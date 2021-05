In Begleitung der beiden Bergführer Mathias und Reini geht es sicher bis zum Fleischbank-Gipfelkreuz in über 2000 Metern Höhe. Foto: Helfrich

Von Wibke Helfrich

Wir treffen Mathias Leo, unseren Bergführer für die nächsten zwei Tage, am Parkplatz der Griesneralm. Er sieht aus, wie wir uns einen Bergführer vorgestellt haben: Groß, muskulös, mit wettergegerbtem Gesicht und, am Allerwichtigsten, gut gelaunt! Verschmitzt grinst er uns drei Freundinnen an und begrüßt uns in tiefstem Österreichisch. Ich verstehe erst mal nur Bahnhof. Glücklicherweise sind Petra und Kathrin aus Bayern und können für mich übersetzen. Als Matthias sieht, dass ich seinen Dialekt nicht verstehe, stellt er gnädigerweise auf Hochdeutsch um: "Wir könnten die Fleischbank oder auch das Totenkirchel besteigen." Kathrin und ich sind anfangs wenig begeistert "Da hoffen wir doch mal, dass der Name nicht Programm ist …".

"Ach kommt, wir haben einen Bergführer, da kann uns nichts passieren." Mathias will mit uns auf die Fleischbank. "Wir klettern über den relativ leichten Nordgrat und können dabei in die Ostwand schauen, in der schon mehrmals Klettergeschichte geschrieben wurde." Kathrin und ich – beide Vegetarier – lachen. "Na, dann steht das Motto ja schon fest: Zwei Vegetarier auf der Fleischbank."

Wie kommt der Berg eigentlich zu so einem gruseligen Namen?", wollen wir wissen. "Ihr werdet morgen bei der Besteigung sehen, dass es am Nordgrat relativ viele grasige Querbänder gibt", erklärt unser Bergführer. "Der Sage nach haben früher hier die Bauern glitschige Baumrinden ausgelegt, damit unvorsichtige Gämsen den Berg hinabstürzen. Eines Tages stürzte allerdings eine Schafherde ab – seit diesem unfreiwilligen Massenmord hat der Berg seinen Namen weg." Mathias lacht, als er unsere entsetzten Gesichter sieht. "Keine Sorge, uns passiert das nicht." Er verweist auf Reini, den zweiten Bergführer, der am nächsten Tag dabei sein soll, wenn es dann am kurzen Seil "gut gesichert" den Berg hoch geht. "Aber jetzt", sagt Mathias, "üben wir erst mal Klettern und Sichern."

Vom Parkplatz der Griesneralm dauert der Anstieg bis zum Stripsenjochhaus anderthalb Stunden. Da wir keine ambitionierten Leistungssportler sind, machen wir es uns erst einmal auf der Aussichtsterrasse bei Kaffee und Kuchen gemütlich. Glücklicherweise hat unser Bergführer Zimmer gebucht, da es durch die Abstandsregeln in der Hütte momentan nur begrenzte Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Mein Zimmer ist ein Traum: Das Bett ist in typisch rot-weiß karierter Bettwäsche bezogen, die Wände sind holzvertäfelt und aus dem Fenster schaue ich auf Berg und Tal. Aber mir bleibt keine Zeit, den Blick zu genießen: Der Berg ruft!

Nur zehn Minuten entfernt liegt der Stripsenkopf, ein kleiner Klettergarten und das Ziel für unseren ersten Tag. Kathrin und Petra haben noch keine Klettererfahrung und so zeigt uns Mathias, wie man sich an- und abseilt und was man dabei beachten muss. Erst mal in der Theorie und dann auch in der Praxis. Unsere erste Route heißt "Idefix". Wir alle drei haben schon mehrere Bergtouren gemacht und stufen uns eigentlich als schwindelfrei ein, aber es ist dann doch noch etwas anderes, nur mit einem dünnen Seil gesichert den Fels hochzuklettern – da hat man gewaltig Luft unter den Sohlen. "Morgen gibt es eigentlich nur eine Drei-plus-Kletterstelle, der Rest ist steileres Gehgelände", beruhigt uns Mathias. "Aber es ist schon wichtig, dass ihr euch mit der Höhe vertraut macht, denn wir wollen ja 1300 Höhenmeter hochsteigen."

Nach drei Touren fühlen wir uns sicherer und sind trotzdem nervös, was der nächste Tag wohl so an Herausforderungen bringen mag. Als Abschluss steht das Abseilen vom Gipfel des Stripsenkopfs auf dem Programm, was an sich schon spannend genug wäre. Um das Ganze mit noch etwas mehr Adrenalin anzureichern, zieht ein Gewitter über den Bergen auf – glücklicherweise ist der Schutz des Stripsenjochhauses nur zehn Minuten entfernt. Allerdings rennen wir die letzten fünf Minuten: Sicher ist sicher ... Die Belohnung für diesen kleinen Sprint ist ein grandioser Sonnenuntergang. Die Wolken reißen auf, die Sonne beleuchtet sie von unten in tiefem Orange und badet damit Berge und Täler in goldenem Licht. Ein gutes Omen für den nächsten Tag!

Das Stripsenjochhaus bietet Zimmer mit Aussicht und ist der ideale Ausgangspunkt für die Tour. Foto: Helfrich

Das Schlimmste beim Bergsteigen ist – für mich – das frühe Aufstehen. Allerdings war das Gewitter abends ein schlagkräftiger Beweis, dass es sich empfiehlt, früh am Berg zu sein. Sobald ich zum Frühstücken auf die Terrasse komme, ist meine Müdigkeit wie weggeblasen: Aus dem Tal steigt der Nebel auf, die Sonne blitzt hinter dem Gipfel hervor und beleuchtet alles wie in einer Zauberwelt. Während wir drei aufgeregt an unserem Frühstück knabbern, ist unser zweiter Bergführer Reini bereits aus dem Tal aufgestiegen. Die beiden zeigen uns den Routen-Verlauf. Jetzt ist es an der Zeit, sich die Fleischbank aus der Nähe zu betrachten. Unser Abenteuer kann beginnen!

Im Schatten der hohen Felswand machen wir uns auf dem Weg zum Einstieg. Petra, Kathrin und mir ist ein bisschen mulmig zumute, denn wir wissen ja nicht ganz genau, wie das Abenteuer aussieht, das uns erwartet. Am Wandfuß ziehen wir unsere Helme und Klettergurte an und Reini nimmt Kathrin und Petra ans Seil, während Mathias und ich die andere Seilschaft bilden.

Der Anfang der Tour verläuft über eine Schotterplatte. Danach kommt eigentlich die einzige anspruchsvolle Kletterstelle, an der man rund fünf Meter einen verhältnismäßig flachen Felsen hochsteigt. "Das ist maximal eine Drei plus", beruhigt uns Mathias. Wir machen alle große Augen, schlucken einmal und dann überwinden wir uns und klettern los. Kathrin ist die erste, die die Schlüsselstelle überwinden muss. Mit viel Luft unter dem Hintern fühlt sich das gleich viel schwieriger an. Aber Reini zieht von oben kräftig und so meistern wir eine nach der anderen die schwerste Stelle. Zum Jubeln ist es aber zu früh. Noch liegen einige Höhenmeter zwischen uns und dem Gipfel.

Auf dem Weg gibt es immer mal wieder kleine Kletterpassagen, aber meistens wird der Hang auf Bändern nach rechts und links gequert. Glücklicherweise hat keiner Baumrinde ausgelegt und so fühlen wir uns einigermaßen sicher. Die Aussicht ins Tal und auf die nahe liegenden Wände wird je Höhenmeter immer spektakulärer. Wind und Wasser haben wunderschöne Formen in den Kalkstein geschliffen.

Immer wieder sichern Reini und Matthias kürzere Passagen ab, die meiste Zeit aber können wir am kurzen Seil gehen. Was ich eigentlich mit das Gruseligste finde: Wenn ich stolpere, habe ich das Gefühl ich reiße den armen Bergführer mit in den Tod. Wenn er stolpert, wird es wohl genauso aussehen, deshalb setze ich meine Füße sehr viel bedächtiger als sonst. Matthias lacht über meine Bedenken und versichert mir, dass er mich halten kann. Dennoch will ich es nicht auf einen Test ankommen lassen ...

Nach vier Stunden erreichen wir endlich den Gipfel: Der Blick ist schlicht atemberaubend. Das Stripsenjochhaus, in dem wir übernachtet haben, ist nur noch als winziger Fleck zu erkennen und um uns herum ragen hohe, majestätische Berge in den Himmel. Wir haben es geschafft! Doch unsere Bergführer sehen das ein bisschen anders. "Das hier ist nur Halbzeit", dämpft Reini unsere Freude. "Wir müssen ja auch wieder runter."

Dafür haben wir gestern schließlich extra Abseilen geübt. Während wir den Gipfel von Norden her über den Grat bestiegen haben, seilen wir uns nun südwestlich über den Heroldweg in die Steinerne Rinne ab. Immer wieder müssen Reini und Mathias das Seil abziehen und in einen neuen Umlenker einhängen, während wir die Aussicht genießen können.

Nachdem wir endlich wieder festen Boden unter unseren Füßen haben, müssen wir noch den langen Abstieg durch die Schotterrinne hinab ins Tal bewältigen. Der Blick ist gigantisch. Vor dieser Kulisse sehen wir aus wie kleine Hobbits, die aus Mordor wieder zurück in die Zivilisation hinunterwandern.

INFORMATIONEN

Anfahrt: Mit der Bahn nach Kitzbühel, weiter mit dem 4000er Bus nach Griesenau und von dort zu Fuß oder per Ruftaxi weiter zur Griesneralm, dem Startpunkt der Tour. Mit dem Auto sind es aus Heidelberg kommend etwa fünf Stunden bis zur Alm.

Einkehr/Übernachtung im Stripsenjochhaus, Kaiserbachtal 1a, 6382 Kirchdorf, www.stripsenjoch.at, geöffnet ab Mai 2021. Urige Berghütte mit toller Panoramaterrasse, eineinhalb Stunden Aufstieg, Betten zwischen 20 Euro im Lager und 30 Euro im Zimmer (für Alpenvereinsmitglieder günstiger).

Tour-Infos zum Fleischbank-Nordgrat (2187 Meter): Kletterschwierigkeit: 3+;

Zeit: 7,5 Stunden; Aufstieg 1300 Meter, Abstieg 1400 Höhenmeter; Anforderung: Ausdauer, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit; Ausgangs- und Endpunkt: Kaiserbachtal-Parkplatz Griesneralm (1024 Meter).

Bergführer: Unter dem Titel "Kaiser hoch sechs" bieten die Kitzbüheler Bergführer in Zusammenarbeit mit der Region Sankt Johann in Tirol sechs Touren an, die die legendären Klettergipfel im Wilden Kaiser für bergerfahrene Kletterneulinge möglich machen (www.kitzbuehelerbergfuehrer.at).