sommer, wenn es monatelang nicht regnet, sind das willkommene Farbtupfer. Und im Herbst, wenn nach den ersten Niederschlägen auf den Feldern zartes Grün sprießt, fühlt man sich in den irischen Frühling versetzt.

Wir werfen einen Blick in die Blaue Grotte, gönnen uns im pittoresken Fischerhafen von Marsaxlokk mit seinen bunten Luzzu-Booten ein Gelato, und applaudieren den Mutigen, die sich kopfüber in den St. Peter’s Pool an der Ostküste stürzen. Bei Marsaskala wandern wir auf eine Landzunge hinaus, deren blendend weiße Steilküste an die Kreidefelsen von Dover erinnert. Kein Wunder, dass sich die Briten hier zuhause gefühlt haben. Überhaupt gefällt es mir hier immer besser. Ich freue mich auf den Norden Maltas und auf den Rundgang durch Valletta, das 2018 Europäische Kulturhauptstadt war. Die Mini-Metropole ist schon längst kein steriles Freilichtmuseum mehr, sondern eine lebendige Flaniermeile mit trendigen Restaurants und Cafés in den schmalen Gassen, wo abends lange im Freien gefeiert wird.

Malta mag beim Eurovision Song Contest verlässlich einen der letzten Plätze einnehmen. Für Wanderer, denen es um mehr geht, als möglichst viele Höhen- und Kilometer zu fressen, steht der Inselstaat hingegen auf dem Siegertreppchen.