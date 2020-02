Von Karin Kura

Es kräht der Hahn um 4.30 Uhr. Er zerreißt die Stille der Nacht. Erst nach sechs Uhr wird es allmählich hell. Ein neuer Wandertag beginnt auf einer kleinen Insel im Atlantik. Sie heißt Santo Antão und gehört zur Inselgruppe der Kapverden. Im Tal Ribeira de Chã das Pedras brechen die Wanderer auf. Zuckerrohr-Pflanzen stehen am Wegesrand, mit hellen, federweichen Blüten, die sich sachte im Wind wiegen. Es gibt Mango- und Papayabäume, auch wilden Pfeffer. Die Landschaft ist in Terrassen geformt, sie verleihen den Berghängen etwas Schwungvolles. Manche der Terrassen existieren schon seit über hundert Jahren, sie dienen als Anbaufläche für Mais, Maniok und anderes Gemüse. Auf einem der Plateaus steht eine Kuh. Sie dreht sich kauend im Kreis um den Pflock, an dem sie angebunden ist. Die Felswände werfen ihre einsamen Rufe zurück.

Anreise: Die besten Verbindungen auf die Kapverden bietet die portugiesische TAP Air Portugal (www.flytap.com). Veranstalter: Ein Spezialist für Kapverden-Reisen ist der Veranstalter "Reisen mit Sinnen" (www.reisenmitsinnen.de). Zum Programm zählt die Wanderreise "Best Selection" zu den Inseln Santo Antão, São Vicente, Santiago sowie eine Vulkanbesteigung auf der Insel Fogo. Die Reise kostet für 16 Tage ab 2990 Euro (inklusive Flüge). Reiseführer: Dumont Reisetaschenbuch "Kapverdische Inseln".

In einer Art Seitentäler-Hopping durchwandert die Gruppe an mehreren Tagen den Nordosten von Santo Antão. Angeführt von Markus Leukel, zugleich Reiseleiter und Wanderguide, geht’s von der Inselhauptstadt Ribeira Grande über Bergpässe in kleinere Seitentäler. Auf steinigen Eselspfaden, die sich hinauf bis auf 1300 Meter Höhe schrauben. Auf der Route liegen Bergdörfer, in die keine Straße führt. Wo es ganz normal ist, dass Kinder ein bis zwei Stunden zur Schule laufen. Hier versorgen sich die Menschen selbst, neben Gemüseanbau besitzen viele auch Hühner und Schweine.

Mittags kehren die Wanderer bei der Familie von Joana ein. Das Haus liegt im hintersten Zipfel eines namenlosen Tals. Hungrig nehmen die Menschen auf der Dachterrasse Platz, auf dem langen Tisch stehen Schüsseln mit Gemüsesuppe. In der offenen Küche gleich nebenan kochen die Frauen der Familie das kapverdische Nationalgericht Cachupa, ein Eintopf, basierend auf Mais, Bohnen und Gemüse. Das Mittagessen für Wandergruppen ist eine willkommene zusätzliche Einkommensquelle – und die Wanderer genießen das Mahl, fühlen sich willkommen auf der Dachterrasse, dem Wohnzimmer der Familie. Für die lange Tafel wurden alle verfügbaren Tischdecken aus dem Schrank geholt, das Geschirr ist bunt zusammengewürfelt, damit es für alle reicht.

Von der abgeschiedenen Bergwelt führt die Wanderreise weiter ans Meer. Die Küste Santo Antãos prägen schroffe, steile Felshänge, an denen sich die Atlantik-Wellen lautstark und Gischt versprühend brechen. Ein faszinierendes Schauspiel. Zum Anschauen, weniger zum Baden. Ein Wanderpfad schlängelt sich an der spektakulären Küste entlang. Rechts ragt die steile Felswand in die Höhe, links geht’s geradewegs hinunter ins tosende Meer. Zwanzig Kilometer lang ist die Strecke und führt bis nach Ponta do Sol. Der Ort liegt auf einer Landzunge wie auf dem Präsentierteller, und in perfekter Lage sowohl für Sonnenauf- als auch für Sonnenuntergänge. Ponta do Sol gilt mit seinen rund zehn Hotels und Pensionen als Touristenhochburg der Insel.

Tatsächlich hoch ist das neueste Hotel, ein unansehnlicher Klotz direkt am Hafen. Von dort aus hat man jedoch einen guten Ausblick auf die einlaufenden Fischerboote. Wie sie das bewerkstelligen, ist schon abenteuerlich: Kaum mehr als eine enge, mit Felsen gespickte Bucht, das ist der Hafen. Der Wind peitscht die Wellen hinein, und die bunten Holzboote darauf gleich mit, sie landen unsanft am Strand. Anschließend wird ausgeladen und der Fang auf einem großen steinernen Tisch gewogen. Auf einer alten Waage mit Gewichten und zwei Schüsseln.

Unweit vom Hafen an der Strandpromenade hat Carla Costa gerade die schwarze Tafel vor ihrem Haus "Música do Mar" aufgestellt. Darauf steht zu lesen, dass es heute Abend Livemusik gibt. Wie fast jeden Abend. Es spielen Carlas Vater sowie ihr Bruder auf der Gitarre und Ukulele. Das "Música do Mar" ist Pension, Restaurant und Musiklokal in einem und immer gut besucht, von Einheimischen und Touristen gleichermaßen.

Die Musik war es auch, die Reiseleiter Markus Leukel einst auf die Kapverden zog. 2008 kam er zum ersten Mal auf die Inselgruppe, die rund 450 Kilometer vor der Küste Senegals liegt. Er ist Musiker, genauer gesagt Schlagzeuger und Perkussionist; ihn interessieren daher besonders die Rhythmen der Kapverden. Der Mann aus dem Westerwald begann, die traditionellen Stilrichtungen zu erforschen und zu systematisieren. Das hatte vor ihm noch keiner gemacht, und so gab er auf Einladung der kapverdischen Universität Workshops für lokale Bands und gründete schließlich eine Musikschule.

Während die Gäste im "Música do Mar" noch beim Essen sind, schwingt der Laden schon, die Stimmung steigt. Auch draußen vor der Tür wippen Passanten. Carla und die anderen Frauen, die gemeinsam das "Música do Mar" mit acht Gästezimmern betreiben, beherrschen das Kunststück, Essen und Getränke zu servieren, zu tanzen und mitzusingen. Alles gleichzeitig. Die kapverdischen Klänge lassen Gastgeber und Gäste miteinander verschmelzen. Mittendrin schwingt Markus das Tanzbein.

"Die Musik ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen", weiß Markus. Mal bedächtig, melancholisch und sentimental, aber auch feurig kann sie sein. Ein Mix aus afrikanischen und portugiesischen Einflüssen prägt die Inselgruppe, die einst ein Umschlagplatz für Sklaven und deren Transport nach Amerika war. Im Jahr 1975 wurden die Kapverden von Portugal in die Unabhängigkeit entlassen. "Die Touristen denken oft, das hier wäre Afrika, es stimmt aber nicht", meint Carla Costa. "Wir sind weder Afrikaner noch Europäer, wir haben aus allen Einflüssen etwas Eigenes, Kapverdisches kreiert."

Bekannt wurden die Kapverden bei uns durch die Musikerin Cesária Évora. Mit ihrer Stimme, dem sentimentalen Morna-Gesang, trug sie ihre Heimat nach Europa. Die Sängerin kommt von São Vicente, der Nachbarinsel Santo Antãos. Dort ist der kleine Flughafen nach ihr benannt, auch ein Denkmal steht davor und erinnert an sie. Die Inselhauptstadt Mindelo, vor wenigen Jahren noch ziemlich heruntergekommen, ist heute eine schmucke Hafenstadt mit bonbonfarbenen Häuschen und vielen Musikkneipen.

Hier in Mindelo lebt Markus gemeinsam mit seiner kapverdischen Frau. Manchmal lädt der 52-Jährige die Wandergruppen zu sich nach Hause ein. Dann packt er seinen Rhythmus aus, trommelt die Cajón, begleitet von einer Gitarre. Und natürlich gibt’s zur Hausmusik auch ein Abendessen – der lange Wohnzimmertisch ist schnell für die Gäste eingedeckt.