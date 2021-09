Rostock (dpa) - Die neue "Aida Cosma" wird später in See stechen als geplant. Es werde mehr Zeit benötigt, um das Kreuzfahrtschiff auf den Gästebetrieb vorzubereiten, teilte Aida Cruises mit.

Nach letztem Stand sollte der Neubau mit LNG-Antrieb pünktlich zu Weihnachten 2021 in Dienst gestellt werden. Details zum Start will Aida nun zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Die geplanten Winter-Kreuzfahrten der "Aida Cosma" rund um die Kanaren übernimmt das Schwesterschiff "Aida Nova". Zuvor wird die "Nova" für zwei Kurzreisen in Richtung Norwegen nach Hamburg kommen. Ab 22. Dezember startet die Weihnachts- und Silvesterreise der "Aida Nova" dann von Hamburg aus nach Gran Canaria.

Die Reisen auf den Kanaren werden laut Aida allen Passagieren mit vollständigem Impfschutz - bei Genesenen eine Impfdosis - und allen Kindern bis 12 Jahren mit einem negativen Test angeboten.

Die "Aida Bella" übernimmt im Winter wiederum die Kreuzfahrten der "Aida Nova" in der Golf-Region. Am 6. November 2021 geht es für das Schiff von Mallorca nach Dubai in den Emiraten.