Von Ingeborg Salomon

Sackgassen muss man im Leben nicht zu Ende gehen, das sagt irgendwann die Erfahrung. Denn da kommt ja nichts mehr. Ganz anders ist das im Vorarlberger Kleinwalsertal. Die 5000 Bewohner der vier Gemeinden Riezlern, Hirschegg, Mittelberg und Baad nehmen für sich in Anspruch, in der "schönsten Sackgasse Österreichs" zu wohnen. Und die sollte man unbedingt zu Ende gehen, auch wenn man mit Blick auf die Landkarte sieht, dass die Straße in Baad schlicht aufhört. Aus, vorbei, ein Kreisel, und dann zurück. Das Kleinwalsertal ist eine Enklave in Österreich, die man nur über Deutschland, genauer: über Oberstdorf, erreicht.

Hintergrund Info: Kleinwalsertal Anreise: Mit der Bahn ohne Umsteigen in vier Stunden mit EC/ RE bis Oberstdorf. Dann weiter etwa 15 Minuten mit Bus oder Taxi. Mit dem Auto über die A8 bis Ulm, dann weiter auf der A7 bis zum Autobahndreieck Allgäu über das Teilstück der A980 bis Waltenhofen und auf der B19 über Oberstdorf ins [+] Lesen Sie mehr Info: Kleinwalsertal Anreise: Mit der Bahn ohne Umsteigen in vier Stunden mit EC/ RE bis Oberstdorf. Dann weiter etwa 15 Minuten mit Bus oder Taxi. Mit dem Auto über die A8 bis Ulm, dann weiter auf der A7 bis zum Autobahndreieck Allgäu über das Teilstück der A980 bis Waltenhofen und auf der B19 über Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Übernachten: Eine Wohlfühloase für alle Sinne ist das Bio-Hotel Oswalda-Hus, www.oswalda-hus.com. Das Hotel liegt in einem 45000 qm großen Natur-Lebenspark, direkt vor der Haustür beginnen 185 Kilometer Wanderwege in drei Höhenlagen. Familie Müller führt das Haus, das über eine eigene Quelle verfügt, mit seinen 20 Zimmern sehr persönlich, im Sauna- und Wellnessbereich gibt es verschiedene Ruheräume. Hausherr Joachim Müller kocht, alle Zutaten sind natürlich, viele stammen aus der hoteleigenen Landwirtschaft. Frühstücksbuffet und Abendmenü lassen keine Wünsche offen. Preise je nach Saison und Zimmergröße ab 100 Euro im DZ.

[-] Weniger anzeigen

Eingebettet in die Allgäuer Alpen in direkter Nachbarschaft zum Bregenzerwald und zum Lechquellgebirge grenzen 36 Gipfel – der höchste ist der Große Widderstein mit 2533 Metern – das V-förmige Tal vom Rest der Alpenrepublik ab. 185 Kilometer markierte Wanderwege gibt es hier zu erkunden, Genusswanderer und sportliche Bergsteiger kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Und bei 10.000 Gästebetten gibt’s auch hier reichlich Auswahl, von urig-gemütlich bis top-chic riesig.

Gleich bei der Begrüßung im Hotel Oswalda-Hus überreicht uns Hausherr Johannes Müller mit dem Zimmerschlüssel die Allgäu-Walser-Card. Damit können wir kostenlos mit sämtlichen Bussen und Bergbahnen fahren, das Auto bleibt auf dem Parkplatz. Denn Gäste sollen "Natur bewusst erleben", so der Name eines Projekts, bei dem auch Herbert Edlinger engagiert mitmacht.

Herbert Edlinger sammelt mit seinen Gästen Essbares am Wegesrand.

Der 63-Jährige ist Wanderführer und gelernter Koch, hat als Küchenchef in 4-Sterne-Hotels gearbeitet und sich vor neun Jahren selbstständig gemacht. "Mir hat es immer schon am meisten Spaß gemacht, Produkte aus der heimischen Natur zuzubereiten", erklärt uns Herby, wie alle ihn nennen, bei einer Wanderung durchs Schwarzwassertal. Vom Treffpunkt Auenhütte zur Melköde, wo wir kochen wollen, fühlt sich Herbys Genusswanderung auch für Flachländer an wie ein gemächlicher Spaziergang. Schlappe 100 Höhenmeter windet sich der Weg hinauf.

Da Herby jedes Kräutchen und jede Wiesenblume mit Handschlag begrüßt, ist das Tempo moderat, aber das ist auch der Sinn der Übung: Wir sollen nämlich Material, also schmackhafte Kräuter und Wiesenblumen sammeln, um sie später auf der Hütte in Kräuterbutter zu verwandeln. Gänseblümchen, Kapuzinerkresse, Kornblume, Löwenzahn, Pimpernelle, Ringelblume und Schafgarbe wandern in unsere Papiertüte. Der Anblick der bunten Pracht überzeugt schon mal.

In Riezlern können Gäste die „Natur bewusste erleben“

"Bio schmeckt gut und tut gut", so Herbys Devise. Bio macht auch Spaß, möchte frau hinzufügen, und Bio weckt sogar das Interesse von Nicht-Köchen, zumal unsere ästethisch ansprechende Kräuterbutter mit kräftigem Brot, Landjägern, Hirschsalami und Bergkäse serviert wird. Abschließend spendiert uns Herby einen Kaiserschmarrn, den wir wohl nie vergessen werden. Der Wunsch nach einer Hängematte für die dringend benötigte Siesta bleibt allerdings unerfüllt, wir rollen ins Tal zurück.

Wer hoch hinaus will, aber keine 900 Höhenmeter Anstieg braucht, besteigt in Riezlern die Kanzelwandbahn und schwebt in zehn Minuten zur Bergstation. Hier können Besucher den Riezler Alpsee umrunden und die Blütenpracht bestaunen; besonders schön ist die Alpenrosenblüte ab Mitte Juni, wenn die Rosen den Berg in ein sattes Rot tauchen. Viele Bänke laden ein, den Ausblick zu genießen, und Kinder freuen sich über das putzige Murmeltier "Burmi", das ihnen an vielen Stationen Wissenswertes über die Bergwelt und seine Bewohner vermittelt. Oder sie planschen ganz einfach in den Wasserläufen, währen die Erwachsenen von der Panoramaterrasse des Restaurants aus die Kletterer beobachten. Die haben sich für einen Abstecher zur Hammerspitze entschieden und bewältigen mit Seil und Haken diese sportliche Herausforderung.

An heißen Sommertagen ist ein Besuch der Breitachklamm eine angenehme Abkühlung; sie liegt am Ausgang des Kleinwalsertals bei Tiefenbach. 300.000 Besucher jährlich lassen sich das Spektakel nicht entgehen und machen sich auf den Weg. 40 Minuten lang wandern sie in der tiefsten Felsschlucht Mitteleuropas, nach jeder Biegung gibt es neue Felsformationen zu bestaunen. Das Wasser tropft und tröpfelt von den überhängenden fast 100 Meter hohen Felswänden, und das Tosen der Breitach gibt dazu einen sehr eindrucksvollen Klangteppich ab. Wenn es viel geregnet hat, ist es besonders laut; nur zur Schneeschmelze ist die Klamm oft gesperrt.

Auch in der Breitachklamm gibt es verschiedene Routen, von Kinder freundlich bis ambitioniert, so dass sich die Wanderung ganz nach den eigenen Bedürfnissen erweitern lässt. Am Ausgang wartet dann wieder der Walserbus, der die Besucher zurückbringt.