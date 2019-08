Von Stefan Kern

Die Geschichte der Alpen ist lang und meist wird sie aus Männersicht erzählt. Von Passquerungen und Berghöfen, die allen Widrigkeiten trotzen, über den Eisenbahn- und Straßenbau bis hin zur Tourismusentwicklung scheinen in den Bergen auf den ersten Blick Männer das Zepter in der Hand gehabt zu haben. Sogar historisch dürfte das aber sicher nur die halbe Wahrheit gewesen sein. Doch heute, im dritten Jahrtausend, erscheinen die Alpen weiblicher denn je. Von der nachhaltigen Hofwirtschaft und der Feinkost über den sanften Tourismus bis zum Naturschutz geht in den Alpen nicht mehr viel ohne die zahlreichen Land- und Bergfrauen.

INFORMATIONEN Anreise: Mit der Bahn über Basel und Chur ab 39,90 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei. Mit dem Auto auf der A 5 über Basel nach Zürich und Chur bis nach Ilanz, dem Hauptort der Surselva. Unterkunft: Biohof Albin, Via Dacla 9, 7116 Tersnaus, www.biohofalbin.ch; sieben Tage in der Wohnung für zwei bis drei Personen ab 790 Euro. Hotel Surselva, Via Principala 54, 7138 Surcuolm, www. hotelsurselva.ch. Eden Hotel, Bahnhof- straße 31, 7130 Ilanz, www.eden-ilanz.ch. Der besondere Tipp: Geißentrekking mit Claudia Bosshard-Gallati, Cavra del Sass, www.cavradelsass.ch. Wanderung mit der Rangerin, Ornithologin, Jägerin, Kräuter -und Räucherfachfrau Pirmina Caminada (www.pirmina.ch). "Swiss Tavolata" bei Martha Spescha, Via Sansandisch 31, 7138 Surcuolm, www.swisstavolata.ch (das Vier-Gänge-Menü mit Wein pro Person 85 Euro, ohne Wein 67 Euro). Bündner Spezialitäten gibt es im "Scarnuz Grischun Surselva", Markal 2, 7134 Obersaxen, www.scarnuz-grischun.ch/surselva. Allgemeine Auskünfte: Surselva Tourismus, Telefon 00 41-81/9 20 11 05, www.surselva.ch.

Besonders eindrücklich zeigt sich diese weibliche Seite der Alpen in der Surselva im Kanton Graubünden, zwischen Rheinmündung und grandioser Rheinschlucht. Biohöfe, die Tier und Mensch wieder näher zusammenbringen, den Kreis des Lebens mit Leidenschaft verteidigen und ganz nebenbei zur modernen Schatztruhe für Heilpflanzen geworden sind. Unverwechselbare Alpenküche in einer Bauernstube, Wandern mit Ziegen und mit einer Rangerin auf Entdeckertour in der Rheinschlucht: Es sind die Frauen, die den Bergen heute beistehen und den Besuchern deren geheinmissvolle Welt vermitteln.

Die Surselva erstreckt sich auf einer Fläche von knapp 1400 Quadratkilometern vom im Westen gelegenen Oberalppass bis zum Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein bei Reichenau im Osten. Eine Region, die nicht besonders groß ist, aber durch ihre überwältigende Natur mit vielen Gipfeln über 3000 Meter fasziniert. Es leben nur etwas mehr als 21.000 Menschen in der Surselva, sodass es noch einige Regionen mit intakten Hochmooren und alpinen Auengebieten gibt. Für Tiere und Pflanzen sind diese Flächen ungestörter Natur ein Segen.

Und für die Ornithologin und Rangerin Pirmina Caminada sind sie Juwele der Natur. "Die Natur braucht Platz und hier räumen wir ihr diesen Platz ein." Dabei geht es ihr nicht darum, den Menschen aus der Natur zu verdrängen. Im Gegenteil, sie will Brücken bauen. "Der Mensch muss lernen, die Natur zu verstehen." Die Vielfalt der Arten sei quasi ein "Sicherheitsnetz" unserer Existenz: Je dichter und unversehrter dieses Netz ist, desto stabiler sei es und damit auch unser Leben. Frei nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt erklärt Pirmina Caminada, dass alles mit allem zusammenhänge und das Überleben der Menschen auf diese intakten Zusammenhänge angewiesen sei. Worte, die hier, mitten in der vor 9500 Jahren durch einen gewaltigen Felssturz entstandenen Rheinschlucht, eine ganz eigene Wucht erfahren.

Wie fein diese Zusammenhänge sind, offenbart sich auf dem Biohof Albin. Edith Albin bekam die Landwirtschaft nicht in die Wiege gelegt. Doch die Liebe zu ihrem Mann machte die frühere Vegetarierin zur überzeugten Viehwirtin. Hier oben wurde ihr klar, dass das mit dem Naturkreislauf nicht nur eine Floskel ist. "Der Mensch lebt nicht nur von und mit der Natur, er ist auch Teil der Natur." Und hier heißt das: leben mit und von den Tieren. "Die Böden geben nichts anderes her."

Nicht das Fleischessen an sich sei das Problem, sondern der Umgang mit den Tieren und die Masse, betont Edith Albin. "Die Menschen behandeln die Tiere meist nicht gut, haben keinen Respekt und essen viel zu viel Fleisch." Hier auf ihrem Biohof machen sie und ihr Mann deshalb vieles anders. Neben Fleisch und Käse zum Niederknien spielen bei den Albins auch Kräuter eine zentrale Rolle. Eine Wanderung mit der Viehwirtin durch die umliegenden Wiesen gerät zu einer zutiefst beeindruckenden Kräuterlehrstunde. Edith Albin weiß nicht nur, was schmeckt, sondern auch, was gesund ist - von der Kapuzinerkresse (gegen Blasenentzündung) über das Mutterkraut (gegen Migräne) bis zum Weißdorn (gut für das Herz). Es versteht sich von selbst, dass das Abendessen auf dem Biohof ein Traum ist. Übertroffen wird das nur noch von der Schlafgelegenheit im halb offenen Heustall auf historischen Hanf- oder Strohmatratzen. Umgeben von Heu und mit freiem Blick auf den Sternenhimmel der Alpen. Schöner übernachten geht kaum.

In eine ähnliche Liga gehört auch die Wanderung mit Claudia Bosshard-Gallati und ihren grauen Geißen. Gerade für Eltern, die gerne wandern, dürfte dieses Geißentrekking einer Offenbarung gleichkommen. Die Kinder laufen nämlich wie von selbst. Darüber hinaus, so Bosshard-Gallati, lernen sie auch sich durchzusetzen: "Die Tiere testen die Hierarchie aus und wer nicht dagegenhält, geht unter." Das Chefsein muss man sich bei den Graugeißen erarbeiten. Und zwar nicht stur gegen die Wand, sondern mit einer Mischung aus Einfühlungsvermögen und Autorität. "Eine Mischung, die bei Frauen übrigens öfter anzutreffen ist", wie Claudia Bosshard-Gallati meint. Die Wanderung mit den Geißen in grandioser Berglandschaft über die Bündner Rigi bis nach Cuolm Sura vergeht wie im Flug.

Sogar der Hunger gerät angesichts der Ziegen kurz in Vergessenheit. Umso schöner, dass mit "Swiss Tavolata" ein ganz besonderes Abendessen auf dem Programm steht. Unter diesem Namen bewirten Landfrauen in der ganzen Schweiz ihre Gäste in der eigenen Wohnstube mit raffinierter Berg- und Landküche. Eine von ihnen ist Martha Spescha, die es in ihrem Walser-Bauernhaus in Surcuolm wahrhaftig versteht, den Hunger der Wanderer zu stillen - und das auf höchstem Niveau. Ihr viergängiges Menü besteht aus einer Brennnessel-Apfel-Tarte, einem "frischen Ziger" (Rohmilchkäse) aus Kuhmilch, einer Kalbshaxe nach altem Familienrezept und schlussendlich einer gebrannten Creme. Von Anfang bis Ende Gaumenfreude pur.

Mit einiger Vorfreude geht es denn auch am nächsten Tag zu "Scarnuz Grischun" in Obersaxen. "Scarnuz" ist Rätoromanisch (die vierte Landessprache der Schweiz) und heißt Papiertüte. Darin verpackt werden Graubündner Spezialitäten. Und alles hier genießt den Status der Delikatesse: die Bündner Nusstorte, die legendären Totenbeinli (Nussstängel) und der Röteli, ein Likör aus getrockneten Kirschen, ebenso wie der würzige Alpenkäse, der Salsiz (luftgetrocknete Wurst), die frischen Teigwaren und Marmeladen und natürlich die Grassins (Bündner Kekse).

Von der Natur über die Kultur bis zur Kulinarik ging es auf dieser Reise tief in die Welt der Alpen. Und eines kristallisierte sich dabei klar heraus: Ohne das Tun der Frauen wäre das Leben in den Bergen, das Miteinander von Mensch und Natur, wohl um einiges disharmonischer. Derzeit bauen jedenfalls auffallend viele Frauen an den Brücken zwischen Mensch und Natur.