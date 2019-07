Von Wolfgang Minaty

Als Heinrich Böll, lange bevor er den Literaturnobelpreis bekam, von Dublin an die Küste im Westen Irlands fuhr, saß er in der Eisenbahn. Das war im Jahr 1954. Und heute? Wir hätten den Bus nehmen können, sitzen aber ebenfalls lieber in der Bahn, die ist nicht schnell, aber entspannend. Der Linksverkehr kommt früh genug. Denn ohne Auto läuft in Irland gar nichts. Endstation Galway, weiter geht’s nicht. Wir wollen ins Pub, das erste Guinness schlürfen.

Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Dublin: Aer Lingus, British Airways, Lufthansa (ca. 2 Stunden) ab 126 Euro (hin und zurück), von Dublin nach Galway mit Zug oder Bus (2,5 Stunden) ab 18 Euro, danach Mietwagen, zurück von Sligo nach Dublin mit Zug oder Bus (ab 19 Euro). Übernachten: Die Unterkünfte in Irland sind teuer, besonders in Dublin. Folgende Hotels sind zu empfehlen: das moderne "Galmont" in Galway (DZ ab 155 Euro, www.thegalmont.com), das bezaubernde "Screebe House" in Rosmuc/Connemara (ab 180 Euro, www.screebe.com), das gemütliche "Boffin Lodge Guest House" in Westport (ab 85 Euro, www.boffinlodge.com), das exklusive Herrenhaus "Coopershill" in Riverstown/Sligo (ab 224 Euro, www.coopershill.com), das gediegene "Sligo City Hotel" in Sligo (ab 90 Euro, www.sligocityhotel.com) und das hübsche "Ariel House" in Dublin (ab 130 Euro, www.ariel-house.net). Ausflüge: Wanderung durchs Moor (bei Clifden) zum Landeplatz des ersten Atlantikfluges durch Alcock und Brown. Bei Westport lockt der Croagh Patrick, der heilige Berg Irlands (764 m), mit Rundumblick. Reiseführer: "Irland", Verlag Michael Müller, 2018, 804 Seiten, 26,90 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Was aber, wenn nebenan gleich das nächste Pub wartet? Und dann noch eins? Noch dazu, wenn eines den Namen "The King’s Head" trägt, wo doch jeder Ire weiß: Damit wird auf die Enthauptung des englischen Königs Karl I. vor fast 400 Jahren angespielt - zwischen Briten und Iren war es nicht immer zum Besten bestellt ... Niemand wird behaupten, dass die Musik, die hier gespielt wird, gedämpfter klingen würde als in anderen Pubs. Zum Beispiel im "Tig Cóilí", was auch immer das heißen mag und wie auch immer man das aussprechen müsste.

Denn mehr noch als anderswo in Irland spricht man hier in Galway Gälisch. Das klingt so fremd wie Finnisch oder Baskisch, also unverständlich. Und Iren sind nicht mundfaul. Da wird pausenlos geredet, zudem ungestüm getrunken und dabei immer noch geredet und, wenn der Alkohol es zulässt, gegessen. Nur wenn zur Geige die Lieder ertönen, locker oder schwermütig, dann wird es still, und in der engen, schummrigen Wirtsstube rückt man noch ein bisschen mehr zusammen. Da glänzen so manche Augen.

Wieder draußen, schmeckt man plötzlich die Seeluft, denn Galway liegt am Meer. Und am Meer bleiben wir auch - auf dem Weg durch die drei Grafschaften Galway, Mayo und Sligo. Und rasch sind wir allein. Noch weiter draußen, wo die Connemara beginnt, sind wir noch mehr allein. Einsamkeit kann schön sein. Es ist, als ob die Einöde anfangen würde zu flüstern. Unterdes kreischen die Möwen. Der Weg geht nach Westen. Wiesen, Büsche, Steinbrocken.

Das Leben ist grün und eigen. Weiße Schafe, grüne Gräser, lila Blüten - und die Menschen, die das zu wissen scheinen. Aber vielleicht ist das Leben nicht nur grün und schön, sondern auch grau und streng. Die Connemara ist eine seltsame Landschaft, mehr ein Bekenntnis als ein wildes Hinterland. Wer hier lebt, tut dies nicht trotz der Kargheit, sondern wegen ihr. "Ich brauche", sagt ein Bauer, den wir unterwegs treffen, "den Torf nicht nur zum Heizen, er ist auch ein Teil unseres Lebens."

Wir nehmen eine Fähre und setzen über zur Inishbofin, einer ebenso sanften wie sagenhaften Insel. Hier gibt es einen Laden, vier Bars und 190 Einwohner. Früher war wohl mehr los, da gab es fromme Mönche um den heiligen Colman, eine handfeste Piratenkönigin, aber auch armselige Gestalten eines Gefangenenlagers aus dem 17. Jahrhundert und nicht zuletzt die Sage von einer weißen Kuh, die zum Fels erstarrte, als eine Frau sie schlug. Man sagt, die Kuh schaue heute noch gelegentlich vorbei.

Auf der Nachbarinsel Inishturk, wo nur 58 Menschen leben, könnte es bald etwas lebhafter zugehen. Es heißt, dass man dort auf eine merkwürdige Idee gekommen sei: Amerikaner, die ins Exil gehen wollen, weil sie die Nase voll haben von Donald Trump, wären eingeladen, sich auf Inishturk niederzulassen.

Weiter geht’s auf dem Wild Atlantic Way, einer 2500 Kilometer langen Küstenstraße, die, 2014 "eröffnet", vom Süden Irlands bis an die Nordspitze reicht. Sie spektakulär zu nennen ist nicht übertrieben. Windungen, Engstellen, Abhänge, Steinschlag, Weite und Ausblicke beschleunigen den Puls. Und bitte immer schön links bleiben. Iren können stur sein. Der vor uns schleicht mit Tempo 30 übers Land. Da kommen wir nie vorbei, in keiner der Kurven, zu hoch die Mauern aus Stein, zu hübsch die Fuchsien, die am Straßenrand blühen.

Es wird immer rauer, immer einsamer. Da ist ein Städtchen wie Westport nur ein bunter Tupfer. Die Pubs sind sperrangelweit offen, der Durst ist größer als üblich und die Musik schöner als je zuvor. Wer’s nicht glaubt, gehe ins "Matt Molloy’s". Nach zwei, drei Straßen ist man schon wieder draußen auf dem Land. Da wird es schnell wieder still. Der Weg schlängelt sich um die Bucht, eine Brise kommt auf, das Wetter wechselt. Wir steuern die Achill-Insel an: nicht wegen Achilles, sondern wegen Böll. Der hat sich dort in den 50er Jahren ein Cottage zugelegt, um ungestört schreiben zu können. Ehrlich, ich könnte da nicht leben - und schreiben erst recht nicht. Entweder die Sicht ist gut, dann wird es gleich regnen, oder man sieht nichts, dann regnet es. Um derlei zu ertragen, braucht es einen Whiskey oder gleich mehrere ...

Bei allem Respekt vor Bölls Ansichten, steigen wir lieber von der Keem-Bucht hinauf zum alten Wachtposten. Unter uns die Klippen. Die liegen wie ein gigantischer Wal im Meer, gestrandet, umtost, regungslos. Wal ist gar kein Ausdruck. Wie ein versteinertes Riesenreptil, ein Monstrum vom Anbeginn der Welt.

Der Blick auf die Felsen hinunter ist beklemmend. Es kratzt und kracht und brüllt. Unbarmherzig, fast zornig fallen die Wellen ins Land. Und oben hämmert’s auch: Regen, Wind und Wetter sind eine furiose Koalition. Ein Schirm nützt da gar nichts. Jacke zugeknöpft, Kapuze fest in die Stirn gezogen, Arme verschränkt - dann geht es einigermaßen.

Wie hat man das damals nur ausgehalten? Auf dem Weg nach Sligo kommen wir an den Céide Fields vorbei, einer der weltweit größten Steinzeitsiedlungen. Sichtbar sind nur Reste. Hart über dem Abgrund lebten hier, kaum zu glauben, schon vor 5000 Jahren Menschen, vermutlich Ackerbauern. Aber warum gerade hier? Wo die Stürme endlos toben und die Klippen ins Meer zu stürzen scheinen?

Und es geht noch schroffer, noch härter: am Downpatrick Head. Die Felsen sehen aus wie eine Festung, davor ein abgebrochener Brandungsturm, zerrissen, zerfasert, aber voller Trotz. Ein bisschen so wie die Iren. Nicht wenige ihrer Rebellen wurden von den Briten hier in den Abgrund geworfen. Von Bucht zu Bucht geht es nach Sligo. Sligo Town is Yeats Town. Denn William Butler Yeats, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1923, ist zwar nicht in Sligo geboren, aber seine Vorfahren stammen von hier, und er kam immer wieder gerne hierher. Folglich lieben sie ihn: Skulpturen, Festivals, Museen, Schmuck, Käse, Pfannkuchen - alles läuft unter seinem Namen. "Bis alle Türme liegen auf den Knien", heißt es in einem Gedicht. So unangepasst Yeats in seinem Leben war, so widerspenstig war er auch in seiner Literatur. Und dann geraten Leben und Literatur am Ende doch noch zusammen: "Reiter, wirf einen kalten Blick auf das Leben, auf den Tod - und reite weiter." Das hat sich Yeats auf seinen Grabstein gravieren lassen.

Und prompt ist sie wieder da, die Sonne. So schnell, wie das Unwetter herangeprescht ist, so zügig reißen die Wolken auch wieder auf. Also nichts wie hin zum Slieve League! Wir kurven um die Donegal-Bucht herum, nehmen im Tí Linn eine kleine Stärkung, halten auf dem Bunglas-Plateau, überlassen den scharfen Abhang den Schafen, steigen über Stock und Stein - und riskieren gelegentlich einen Blick in den jähen Schlund. 600 Meter sind es in die Tiefe, vom höchsten Kamm aus. Die einen seilen sich ab, die anderen schaudern bloß. Beides wühlt auf. Irland ist ein Land, das Sehnsüchte weckt.

Auf dem Weg mit der Eisenbahn zurück nach Dublin schauen wir auf eine liebliche, sanfte und satte Landschaft - als hätte es nie schräge Kanten und schroffe Klippen gegeben. Hier ist die Insel wieder anständig grün. Böll hatte wohl doch recht: Das stille Irland am rauen Atlantik ist ein Ort, wo man ab und zu hin muss, um etwas entstehen zu lassen.