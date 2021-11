Von Stefanie Bisping

Kobold-Bankiers sitzen hinter ihren mit Federn, Tintenfässern sowie Galleonen, Sickel und Knuts ausstaffierten Schaltern auf hohen Stühlen – so hoch, dass sich jeder Kunde, vielleicht mit Ausnahme des Halbriesen Hagrid, vor ihnen fühlen muss wie ein kleiner Bittsteller. Genau wie Harry Potter bei seinem ersten Besuch in dem von Kobolden geführten Kreditinstitut, in dem wohlhabende Zauberer ihr Vermögen aufbewahren, erreichen auch die Besucher der Studio Tour zunächst die hohe marmorne Halle der Zaubererbank Gringotts. Von hier geht es in die Verliese – allerdings nicht auf kleinen Wägelchen in tiefe Stollen, sondern vergleichsweise prosaisch durch einen ganz normalen Gang.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug fährt man vom Londoner Bahnhof Euston bis nach Watford Junction (www.nationalrail.co.uk). Von dort verkehren alle 20 bis 30 Minuten Shuttle-Busse zur Studio Tour. Parken ist gegen Vorlage der Ticket-Reservierung [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug fährt man vom Londoner Bahnhof Euston bis nach Watford Junction (www.nationalrail.co.uk). Von dort verkehren alle 20 bis 30 Minuten Shuttle-Busse zur Studio Tour. Parken ist gegen Vorlage der Ticket-Reservierung gratis. Studio-Touren: Tickets müssen im Voraus online gebucht werden (www.wbstudiotour.co.uk/tickets). Tickets können wieder ohne Einschränkungen gebucht werden, alle Besucher ab elf Jahren müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 2022 knapp 60 Euro, für Kinder (5 bis 15 Jahre) circa 45 Euro. Mindestens drei Stunden sollte man für den Besuch einplanen, auch fünf Stunden vergehen schnell. Ab 12. November wird Hogwarts im (Kunst-)Schnee präsentiert und sieht besonders festlich aus. Übernachten: Im Umkreis von zwanzig Autominuten befinden sich mehrere Hotels der Kette Premier Inn. In diesen gut ausgestatteten, preiswerten Hotels lässt sich einsparen, was man in den Shops der Studio Tour verprasst hat. Ein Zimmer kostet ab umgerechnet 42 Euro, Zustellbetten werden nicht extra berechnet. Hinzu kommt das Frühstück mit 10 Euro pro Erwachsenem. Bis zu zwei Kinder in Begleitung zweier Vollzahler frühstücken kostenfrei (www.premierinn.com). Weitere Infos: www.wbstudiotour.co.uk

[-] Weniger anzeigen

In den Gewölben von Gringotts ist es dunkel. Nur ein paar der Verliese sind beleuchtet. Eines quillt geradezu über vor Gold: die Schatzkammer der Todesserin Bellatrix Lestrange. Zwischen aufgetürmtem Reichtum ruht das Schwert von Godric Gryffindor, einem der vier Gründer des Zauberschule Hogwarts. Besucher der Filmkulissen in Leavesden bei London haben nun die rare Gelegenheit, das Schwert zu ergreifen – und damit einen der von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley in den letzten beiden Filmen so dringend gesuchten Horkruxe (Objekte, in denen ein schwarzer Magier einen Teil seiner Seele außerhalb seines Körpers aufbewahrt). Für die Besucher ist der Griff zum Schwert eine besondere Foto-Gelegenheit. Aber anders als Harry und seine Freunde werden sie dabei weder von verzaubertem heißen Gold überschüttet oder von einem Drachen bedroht. Oder doch?

Nach dem Abstecher in die Schatzkammer der Familie Lestrange führt der Weg – chronologisch wie im Film – wiederum in die Halle, diesmal allerdings in ihre zerstörte Version. Harry, Ron und Hermine haben Gryffindors Schwert gefunden und sind auf dem Rücken des Drachens entkommen – unter kompletter Zerstörung der Zauberer-Bank. Säulen liegen zwischen Schutthaufen am Boden, die Tresen der Kobolde sind zermalmt – und ganz hinten, am Ende der Halle, bewegt sich etwas. Etwas Großes. Ein ukrainischer Eisenbauch, der hässlichste aller bekannten Drachen und Wächter des Verlieses der Lestranges, schwenkt den Kopf, schüttelt sich – und läuft los. Erst schwerfällig, dann immer schneller läuft er auf die Besucher zu, bis er eine lodernde Feuerwalze in ihre Richtung spuckt. Ein Knalleffekt – und der Höhepunkt des Besuchs in den Filmstudios.

Die Zaubererbank Gringotts ist die jüngste und mit stolzen 1500 Quadratmetern Fläche auch die bislang größte Erweiterung der Studio Tour. Zwar sind die Filmstudios, in denen alle acht Harry Potter-Filme gedreht wurden, seit ihrer Eröffnung fürs Publikum im Jahr 2012 ein Besuchermagnet, dessen Popularität lange Vorausbuchungen erfordert. Doch damit das so bleibt und auch die größten Potter-Fans trotz erklecklicher Unkosten immer wieder kommen, wird die Zauberwelt ab und zu erweitert. So kam schon vor Gringotts ein kleines Stück des Verbotenen Walds hinzu. Viele bräuchten solche Anreize nicht einmal. Das zeigt sich schon zu Beginn des Rundgangs bei der Begrüßung der Besucher. Auf die Frage des Guides, wer schon einmal hier war, heben sich viele Hände. Ein älteres Paar gibt zu, schon häufiger als dreißig Mal durch die Kulissen geschlendert zu sein. Die Liebe zu Hogwarts und dem Zauber-Universum ist keine Altersfrage. Zudem wachsen Potter-Fans nach. Junge Potterköpfe im Schulalter sind mit ihren Eltern da, die die Bücher von Joanne K. Rowling verschlangen, als diese erschienen – oder mit Großeltern, die sie vorlasen.

Nach der Einstimmung beginnt der Rundgang durch die Studios in der Großen Halle mit den langen Tischen der vier Häuser von Hogwarts. Von hier an kann jeder in eigenem Tempo die Studiotour erkunden. Mit leuchtenden Augen betrachten kleine und große Besucher den Gemeinschaftsraum des Gryffindor-Turms und den Schlafsaal der Jungen. Seine Betten sind so kurz, dass die größer gewordenen Darsteller sich in den späteren Filmen verrenken mussten, um hineinzupassen. Unter den Betten liegen die Koffer mit den Initialen von Harry, Ron und ihren Schlafsaalgenossen. Im Büro Dumbledores steht der Schreibtisch des Schulleiters unter einem gotischen Turmfenster, auf einem Regal liegt der sprechende Hut, der Neuzugänge ins passende Haus sortiert. Und in der Wohnküche der Weasleys rühren Löffel selbsttätig in Töpfen, und das Strickzeug von Mutter Molly verlängert sich dank praktischer Alltagsmagie von selbst.

Im Verlies der Lestranges können Potter-Fans das Schwert Gryffindors ergreifen wie Harry Potter beim Versuch, einen Horkrux zu entwenden.

In der Welt des Films liegen nur wenige Schritte zwischen Harrys Ersatzheimat bei den Weasleys, Professor Snapes Keller-Küche für Zaubertränke und dem Büro der bösartigen Professorin Umbridge, einem Albtraum in Pink. Die echten Kulissen zu sehen, beschert allen, die der Potter-Zyklus auf Papier oder im Kino gefesselt hat, emotionalere Momente, als man es noch so detailreich gefertigten Kostümen und Kulissen zutrauen wollte. Denn längst sind die Bilder aus den immens erfolgreichen Filmen zum Teil einer kollektiven Vorstellungswelt geworden. Zugleich wird hier die Strahlkraft einer Geschichte fassbar, die Menschen überall auf der Welt und auf Dauer fasziniert.

Mit der Betrachtung der magischen Welt ist es indessen nicht getan. In einer Ecke können Muggel sich in die korrekten Bewegungsabläufe im Umgang mit dem Zauberstab einführen lassen: Vor einem Spiegel schwingen sie den Stab und stoßen unterschiedlich wirksame Zauber aus. Und dank der ausgeklügelten Technologie, mit der sich bei den Verfilmungen der Potter-Romane die Kreativität eines riesigen Teams verband, sind sogar Erinnerungsfotos und -filme, die die Besucher beim Besenflug zeigen, kein Problem.

Am Eingang zum Verbotenen Wald erwarten Halbriese Hagrid und der riesige Vogel Seidenschnabel die Besucher. Auf Knopfdruck ertönt Donner, Blitze zucken, und Riesenspinnen senken sich auf den Pfad hinab – genauso, wie Harry und Ron es in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" erleben. Die meisten Wald-Szenen entstanden hier im Studio, nur wenige in freier Natur.

Am breiten Bahnsteig 9 ¾ wartet der echte Hogwarts-Express. Die Abteile der knallroten Eisenbahn sehen dank herumliegender Requisiten aus, als machte sich der Zug jeden Moment auf den Weg nach Hogwarts. Langsam gehen die Besucher durch den Gang und schauen in die Abteile, in denen Harry, Ron und Hermine Schokoladenfrösche aßen und sich Scharmützel mit ihrem Mitschüler Draco Malfoy lieferten.

So echt wirken die Kulissen, dass Fantasie und Realität in schönster Weise miteinander verschmelzen. Beim Gang durch die – eigens fürs Publikum verbreiterte – Winkelgasse würde sich niemand ernsthaft wundern, Hagrid um eine Ecke stapfen zu sehen. Im verstaubten Geschäft von Mister Ollivander stapeln sich Schachteln mit Zauberstäben bis in die Fenster des ersten Stocks. Wie die Buchhandlung Flourish & Blotts besteht dieser Fachhandel nicht nur aus einer Fassade, sondern die einschlägigen Szenen wurden tatsächlich hinter den Eingangstüren gedreht. Ein paar Schritte weiter werden Eulen zum Kauf angeboten, dann erhebt sich das dreistöckige Gebäude von "Weasley’s Wizarding Wheezes" in leuchtendem Orange, wo die Weasley-Zwillinge Kotzpastillen und Langziehohren verkaufen.

Dafür verpufft in den Ausstellungen zu den Special Effects so manche Illusion. Auf einer Reihe von Bildschirmen sieht man, wie Hauselfe Dobby zur Filmfigur wird. Wer vor ihm steht, kann ihn sogar dazu bringen, die eigenen Bewegungen nachzumachen. Hier wird auch enthüllt, wie die Besen-Szenen entstanden. Sie wurden vor grüner Wand gefilmt und erhielten erst am Computer ihren "echten" Hintergrund. All das vermag den Zauber nicht zu zerstören; der Blick in die Kulissen weckt eher den Wunsch, die Filme gleich nochmal zu sehen. Dass der Drache, auf dem die drei jungen Helden aus Gringotts flüchten, nur aus einem kunstvoll gefertigten Stück Stachelrücken besteht, der ebenfalls erst am Bildschirm Körper, Kopf und Schwanz erhielt – das ist dann allerdings doch ein starkes Stück. Den hat man schließlich leibhaftig in der zerstörten Zaubererbank gesehen.