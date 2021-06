Von Marc Vorsatz

Die Sichtung des M42 Duster ist sicher der absolute Tiefpunkt des Tages. Wer möchte in der schönsten Zeit des Jahres schon einem amerikanischen Panzer begegnen? Und das hautnah? Am türkisblau leuchtenden Roten Meer, wo langersehnte Urlaubsträume wahr werden sollen? Oder genauer gesagt, im Meer und zwar sechs Meter unter null…

"Da gibt es so einige, und zwar aus der ganzen Welt", lacht René, Guide der Tauchbasis Mövenpick Tala Bay Aqaba. "Langsam aber sicher wird der Flugabwehrpanzer ein Riff, in den vielen Ecken und Winkeln tummeln sich bereits Seesterne, Garnelen und Krabben. Fahnenbarsche und andere schillernde Rifffische sind auch längst zugezogen. ,The Tank’ ist ein echter Hotspot für Meeresbewohner wie Taucher."

Kein Wunder, haben die ersten Korallen das Kriegsgerät bereits vor Jahren ganz friedlich erobert. 1999 versenkte die Jordanian Royal Ecological Diving Society das ausgemusterte und gereinigte 22-Tonnen-Monster. Schwerter zu Flugscharen, Panzer zu Riff. Schöne Idee. "Außerdem eignet sich der Panzer hervorragend für unsere unerfahrenen Ferientaucher, ja selbst für Schnorchler", erklärt René. "Der Turm beginnt nur drei Meter unter der Wasseroberfläche, der sandige Grund ist grade mal sechs Meter tief und die Sichtverhältnisse sind grandios."

Erfahrenere Taucher, die es in tiefere Gefilde des Golfs von Aqaba zieht, haben die Qual der Wahl. Leuchtende Korallengärten, atemberaubende Steilwände, die sich irgendwo in dunklen Abgründen verlieren oder vielleicht doch lieber das berühmteste Wrack der Gegend? Zur Cedar Pride? 28 Meter unter null schläft der libanesische Frachter friedlich in einem Bett aus Sand. Seit 1985. In die Kajüten sind längst beindicke Moränen gezogen, an Deck patrouillieren Rotfeuerfische und zentnerschwere Zackenbarsche und in den Rettungsbooten lauern gut getarnte Sommersprossen-Anglerfische auf unangemeldete Besucher. So spannend kann also ein jordanischer Tiefpunkt sein…

Im Erdofen bekommen Kartoffeln, Gemüse und Fleisch einen rauchigen Geschmack.

Dabei war es nicht der erste der Reise durch das kleine Königreich, das grade mal so groß wie Bayern plus Thüringen ist. Nur ein paar Tage zuvor begann alles mit dem Tiefpunkt aller Tiefpunkte am tiefsten Punkt der Erde, den man trockenen Fußes erreichen kann: Am Toten Meer. Sagenhafte 425 Meter unter dem Meeresspiegel liegt das extrem salzhaltige Meer, das genau genommen ein See ist. Und was für einer! Ein Farbenspiel: Tiefblau leuchtet sein Wasser im grellen Wüstenlicht zwischen Jordanien und Israel. Weiß-rosa das Salz an seinem Ufer, giftig lila die mineralischen Tümpel daneben im ockerfarbenen Gestein und überraschend grün die Büsche im bräunlichen Sand. Echte Überlebenskünstler. Seine außergewöhnliche geographische Lage ist dem Jordangraben geschuldet, der wiederum eine Verlängerung des Großen Afrikanischen Grabenbruchs darstellt, in den sich auch das Rote Meer nebst Ami-Panzer und libanesischem Frachter gebettet hat.

Das Tote vor Meer gehört zu den wenigen Gewässern weltweit, in die sich Nichtschwimmer bedenkenlos in die Fluten stürzen können. So extrem hoch ist der Salzgehalt. Untergehen unmöglich! Einen Bademeister gibt es trotzdem. Baywatch Ali schmiert seine Gäste mit Vergnügen von oben bis unten mit mineralischem Heilschlamm ein. Was es bei uns in den Drogeriemärkten fein säuberlich verpackt für teures Geld zu kaufen gibt, liegt dort tonnenweise für lau herum. Wann immer Ali seinen alten, feministisch-bedenklichen Kalauer zum besten gibt, weiß er die Lacher auf seiner Seite. Mal herzhaft laute, mal höflich gequälte. Frage: "Und, ist deine Frau schöner geworden durch die Schlammpackung?" Antwort: "Anfangs schon. Aber dann ist alles abgebröckelt."

Mit oder ohne Schönheitsgarantie, der antibakterielle Schlamm schmeichelt der Haut, soll sogar bei Akne und Neurodermitis Wunder wirken. Aber das Salzwasser brennt höllisch in den Augen, wenn man anschließend munter darin herumplanscht. Das Gefühl der Schwerelosigkeit ist jedoch unbeschreiblich schön. Also am besten eine Schwimmbrille oder Tauchermaske aufsetzen, so man denn eine dabei hat. Oder alternativ im riesigen, palmengesäumten Infinity-Pool des Mövenpick Dead Sea abtauchen. Der Blick auf das Tote Meer und die israelischen Berge am anderen Ufer ist einfach atemberaubend.

Zwischen bizarren Felsformationen leuchten ockerfarbene Dünen.

Wirklich atemberaubend ist zuweilen auch die Fahrt gen Süden Richtung Rotes Meer mit Zwischenstopp im Wadi Rum. Zum Beispiel wenn einem auf der ansonsten fast autofreien Route 65 eine Herde Ziegen die Vorfahrt nimmt. Und das in aller Seelenruhe. Die Traumstraße, die sich wie von Zauberhand durch die mondähnliche Felslandschaft des Jordantals schlängelt, gibt die perfekte Kulisse für Instagram und Co. ab. Entspanntes Shooting mitten auf der Landstraße? Gar kein Problem. Und falls dann doch mal ein klappriger Pick-up mit Ziegen auf der Ladefläche heranröcheln sollte, hat man gleich das nächste Motiv vor der Linse.

Eine halbe Autostunde weiter, kurz vorm Roten Meer, wenn man fast schon wieder das Salz auf der Haut schmecken kann, am besten einmal scharf links abbiegen. Schon umfängt einen die Traumkulisse des Filmepos "Lawrence von Arabien": Wadi Rum. Der nächste absolute Tiefpunkt Jordaniens! Wadi bedeutet nämlich so viel wie Tal oder Flusslauf. Spärliches winterliches Regenwasser und Wind fräsen das 100 Kilometer lange Naturwunder seit nunmehr 30 Millionen Jahren in den rotbraunen Sandstein. Und Rum steht hier nicht etwa für Hochprozentiges, sondern für ein Beduinendorf im Wadi.

Zwischen bizarren, steil aufragenden Felsformationen leuchten ockerfarbene Dünen aus feinem Wüstensand. Ein in der Ferne auf Miniaturformat geschrumpfter Geländewagen hilft die überwältigenden Dimensionen dieser Wunderwelt zu begreifen.

Zuweilen hängen schwere Gewitterwolken über dem Canyon. Dann strahlt Wadi Rum eine noch verwunschenere Stimmung aus. Aber spätestens wenn die untergehende Sonne Sand und Felsen in ein glutrotes Licht taucht, kann man die Magie der erhabenen Landschaft fast physisch spüren. Oder, wie es der britische Geheimagent und Schriftsteller Thomas Edward Lawrence vor gut 100 Jahren formulierte: "Das Abendrot hüllt die gewaltigen Felsen und Schluchten in ein purpurnes Feuer". Dieses Feuer verehrten schon Wüstenvölker wie die Nabatäer, aber auch Griechen und Araber, die sich mit ihren Felszeichnungen im Unesco- Welterbe verewigten. Lawrence brachte es auf den Punkt: "Wadi Rum ist weitläufig, einsam und gottähnlich." Genau wie das Rote und das Tote Meer.

Informationen:

Anreise: Amman wird derzeit beispielsweise von Lufthansa und Austrian Airlines bedient. Ab ca. 450 Euro retour. Alternativ mit Royal Jordanian via Amman nach Aqaba ab ca. 590 Euro

Aktuelle Einreisebestimmung: Alle Flugpassagiere älter als 5 Jahre müssen vor der Reise einen QR-Code über die Webseite der jordanischen Regierung beantragen und unabhängig von ihrem Impfstatus über ein negatives PCR-Testergebnis verfügen. Krankenversicherung muss Covid-19 abdecken, www.auswaertiges-amt.de

Unterkunft: Totes Meer: Das Mövenpick Dead Sea ist im Stil eines arabischen Dorfes erbaut. Mit riesigem Infinity-Pool. DZ ab ca. 90 Euro inkl. Frühstück. Rotes Meer: Das Tala Bay Aqaba mit Privatstrand, Kidsclub, Tauchbasis und 8 Restaurants/Bars ist besonders bei Familien und Tauchern beliebt. DZ ab ca. 165 Euro inkl. Frühstück, www.movenpick.com; Individuell: "Klassisches Jordanien" in Privatfahrzeug mit Fahrer. Mit Amman, Totem und Rotem Meer, Petra, Wadi Rum, inkl. gehobenen Hotels, Wüstencamp, Programm, Verpflegung, Flügen, 10 Tage ab 2.690 Euro bei Geoplan Privatreisen, www.geoplan-reisen.de; Kleingruppe: Mit dem Mountainbike "Vom Toten zum Roten Meer, mit Amman, Petra und Wadi Rum. 9 Tage mit VP, ab 1.560 Euro zzgl. Flug bei Hauser Exkursionen, www.hauser-exkursionen.de

Weitere Infos: www.visitjordan.com