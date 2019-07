Von Wolf H. Goldschmitt

Luštica Bay klingt nach Spaß und Spiel. Tatsächlich wirkt die Siedlung von der Ferne wie ein überdimensionales Legoland. Die Häuschen sind akkurat aufgereiht und hübsch an den Küstenhang komponiert. Alles strahlt Frische und Sauberkeit aus. Fast kann man den Anstrich noch riechen Aber die junge Ferienstadt im kleinen Staat Montenegro ist kein Kindertraum, sie lebt. Dem Stil eines traditionellen Steindorfs nachempfunden, erscheint die mit Liebe zum Detail gestaltete Urlaubsadresse bei näherer Ansicht sehr authentisch.

Hintergrund Anreise: Direktflüge ab Frankfurt bietet Lufthansa für 200 Euro nach Tivat. Von Tivat aus dauert die Fahrt im hoteleigenen Zubringer 30 Minuten. Übernachten: The Chedi Luštica Bay hat ganzjährig geöffnet. Die Preise starten bei 197 Euro für ein Doppelzimmer pro Nacht inkl. Frühstück. 60 Minuten Balinesische Massage kosten im Spa 75 Euro, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Direktflüge ab Frankfurt bietet Lufthansa für 200 Euro nach Tivat. Von Tivat aus dauert die Fahrt im hoteleigenen Zubringer 30 Minuten. Übernachten: The Chedi Luštica Bay hat ganzjährig geöffnet. Die Preise starten bei 197 Euro für ein Doppelzimmer pro Nacht inkl. Frühstück. 60 Minuten Balinesische Massage kosten im Spa 75 Euro, www.chedilusticabay.com. Essen: In Luštica Bay gibt es derzeit nur die Restaurants im Hotel sowie einen kleinen Supermarkt. Ausflüge: Zu den Highlights zählen die Bucht von Kotor, die Insel Sveti Stefan sowie die fünf Nationalparks. Im Biogradska Gora trifft man auf einen der letzten Flecken Urwald Europas - mit über 500 Jahre alten Bäumen und frei lebenden Wölfen und Bären. www.montenegro.travel/de

Der Milliardär Samih Sawiris hat sich mit seiner Orascom Holding an dem idyllischen Flecken Erde ein Areal von sieben Millionen Quadratmetern gesichert und das Retortendörfchen aus dem Nichts hochgezogen. Binnen fünf Jahren ersetzten Luxuswohnungen und ein Fünf-Sterne-Hotel ein paar morsche Militärbaracken aus dem Kalten Krieg. Der erste Bauabschnitt des neuen Monte Carlo ist eröffnet, Liegeplätze für Luxusjachten warten auf reiche Kundschaft, ein Golfplatz steht vor der Einweihung - übrigens der erste 18-Loch-Course in Montenegro.

Und der Unternehmer, der bereits die Touristenstadt El Gouna am Roten Meer geschaffen hat und sich dort einen Weinberg mitten in der ägyptischen Wüste leistet, will noch höher hinaus. Getreu der Devise "Der Himmel ist die Grenze" sollen für eine weitere Milliarde Euro bis nächstes Jahr ein zweiter Hafen, sieben Hotels mit insgesamt 800 Zimmern, rund 2000 Apartments, Villen und Stadthäuschen entstehen. Bis 2030 könnte dann auch "Centrale" fertig sein, das Stadtzentrum mit Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Woher die meisten Investoren kommen weiß man: aus Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder der Türkei. Aus welchen Quellen das Kapital fließt, um sich ein Domizil für eine siebenstellige Summe zu kaufen, will in Luštica Bay aber niemand so genau wissen. Wer sich in Montenegro als Ausländer Eigentum anschafft, kann bis zu sechs Monate im Jahr mit einem Langzeitvisum in seiner Wohnung leben.

Auch wenn es um Steuern und Gebühren geht, ist Montenegro noch ein Schnäppchen. Heute Blickfang und Mittelpunkt an der kleinen Uferpromenade: das Hotel "The Chedi". Der Holländer Mark de Ruijter führt das Spitzenhaus. "Unsere Standardzimmer sind mit fünfzig Quadratmetern sehr geräumig und für ein Haus unserer Klasse vergleichsweise preiswert", erzählt der Manager in perfektem Deutsch. Der Grund: Das noble Haus will in der Startphase mit Komfort zu erschwinglichen Kosten Dauergäste von morgen anlocken.

Das Haus zählt 111 Zimmer, zwei Bars, einen Privatstrand, ein Spa sowie zwei Swimmingpools. Neben einem neun Meter langen Schwimmbecken im Hallenbad gibt es einen Außenpool mit Blick auf den Jachthafen. Die Hotelküche offeriert in drei Restaurants neben lokalen Speisen auch Gerichte mit asiatischem Einschlag - und vor allem Qualität für den kleinen Geldbeutel. Im "Chedi" Oman oder Andermatt - zwei anderen Luxusherbergen von Orascom - zahlt der Gast bereits für eine Suppe mehr als in Montenegro für ein ganzes Hauptgericht.

Wer mehr als nur die "lustige Bucht" erleben will, muss das Land mit dem Auto erkunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind nur etwas für Anspruchslose mit viel Zeit und Geduld. Eine halbe Stunde entfernt liegt die berühmte Bucht von Kotor. Die alte Handelsmetropole zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Die restaurierte Altstadt liegt direkt am Meer. Für die Rückfahrt von Kotor nach Luštica Bay eignet sich ein Boot. Auf der Fahrt passiert man eine Kleininsel, auf der sich der sehenswerte Wallfahrtsort "Our Lady of the Rocks" befindet.

Doch der Massentourismus bringt auch Probleme ins Land. Für alle, die nicht vom Geschäft profitieren, das die unzähligen Kreuzfahrtschiffe nach Kotor bringen, sind die Menschenmengen ein Ärgernis. Offen sprechen manche von "Overtourism", der sogar den Welterbe-Status gefährden könnte. Wer den Emissionen der Schiffe entgehen möchte und lieber frische Luft in den engen, malerischen Gässchen genießen will, sollte besser abends kommen, wenn die schwimmenden Bettenburgen wieder auf See sind.