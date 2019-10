Wanderung am Fuße des über 7000 Meter hohen Tian Shan in Kirgisistan. Foto: Rainer Hamberger

Der prächtige Registan-Platz in der Gräberstadt Schah-i Sinda in Samarkand. Er gilt als einer der schönsten Plätze der Welt und wurde von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Foto: Getty​

Von Monika Hamberger

Eigentlich ist es um diese Zeit dunkel. Doch zahlreiche Straßenlaternen beleuchten auch zu später Stunde die Marktstände: kalte Getränke, Eis und Seidenschals, dazwischen kurven Kinder in Mini-Elektro-Autos. Der Weg zum berühmten Registan-Platz führt genau hier vorbei. Wer hofft da nicht, noch ein paar tausend Soms, wie die einheimische Währung heißt, zu verdienen. Zahlreiche Besucher verteilen sich mit Stativen und Kameras auf den Treppen und der Aussichtsplattform vor den Palästen.

Der "sandige Platz" - so die Bedeutung des Namens "Registan" - ist in Scheinwerferlicht getaucht. Flankiert von drei Medresen, den Koranschulen, ist er ein Wahrzeichen Samarkands in Usbekistan. Intensive Renovierungsarbeiten verhindern den Zerfall der bereits beschädigten Anlage. Zu den ältesten dieser Bauwerke gehört die nach dem berühmten Astronomen benannte Ulugh-Beg-Hochschule. Durch das gewaltige Eingangstor, den Iwan, gelangen Besucher in einen Innenhof, wo allerlei Kunsthandwerk feilgeboten wird.

In der Gräberstadt Schah-i Sinda in Samarkand herrscht reges Leben. Viele Usbeken sind hier unterwegs auf Pilgerreise - als Ersatz für Mekka. Angeblich befindet sich an diesem Ort die Zufluchtsstätte und das Grab eines Cousins des Propheten Mohammed. Die mit blauen Fliesen geschmückten Mausoleen, Beispiel timuridischer Baukunst aus dem 14. Jahrhundert, glänzen fast unwirklich in der Sonne. Der Reiseführer hat nicht zu viel versprochen. Genauso farbenprächtig ist die traditionelle Kleidung der Frauen, die aus allen Teilen Usbekistans unterwegs sind.

In dem rund 450.000 Quadratkilometer großen zentralasiatischen Land leben etwa 31 Millionen Menschen, davon 80 Prozent Usbeken, den Rest bilden Russen, Tadschiken und Kasachen. Fast 90 Prozent der Einwohner sind muslimisch, wobei der Staat ein Auge auf das Geschehen in den Moscheen hat. Extremistische Auswüchse würden das zarte Pflänzchen Tourismus schnell zunichtemachen, zumal eine wachsende Zahl europäischer Besucher diesen kulturell interessanten Teil Asiens längst als Reiseziel für sich entdeckt hat. Seit Jahresbeginn ist die Visumpflicht abgeschafft und der Tourismus verspricht dringend benötigte Deviseneinnahmen.

"Where are you from?" Die schüchtern gestellte Frage kommt von einem Jungen, der mit seiner Klasse in den Mausoleen unterwegs ist. Schon zücken die Schüler ihre Handys und fotografieren unsere Begegnung. Das hat Neugierige angelockt. Auch sie wollen von und mit "den Fremden" abgelichtet werden. Stolz zeigen Frauen ihre mit Gold bedeckten Zähne, Statussymbol für gewissen Wohlstand - meistens jedoch das Todesurteil für die darunter befindlichen Originale. Die offene Freundlichkeit der Bevölkerung trotz widriger Lebensumstände (auf den Feldern bearbeiten Menschen das Land teilweise mit der Hand) erstaunt immer wieder.

Durch Usbekistan führte einst auch die legendäre Seidenstraße. Über den wichtigen Handelsweg zwischen China und Persien beziehungsweise Europa wurden bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. über verschiedene Routen Waren ausgetauscht. Besonders begehrt bei den Römern war Seide, die zeitweise in Gold aufgewogen wurde. Für Europäer nicht ganz nachvollziehbar ist sicherlich die Verehrung des Volkshelden Amir Timur, der von 1336 bis 1405 lebte. Einst ein dörflicher Söldner, eroberte er Landesteile weit über die Grenzen des heutigen Usbekistans hinaus. Für seine mächtigen Bauvorhaben nahm er Architekten und Künstler auf seinen Raubzügen gefangen.

Sie kommen, sie kommen!" Es herrscht Aufregung auf den Straßen in Buchara. Alle lassen sich von der Festivalstimmung mitreißen, die den beiden einst wichtigsten Handelsgütern der Seidenstraße gewidmet ist: Seide und eine Vielzahl an Gewürzen. Mit schrillem Getröte melden Herolde auf edlen Pferden den Beginn des Umzugs. "Dort, in dem roten Kleid, das ist meine Tochter, ist sie nicht wunderschön?", übersetzt der örtliche Reiseleiter die Ausrufe einer Einheimischen. Nicht nur die Bewohner der ganzen Stadt präsentieren sich in farbenfrohen Kleidern. Von überall her sind die Menschen angereist, um an diesem Fest teilzunehmen.

Im modernen Teil der Veranstaltung lassen sich Jugendliche von Karussells durcheinander wirbeln. Spontan wird getanzt, Jung und Alt gibt sich mit Begeisterung den Rhythmen hin. Stände mit Seidenstoffen säumen die Straße. Es wird heftig gefeilscht und gehandelt. Farbige Gewürze mit intensivem Duft locken Käufer an. Kaum jemand kann den getrockneten Früchten und Süßigkeiten widerstehen. Und in vielen Geschäften werden wertvolle Teppiche angeboten - für die ist diese Stadt schließlich so bekannt.

Zu früher Stunde geht es per Flug weiter von Taschkent nach Bischkek in Kirgisistan. Aus dem Dunst tauchen die schneebedeckten Berge und bis über 7000 Meter hohen Gipfel des Tian Shan auf. Hier empfängt den Reisenden eine andere Welt. Nach den wüstenähnlichen Ebenen in Usbekistan sind die Berge und das Grün eine willkommene Abwechslung. Aber schnell wird sichtbar, wie arm auch dieses Land ist.

Dann zeigt sich erstmalig die Wasserfläche des riesigen, 1600 Meter hoch gelegenen Issyk-Kul-Sees in der Ferne - wie schön nach all der Steppenhitze der letzten Tage. Später gibt es auch Gelegenheit zum Eintauchen. Dass das Wasser nur 15 Grad warm ist, macht nichts - das kühle Nass tut einfach gut.

Das Auto hupt anhaltend. Platz da! Gerne würde die Reisegruppe der Aufforderung nachkommen, wäre sie nicht zwischen eine Schafherde geraten, die sich langsam auf den Marktplatz zubewegt. Viehmarkt sonntagmorgens in Karakol, das ist nichts für Feinfühlige. Kälber blöken nach ihren Müttern, Schafe werden im Kofferraum verstaut, Pferden werden die Hufe ausgekratzt. Dazwischen kämpfen zwei Reiter auf einem Sandplatz. Mit Peitschenhieben werden die Tiere zum Angriff angespornt. Wer wohl als Erster abgeworfen wird? Dieser Markt ist fast einmalig in der Welt und auf jeden Fall einen Besuch wert. Ansonsten leben die Tiere in freier Wildbahn, in den verschlungenen Tälern zwischen den Bergen. Ein paradiesisches Leben, verglichen mit der Massentierhaltung in anderen Ländern.

Das Wetter ist noch unentschlossen. Nach 30 Grad Hitze in Usbekistan ist es hier in 2000 Metern Höhe empfindlich kühl geworden. Bei Ankunft im Ala-Artscha-Nationalpark, etwa 30 Kilometer südlich von Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, haben sich die Wolken verzogen. "Die sehen ja fast aus wie unsere Trollblumen", meint eine Alpenblumenkennerin aus der Gruppe. Nach Sand und Schotter ist die hiesige Blumenvielfalt eine Offenbarung. "Zieht am besten eure Sandalen an, es geht jetzt durch einen Bach," empfiehlt Kai, unser Reiseleiter. Dabei macht diese Herausforderung richtig Spaß.

Leider verhüllt sich der Fünftausender, der eigentlich bald zu sehen sein sollte, schließlich wieder in Wolken. Dann öffnet der Himmel seine Schleusen, die ersten Tropfen fallen. Doch selbst das einsetzende Unwetter kann die gute Laune nicht mindern. Übrigens ist eine Nacht in der Jurte bei lang anhaltendem Regen und rauschendem Wildbach in der Nähe sehr spannend. Und noch nie war ein Frühstück derart willkommen und hat so gut geschmeckt!