Von Gerd Otto-Rieke

Leicht hatte es die weitgehend zerbombte Marine- und Werftenstadt nach 1945 nicht. Der Volksmund unterlegte jedenfalls dem Glockenspiel des Rathausturms den Spottvers: "Kiel hett keen Geld/dat weet de Welt/ob’s mal wat kriecht/dat weet man nich." Doch längst hat sich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zum lebenswerten Segel-, Fähr- und Kreuzfahrtzentrum entwickelt, das Urlaubern viel zu bieten hat.

Weltbekannt ist die Kieler Woche. Das Sport- und Kulturevent wurde dieses Jahr wegen Corona auf den 4. bis 12. September verschoben. Die spannenden Segelregatten lassen sich am besten bei einem Begleittörn verfolgen. Ob an Bord eines Kutters, einer Hansekogge oder eines Dreimastschoners – die Fahrt ist ein Spaß für die ganze Familie. Auch Europas größtes Kinder-Kultur-Angebot unter freiem Himmel findet während der Kieler Woche statt: die Spiellinie auf der Krusenkoppel, einem Park im Stadtteil Düsternbrook. Normalerweise jedenfalls.

Ein Spaziergang entlang der Kiellinie, der Promenade am Westufer der Förde, ist ein Muss für alle Besucher. Hier liegt auch der Yachthafen der Olympischen Spiele 1936. Ein Anziehungspunkt für alle ist das Aquarium Geomar, ein Schaufenster zu den maritimen Welten oberhalb und unterhalb des Wassers. Im frei zugänglichen Außengehege unterhält eine Seehundgruppe die Besucher. Besondere Höhepunkte sind die Fütterungen. Sollte es regnen, bietet sich ein Besuch im nahen Zoologischen Museum an. Kein Kiel-Besuch ist komplett ohne die Besichtigung der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals. 1895 eröffnet, befahren die rund hundert Kilometer lange Wasserstraße jährlich mehr als 30.000 Schiffe. Beste Sicht hat man vom Wiker Balkon am Südufer aus und von der Kanalstraße Holtenau auf der Nordseite mit dem schönen alten Leuchtturm.

Sobald es die Gesundheitssituation wieder erlaubt, ziehen auch Handball und Fußball ihre Fans an. Die Zebras des THW Kiel, der mit 42 nationalen Titeln erfolgreichsten Handball-Mannschaft Deutschlands, spielen in der Wunderino-Arena (ursprünglich Ostseehalle) nahe des Exerzierplatzes. Und die Störche des FC Bayern-Bezwingers Holstein Kiel laufen im Holstein-Stadion im Stadtteil Wik auf. Von Fremden manchmal etwas unterbewertet sind die schönen Strände der Region Kiel, von der Innenstadt gut erreichbar durch die Schiffe der Fördefährlinie. Auf der westlichen Fördeseite laden zum Beispiel Schilksee mit seinem Olympiahafen und die gemütliche Gemeinde Strande zum Entspannen ein, am östlichen der Badeort Laboe. Klar, dass Wassersport überall hoch im Kurs steht.

Für abwechslungsreiche Tagesausflüge ist Kiel ideal. So liegt die Holsteinische Schweiz praktisch vor der Tür – ein Paradies mit rund 200 Seen für Naturliebhaber und Aktiv-Touristen. Als Klassiker gilt die etwa zweistündige Fünf-Seen-Fahrt, typischerweise ab Malente-Gremsmühlen. Ebbe und Flut gibt es an der Nordsee, zum Beispiel in Husum und Büsum.

Richtung Norden lohnt ein Ausflug nach Schleswig, besonders zum Wikinger-Museum Haithabu. Die Anlage mit Freigelände gehört zum Unesco-Welterbe. Spektakulärstes Ausstellungsstück ist ein in der Schiffshalle wieder aufgebautes Langschiff, das im Hafen von Haithabu gefunden wurde. Imponierende Exponate aus der Geschichte Nordeuropas bietet auch das Museum im Schloss Gottorf in Schleswig. Hier zieht es jüngere Besucher besonders zu den jahrtausendealten Moorleichen.

Ein lohnender Familienausflug führt normalerweise auch nach Süden, zum Kalkbergstadion in Bad Segeberg. Die Karl-May-Spiele finden aber leider erst wieder 2022 statt, vom 25. Juni bis zum 4. September. Im Freilichttheater wird dann die Episode "Der Ölprinz" aufgeführt. Wer intensiv Meeresluft atmen möchte, der unternimmt eine Schnupperkreuzfahrt nach Oslo oder Göteborg. Die komfortablen Schiffe der Color Line und der Stena Line bieten viel Abwechslung und nachhaltige Erlebnisse für Jung und Alt.