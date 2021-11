Von Sabine Metzger

Partymetropole mit Strand

Tel Aviv: Schuhe aus, Füße in den weichen Sand, in einem der vielen Strandcafés einen Drink nehmen und die Szenerie auf sich wirken lassen: viele junge Leute, allein 30000 Studenten zählt die Universität, schöne, durchtrainierte Menschen. Jogger traben am Strand entlang, die Wolkenkratzer dahinter beherbergen internationale Hotelketten. Die Israelis sind ein bunter Haufen aus Einwanderern aus der ganzen Welt. Man hört alle Sprachen, sieht alle Haar- und Hautfarben, nirgendwo so deutlich wie auf dem Carmel Market: Englisch von rechts, Französisch von links, Russisch schimpft eine Kundin mit einem nordafrikanischen Brotverkäufer, eine jemenitische Großmutter scheint schlichten zu wollen. Ein Muss für alle Bauhaus-Fans: Das Unesco-Weltkulturerbe "Weiße Stadt" mit rund 4000 Gebäuden, größtenteils errichtet von Bauhaus-Architekten, die vor den Nazis fliehen mussten. Der Old Port ist nach der Umgestaltung der Piers die größte Ausgehmeile der Stadt neben dem Boulevard Rothschild.

Carmel Markt in Tel Aviv.

Schmuckkästchen mit arabischem Flair

Akko: Willkommen in Klein-Arabien. Die Hafenstadt an der nördlichen Bucht von Haifa lockt mit einem Mix aus orientalischen Markt-Wirrwarr und Kreuzfahrer-Flair. Überwiegend von Palästinensern bewohnt, hat sie ihren arabischen Charakter bewahrt. In farbenfrohen Gassen werden Obst, Gemüse, Gewürze und allerlei Kunsthandwerk angeboten.

Das arabische Wahrzeichen der Stadt ist die mächtige El-Jazzar-Moschee. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit Akkos liegt jedoch unter der Erde – die sehr gut erhaltene Festungsstadt des Johanniterordens. Unter der riesigen Zitadelle liegt der Speise- und Zeremoniensaal, unterirdische Gänge führen zu verschiedenen Festungssälen, allein 65 Meter lang ist ein Tunnel zum Hospital des Templerordens. So ein Tunnellauf macht hungrig: Wer vor 14.30 Uhr (länger hat er nicht geöffnet) Hummus-Appetit verspürt, sollte unbedingt zu Hummus Said.

Antike mit Aussicht

Jaffa: Moderne trifft Antike: Nur einen Fußmarsch die Promenade am Strand entlang vom modernen, pulsierenden Tel Aviv entfernt, erreicht man Jaffa, einen Küstenort mit über 5000-jähriger Geschichte. Schon von Weitem lockt die Kulisse mit ihren Türmen und grünen Minaretten und klingt die Stimme des Muezzin ins Ohr. Kreuzfahrer verwandelten Jaffa in eine Festung am Meer, die Napoleon zerstörte und die Türken wieder aufbauten. Bis heute hat es sich sein arabisches Flair erhalten. In den schmalen, romantischen Gassen der Altstadt stehen liebevoll restaurierte Gebäude aus der osmanischen Zeit, die zu einem wunderschönen Künstlerviertel gehören. Rund um den Hafen liegen Galerien und vor allem Restaurants. Sensationell ist die Aussicht vom Torbogen Gate of Faith des Künstlers Daniel Kafri nach Tel Aviv hinüber. Ein absolutes Muss für alle Shakshuka-Fans in Jaffa: Dr. Shakshuka ist ein Meister in der Zubereitung des gleichnamigen Nationalgerichts.

Fleißige Schönheit

Haifa: In Tel Aviv wird gefeiert, in Haifa gearbeitet. Diesem Spruch begegnet man häufig. Die großen Industrieanlagen am Hafen, die älteste Hochschule des Landes, das Technion, das bereits drei Nobelpreisträger hervorgebracht hat, sind nur zwei Beispiele der Betriebsamkeit Haifas. Doch Israels drittgrößte Stadt ist nicht nur fleißig, sie ist auch wunderschön. In einer halbrunden Bucht gelegen, direkt dort, wo der Berg Carmel das Meer trifft. Ihr Wahrzeichen sind die Bahai-Gärten, die sich über 19 Terrassen von der mittleren Stadt auf 250 Meter Höhenunterschied erstrecken und von Mitgliedern der Bahai-Religionen aus aller Welt aufs Feinste gepflegt werden. In Reih und Glied stehen Palmen und Zypressen und weisen den Weg zum strahlend weißen Gebäude mit seiner goldenen Kuppel, dem 1953 vollendeten Mausoleum. Am unteren Ende schließt sich die Deutsche Kolonie an. Ein kleiner Straßenzug mit Häusern aus der Zeit um 1870, als christliche Templer aus Baden-Württemberg hier eine Siedlung gründeten.-

Baywatch a là Israel

Netanya: 300 Sonnentage, ein subtropisches Klima, feiner Sandstrand – in Netanya ist Beachlife angesagt. Die 25 0000 Einwohner große Stadt am Mittelmeer mit ihren hohen Apartmenttürmen, kleiner Fußgängerzone voller Kneipen, Restaurants und Boutiquen lockt zahlreiche Badeurlauber an. Der Bauplatz ist knapp, es muss in die Höhe gebaut werden, denn immer mehr wollen an der "Israelischen Riviera" leben. Die Hochhäuser breiten sich weit aus, vor allem Franzosen kaufen sich ein schickes, mehrere Millionen teures Apartment und genießen Sonne und Strand. Per Aufzug geht es vom Stadtzentrum hinunter ans Meer. Der Blick auf den über 14 Kilometer langen, von Lifeguards überwachten Strand ist fantastisch. Egal zu welcher Tageszeit, es herrscht Trubel. Strandläufer, Sandburgenbauer, Sonnenanbeter und für Surfer sind die Wellen ein Paradies.

Naturkunde aus Kreide

Rosh Hanikra: Den Auftakt einer Küstenreise bildet das mächtige Kreidekliff Rosh Hanikra direkt an der Grenze zu Libanon. Dort hat das Meerwasser in tausendjähriger Fleißarbeit die Felsenküste ausgehöhlt und beeindruckende Formationen hinterlassen. Die Sonne funkelt über dem Azurblau des Meeres, zu dem der weiße Kreidefelsen einen tollen Kontrast bildet. Per Seilbahn geht es 80 Meter hinunter zu den Grotten und Höhlen unterhalb des Kliffs.

Das Meer zischt und schlägt tosend an die Felsen. Ein großer Raum im Fels dient als Konzert- und Vorführraum, in dem ein Film anschaulich die Geschichte dieses strategisch wichtigen Punktes erzählt. Von Briten beispielsweise, die während des Zweiten Weltkriegs einen 250 Meter langen Tunnel für die Bahnstrecke Haifa-Beirut-Tripoli durch die Felsen trieben, um Kriegsmaterial von Ägypten aus nach Norden zu senden.

Ruinentour mit Meerblick im Caesarea National Park.

Ruinentour mit Meerblick

