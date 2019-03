Die geheimnisvolle Welt der „Chinês Clandestinos“, der verborgenen chinesischen Lokale in Lissabon, ist nicht leicht zu entdecken. Viele liegen in Hinterhöfen und Treppenhäusern, die an einen Thriller ohne Happy End erinnern. Das Ambiente drinnen erinnert an eine Mischung aus Wohnzimmer und Mensa, das Essen jedoch ist superb. Es gab Eierblumensuppe und Hühnchen mit scharfer Soße. Fotos: Manfred Ofer​

Von Manfred Ofer

Wer schon immer davon geträumt hat, in einer knallgelben Tram über sieben Hügel zu fahren, die rote Sonne zu grünem Wein im Meer versinken zu sehen und dabei schwermütigen Gesängen zu lauschen, wird in Lissabon bestens bedient. Beim ersten Besuch in der portugiesischen Hauptstadt möchte man eigentlich genau das. Doch die Zeiten ändern sich. Denn hinter der Fassade lauert der Punk. Keine andere europäische Metropole birgt derzeit ein so dichtes Underground-Netzwerk von chinesischen Restaurants, die erstklassiges Essen servieren. Dafür muss man nicht einmal tief in die Tasche greifen, aber bereit sein, etwas Verrücktes zu machen.

Der Blick durch die Tür verheißt nichts als Gefahr. Ein finsteres Treppenhaus, die Wände mit Graffiti beschmiert und eine sterbende Glühbirne, die all das in ihr flackerndes Licht taucht. Der Mond über mir bescheint die schmale Gasse mit einem sanften Blau. Der Abend ist mild, das Pflaster nach einem kurzen Regenguss nass. Aus einem der Fenster im ersten Stock kommt laute Reggae-Musik. Ich kenne den Song: "The harder they come". Den Film übrigens auch. Der Held wird am Ende erschossen.

Ich bin in Lissabon. Portugals Kapitale ist berühmt für ihren nostalgischen Flair und die fabelhafte Lage an der Mündung des Tejo, der nicht weit von hier in den Atlantik fließt. Vorbei an der Torre de Belém, einem trutzigen Wachturm aus dem 16. Jahrhundert, der zu den am meisten fotografierten Wahrzeichen der Stadt gehört. Die Sonnenuntergänge sind hier zu jeder Jahreszeit spektakulär. Die Sahnetörtchen, die in den hübschen Cafés serviert werden, übrigens auch.

Zur DNA dieser Stadt gehören außerdem eine portugiesische Variante der Gotik und natürlich der Fado. Der melancholische Gesang stand letzten Abend auf dem Programm. Eine Bekannte hatte mich versetzt, dafür sprang Paolo ein, der mir das Bairro Alto mit seiner berühmten Kneipenszene gezeigt hat. In einem der traditionellen Fado-Lokale verfiel ich dem Anblick einer lusitanischen Schönheit in Schwarz, die eine unmögliche Liebe besang. Dazu wurden grüner Wein, raffinierte Fischküche und eine schräge Geschichte serviert.

Mein Begleiter erzählte mir von einer urbanen Legende, die sich um die verborgene, geheimnisvolle Welt der "Chinês Clandestinos" dreht. Dahinter verbirgt sich ein Netzwerk von chinesischen Restaurants, das quasi ausschließlich im Untergrund besteht. "Der besondere Reiz liegt nun darin, diese Läden zu finden, was gar nicht so einfach ist, da die Besitzer sich alle Mühe geben, sie zu verstecken", schwärmte er. Warum Paolo? Weil viele den Ruf haben, einst als illegale Garküchen entstanden zu sein. Heute seien die meisten zwar legal, doch die Kids liebten den Kick, der mit jenem Gefühl einhergeht, etwas Verbotenes zu machen. Meine Neugierde ließ mich den Fado vergessen.

Der Abend danach. Seit einer Stunde irre ich mit meinem Schatten durch die Mouraria. Ein Labyrinth aus Gassen, Treppen und Quartieren, das zur alten Maurenstadt gehört und lange den Ruf eines Problembezirks hatte. Nichts von dem, was ich gesehen habe, lässt darauf schließen, dass sich in einem dieser Häuser mit dem abblätternden Putz ein angesagter Spot für Freunde der asiatischen Küche verbirgt. Ein Stück weiter südlich beginnt schon das pittoreske Alfama.

In die Mouraria verirren sich dagegen wenige Touristen. Es ist ein Viertel, in dem die einfachen Leute zuhause sind. Über meinem Kopf hängt bunte Wäsche aus den Fenstern. Der Geruch von Nässe, Obst und frittiertem Fisch parfümiert die Luft. Kleine Lebensmittelläden, Cafés und Lokale reihen sich aneinander. Der oft besungene Charme der Arbeiterklasse. Hier kann man ihn spüren, riechen und schmecken. Ich frage einen der Besitzer, die vor ihren Geschäften stehen, nach einem Restaurant, das es im Grunde gar nicht gibt. Er weiß es nicht. Sein Nachbar zu meinem Glück schon.

Viele "Chinês Clandestinos" findet man nur dann, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Natürlich kann man auch auf diversen Food-Blogs nachschauen, auf denen immer mehr von diesen Restaurants bewertet werden. Aber das nimmt der Sache viel von ihrem Reiz. Der Hype begann um das Millennium herum, als immer mehr Migranten aus der ehemaligen Kolonie Macao nach Portugal kamen. Sie eröffneten Geschäfte und Restaurants. Der fernöstlichen Küche flogen schon bald die Herzen der Locals zu, weil sie so lecker und noch dazu günstig war.

2006 war jedoch Schluss. Den Gesundheitsbehörden waren Geschichten über katastrophale hygienische Bedingungen zu Ohren gekommen. Noch schwerer wog der Umstand, dass viele Restaurants ohne offizielle Zulassung in einfachen Apartments betrieben wurden. Verdeckte Ermittler brachten das ganze Ausmaß ans Licht. Der um seine Steuermillionen geprellte Staat reagierte verschnupft: Operation Oriente. Was nach einem Hongkong-Thriller klingt, war der Deckname einer Razzia, der fast die Hälfte der Reistempel in Lissabon zum Opfer fiel.

Es hätte das Ende vom Familienglück sein können, doch es kam anders. Die meisten Gastronomen sahen es in der Folge nämlich nicht nur als eine Frage des Auskommens, sondern der Ehre an, die nötigen Papiere zu erlangen, so dass ihnen schon bald ein Comeback in der Legalität gelang. Dabei stellte sich ausgerechnet der anrüchige Ruf dieser Guerilla-Küchen, die bis dahin im Verborgenen existiert hatten, als eine geniale Marketingstrategie heraus. Die Hauptstadtszene war begeistert.

Echte "Chinês Clandestinos" verzichten nach wie vor auf ein Schild am Eingang. Einige Restaurants haben nicht einmal Namen. Eine Hausnummer muss reichen. Manche verstecken sich in Hinterhöfen, bei deren Anblick sich im Kopf automatisch die Melodie aus "Halloween" anstellt. Der Adrenalinkick gehört zum Entertainment. Oft braucht es sehr scharfe Augen, um die Zeichen zu deuten. Wie zum Beispiel ein winziges chinesisches Symbol, das an der Innenseite eines Fensters klebt. Andere machen es einem da schon leichter, indem sie die klassischen China-Lampions an ihrer Fassade aufhängen.

Inzwischen habe ich mich überwunden und stehe im Treppenhaus. Wenigstens knarren die Stufen nicht. Im obersten Stock lege ich mein Ohr an eine wild besprühte Tür: Klapperndes Geschirr. Hier muss es sein. Ich klopfe an und schaue Sekunden später in ein asiatisches Lächeln. "Restaurante Chinês?" frage ich unsicher. Der Mann nickt und bittet mich höflich hinein. Ein Kellner führt mich in einen spartanisch eingerichteten Speisesaal, der eine Mischung aus Mensa und Wohnzimmer ist.

An den Tischen sitzen junge Leute, die sich lachend unterhalten, kaltes Tsing Tao aus der Flasche trinken und Reis mit Stäbchen balancieren. Mein Tisch befindet sich neben einer Wand, die mit Grüßen aus aller Welt beschrieben ist. "Eat the rich" hat ein Spaßvogel darauf hinterlassen. Davor sitzt ein Pärchen, das gerade ausgelassen flirtet. Die junge Frau zündet sich eine Zigarette an. Auch am Nachbartisch wird ganz schön was weggequalmt. Und noch etwas fällt mir auf: Keine Musik. Der Soundtrack ist ein babylonisches Stimmengewirr.

Der Kellner bringt mir Speisekarte, Stift und Block. Darauf schreibt man die Nummern der Gerichte auf, die man essen will. Ich schaue es mir ungläubig an und glaube mich in einem Schlaraffenland. Dann bestelle ich eine Eierblumensuppe, das Hühnchen mit scharfer Soße und - auf Empfehlung des Chefs - einen duftenden Reiskuchen. Dazu ein kaltes Bier.

Am Ende sind es vier, weil ich mich mit der griechischen Backpackerin, die man an meinen Tisch gesetzt hat, über Gott und die Welt unterhalte. Denn der Laden ist brechend voll. Alles in allem bezahle ich nicht einmal zehn Euro für ein superbes Dinner. Und ein hellenisches Lächeln gibt es gratis dazu. Underground ist sexy in Lissabon.