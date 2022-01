Von Carsten Heinke

Überall in Asien schießen Luxushotels wie Riesenbambus aus dem Boden. In Kambodscha sind sie noch leicht zu zählen. Zwei davon fand der Autor am "Phnom" (Hügel), den Großmutter Penh errichten ließ und ihrem König schenkte. Um ihn herum entstand die Hauptstadt, die bis heute dessen Namen trägt.

Hintergrund Anreise:Singapore Airlines fliegt zweimal täglich ab Frankfurt, einmal täglich ab München und viermal wöchentlich ab Düsseldorf nach Singapur (www.singaporeair.com). Von dort wird Phnom Penh mit 20, Siam Reap mit zehn Verbindungen wöchentlich von Silk Air angeflogen. [+] Lesen Sie mehr Anreise:Singapore Airlines fliegt zweimal täglich ab Frankfurt, einmal täglich ab München und viermal wöchentlich ab Düsseldorf nach Singapur (www.singaporeair.com). Von dort wird Phnom Penh mit 20, Siam Reap mit zehn Verbindungen wöchentlich von Silk Air angeflogen. Einreise: Touristenvisa (bis 30 Tage) erhalten EU-Bürger und Schweizer online unter www.evisa.gov.kh, Gebühr 36 USD, Bearbeitungszeit max. drei Werktage, Passfoto einscannen! Der Pass muss bei Einreise noch sechs Monate gültig sein. Anbieter: Dertour-Privatreise "Kambodschas zauberhafter Süden": sechstägig ab Phnom Penh im klimatisierten Pkw und Boot, deutschsprachige Reiseleitung, Transfers, fünf Übernachtungen, diverse Mahlzeiten, Eintrittsgelder, ab 812 Euro (Verlängerung möglich). Luxushotels in Phnom Penh: Raffles Le Royal, ab 130 Euro p.P./DZ/Frühstück oder Rosewood Hotel, ab 151 Euro p.P./DZ/ Frühstück. Ein Fünfsterne-Resort auf der Trauminsel Koh Rong ist The Royal Sands, ab 200 Euro/Ocean View Villa/Frühstück. Infos: www.dertour.de

[-] Weniger anzeigen

Das Herz der kleinen Schwalbe pocht in meiner Hand. Als ich die Finger öffne, bleibt sie noch eine kurze Weile sitzen. Dann macht sie den Abflug in den Himmel von Phnom Penh. Ihre Artgenossen, die noch im Käfig hocken, werden gleichfalls freigekauft. "Das bringt Glück", verrät der Händler auf dem Tempelberg Wat Phnom. Den Vögeln sicherlich, und ihm genauso. Pro Piepmatz einen Dollar – wie der Eintrittspreis ins Heiligtum – hat die Freilassungsaktion gekostet.

Schwalben fangen und gegen Lösegeld die Freiheit schenken, bringt deutlich mehr als Arbeit gegen durchschnittlichen Lohn. Das Pro-Kopf-Einkommen in Kambodscha liegt bei etwas über drei US-Dollar am Tag. Doch ganz gleich, wie arm oder reich die Leute sind: Für Tempelopfer hat man immer etwas übrig. Vor jedem Buddha-Abbild türmen sich die Gaben von Lotosblüten und Bananen bis hin zu Dollarscheinen. Den göttlichen Bronzelöwen am Eingang stopft man rohe Schnitzel in die Mäuler.

Die Elephant Bar des Luxushotels Raffles Le Royal ist eine angesagte Ausgehadresse.

Außer dem Religionsgründer und Ponhea Yat, dem letzten Khmerkönig, wird "Großmutter Penh" auf dem Tempelberg verehrt. Sie gilt als dessen Gründerin und Namensgeberin der Stadt, die um ihn herum entstand. Die reiche Witwe ließ der Legende nach die ersten Gebäude sowie den 27 Meter hohen Hügel errichten. Gewidmet hatte sie das Werk den Buddhastatuen, die man am Mekongufer gefunden hatte, wie auch ihrem König. Heute liegt der Holy Hill inmitten eines Kreisverkehrs der Hauptstadt. Dass es beim Beten oder Meditieren manchmal etwas dröhnt, bringt niemand aus der Ruhe.

Überhaupt zeigt sich die Zweimillionenmetropole trotz Gewimmels und Gewusels sonderbarer Weise recht entspannt. Scheinbar Widersprüchliches paart sich in trauter Nachbarschaft auch optisch: Pagoden und Büropaläste, koloniale Villen und wackelige Wellblechhütten, digitale Werbetafeln und handgeschnitzte Himmelswesen. Es brummt, hupt, knattert, klappert, quietscht. Busse, Lkw und Autos fahren meist in eine Richtung. Tuk-Tuks, Räder, Motorroller je nachdem, wie es sich gerade ergibt. Ein Wunder, dass das Chaos funktioniert. Was anderswo in einem Van verteilt wird, hat hier auf einem Zweirad Platz: Vater, Mutter, Kinder, Tiere, Einkaufstaschen, Eimer, Möbel … Während ich als Einzelpassagier im Tuk-Tuk an diversen Mopedfahrgemeinschaften vorüberknattere, fühle ich mich fast ein bisschen dekadent. Komfortabler ist es aber schon.

Der Eindruck schwindet, als meine Motorrikscha vor dem Raffles Le Royal hinter einer dicken schwarzen Limousine hält. Ein junger Hotelangestellter springt herbei. Mit Paradetropenhelm, goldbestickter Jacke und knielangen Seidenhosen ist er als königlicher Diener von anno dazumal verkleidet. Freundlich lächelnd, mit akkurater Etikette, empfängt er die neuen Gäste und entführt sie in die Zeit, aus der wohl auch sein Outfit stammt. Nicht weniger höflich begrüßt er mich in meinem Dreiradtaxi. Dass jeder Gast als VIP behandelt wird, sieht ganz nach alter Schule aus und passt zum Pomp und Pathos des ehrenwerten legendären Hauses. Als das 1929 eröffnet wurde, war Kambodscha noch französische Kolonie. König Sisowath Monivong regierte nur als Marionette der Besatzer, die Bild und Lebensstil des Hauptstadtzentrums prägten. Das Luxushotel im Palast- und Regierungsviertel war das erste in Phnom Penh. Bis heute ist es sein bekanntestes.

Der livrierte Bursche hält die erste und die zweite Türe auf. Ich trete ein und stehe in dem Vestibül, einer kleinen, aber hohen Halle mit einem großen Lüster. Durch offene runde Bögen, gesäumt von langen hellen Vorhängen, umweht mich ein verführerischer, geheimnisvoller Hauch von Orient und fernöstlicher Exotik. Schneeweiße Orchideen, antike Möbel und silberne Schatullen in Gestalt von Tieren verbreiten exquisiten Glanz, warme Farben und diverse Kuschelecken Gemütlichkeit und Wohlgefühl.

Eine Institution für sich ist die Elephant Bar, eine der kultigsten Ausgehadressen in Kambodschas Hauptstadt. Die namensgebenden Dickhäuter tauchen hier auf Bildern oder als Figuren in vielfältigen Darstellungen auf. Am coolsten finde ich die fünf faustgroßen Messingelefantenköpfe. Mit ihren Rüsseln tragen sie die Haltestange, die um den Tresen läuft – und sicher oft auch späte Gäste, die sich daran festklammern. Das Kultgetränk heißt Femme Fatal und besteht aus Erdbeerlikör, Cognac und Champagner. Auf der Karte steht es seit 1967, dem Jahr, als Jackie O. im Le Royal logierte und diesen Mix hier erstmals orderte. Auch das fünfgängige Menü der Gattin John F. Kennedys kann man für 90 Dollar inklusive aller zu jedem Gang servierten Weine im Restaurant bestellen: Gartensalat, Geflügelcremesuppe, knusprige Entenleber, Rindsmedaillons mit Wildpilzen, Vanille-Karamel-Creme. An den Starbesuch aus den USA erinnern heute weiterhin ein Glas mit Jackies Lippenabdruck (ausgestellt wie eine Reliquie in einer Glasvitrine) sowie ein Messingschild an ihrer Suite, die jeder buchen kann.

Um Kunst und kulturelle Schätze dreht sich mein nächster Tag. Im Nationalmuseum sehe ich vor allem scharenweise Götter und Dämonen, Buddhas, Könige, Fabelwesen, Tiere – große aus Stein, kleinere aus Bronze, aber auch Fresken aus der Angkor-Zeit und jede Menge Sänften, Waffen, Masken. Gleich nebenan, doch meistens unsichtbar, residiert Kambodschas heutiger Monarch, König Norodom Sihamoni. Rund die Hälfte des Palastgeländes darf betreten und besichtigt werden. Am meisten beeindrucken mich der prächtige Thronsaal und die Silberpagode mit wertvollen Skulpturen wie dem "Smaragd-Buddha" und Bodenfliesen aus reinem Silber. Mehrere tausend sollen es sein. Ich glaube es mal. Die meisten sind unter Teppichen versteckt.

Künstlerisch und edel geht es weiter. Doch statt Antike, Mittelalter und kolonialem Erbe ist jetzt Zeitgeist angesagt. Denn ich bin auf dem Weg zu The Rosewood. Das supermoderne Fünfsternehotel befindet sich in den obersten 14 der 39 Stockwerke des Vattanac Capital Tower. Seine Silhouette erinnert an die eines aufsteigenden Drachens. Mit 188 Metern ist er das höchste Bauwerk in Phnom Penh. Schöne kreative Werke begegnen mir hier nicht nur als Gemälde und Objekte in den öffentlichen Räumen. Auch diese selbst und ebenso die Gästezimmer sind ästhetisch vollkommen.

Getoppt wird alles von der Rooftop Bar. Die Lounge im Innenraum ist klassisch elegant mit einem Schuss Exzentrik. Besonders mag ich hier den glamourösen Deckenleuchter. Er besteht aus ein paar hundert Weihnachtskugeln – silberfarben, unterschiedlich groß und dicht drapiert zu einer Traube. Dazwischen sorgen runde Lämpchen für Spiegellichteffekte. Vorbei an dicht begrünten Pflanzenwänden gehe ich nach draußen auf die Dachterrasse. Die Nacht ist warm, die Musik schön chillig. Barkeeper und Kellner haben alle Hände voll zu tun.

Die kleinen Tempelvögel von heute Morgen schlafen sicher längst. Aber wenn sie am Tag über den Himmel jagen, sehen sie die Stadt wie ich jetzt – nur ohne all die bunten Lichter eben. Bloß einen Schwalbengleitflug entfernt, liegt der Phnom der guten Oma Penh. Zu ihren Zeiten bot der kleine Hügel weit und breit die beste Aussicht. Doch diese hier vom Dach des Rosewood würde der alten Dame bestimmt genauso gut wie mir gefallen ...