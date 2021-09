Von Julia Scholz

Von Palau auf Sardinien legt unsere Fähre zur Hauptinsel im 15-Minuten-Takt zum Städtchen La Maddalena ab. Alle Ankömmlinge, die über die Laderampe des Fährboots auf die Kaimauer an der Anlegestelle rollen, empfängt die Stadt mit einem Obelisken mitten auf dem Verkehrskreisel zum Gedenken an den italienischen Nationalhelden Giuseppe Garibaldi, ihren berühmtesten Einwohner. Freundlich begrüßen die farbenfroh gestrichenen Hausfassaden mit ihren filigranen, schmiedeeisernen Balkonen am U-förmigen Hafenareal die Inselbesucher.

Dahinter winden sich die engen Gassen um die Bebauungen hinauf auf den Granitfelsen. Unten im Fischereihafen schunkeln Segel- und Motorjachten friedlich in den Wellen. Mittig im Hafenbecken liegen die Fischerboote, denen man ihren täglichen Arbeitseinsatz ansieht, hier und da schon geflickt, bieten sie uns allmorgendlich ihren Fang feil. La-Maddalena-Stadt ist größer als erwartet und bietet eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Eine schöne Auswahl an Restaurants und Bars säumt die Uferstraße und Straßenzüge im Stadtkern. Der Blick auf die Teller im Vorbeischlendern macht Appetit. Natürlich werden Fisch, Krebsgetier und Meeresfrüchte aufgetischt, aber auch das sardische Spanferkel vom Spieß: "La Cucina Sarda" ist ein Genussprogramm!

Der Sandstrand von „Spiaggia Rosa“. Foto: Mirko Ugo

Ein asphaltiertes Straßennetz verbindet die Ortschaften miteinander. Ein mit Auto und Rad befahrbarer Damm führt auf die östlich gelegene Insel La Caprera, eine Brücke auf die "Isola Giardinelli". Alle anderen Inseln der Inselgruppe La Maddalena vor der Nordostküste Sardiniens sind nur per Boot erreichbar. Die "Strada Panoramica" führt über 20 Kilometer traumhafter Küstenausblicke und übers hügelige Inselinnere als Rundtour.

Neben der namensgebenden Hauptinsel "La Maddalena" zählt man sechs weitere Inseln, namentlich Caprera, Budelli, Santo Stefano, Santa Maria, Spargi und Razzoli sowie circa 60 kleinere Eilande zur Inselgruppe, die es gemeinsam auf 180 Kilometer Küste bringen. Das Konglomerat aus im Meer verstreuten, bewachsenen und größtenteils unbewohnten Inselchen, aus Granitfelsen, Sand und Meer ist seit dem Jahr 1996 geomarines Naturschutzgebiet, das sich über 5100 Hektar erd- und über 15.000 Hektar wasserbezogene Fläche erstreckt.

Das Inselarchipel liegt mitten in den "Bocche di Bonifacio", der Meerenge zwischen Sardinien und Korsika, und ist vom Wind und durch die Meeresströmung modelliert. Den Duft der Myrte verströmt die Macchia. Zu Land und unter Wasser leben seltene und bedrohte Pflanzen- und Tierarten, wie Küstendelfine, Meeres- und Landschildkröten, Finn- und sogar Pottwale. Um das empfindliche Ökosystem vor dem Massenandrang von Touristen zu schützen, wurde ein Zonenplan von der Nationalparkbehörde erstellt, der in bestimmten Arealen eindeutige Verhaltensregeln vorgibt.

In einer roten – und somit maximal geschützten – Zone liegt das Wahrzeichen des Archipels, der rosafarbene Sandstrand "Spiaggia Rosa" auf dem kleinen Eiland "Budelli" im Dornröschenschlaf. Mauro Morandi, der hier über drei Jahrzehnte einziger Einwohner war, wohnte direkt an diesem rosafarbenen Strand in der Bucht "Cala Roto". Als er im März auf Druck der Nationalparkbehörde ausgesiedelt wurde, ging sein erzwungener und schmerzlicher Abschied durch die Medien. Das spektakuläre Naturwunder entsteht durch das Vorkommen von "Miniacina miniacea", marinen Mikroorganismen, die in den ausgedehnten Neptungraswiesen leben. Deren zerfallene Skelettfragmente gelangen mit der Strömung an den Strand und verleihen ihm die einzigartige rosa Färbung.

Das Betreten der Bucht ist strengstens verboten; in der "Cala Roto" darf weder gebadet noch geschnorchelt oder geankert werden. Allerdings plant die Naturparkbehörde, den Strand im Rahmen eines nachhaltigen Konzepts der Öffentlichkeit in bestimmter Form zugänglich zu machen: Ein circa 45-minütiger Wanderweg führt vom Spiaggia Cavaliere zu einem Aussichtspunkt, von dem aus es möglich sein soll, das Naturwunder in Augenschein zu nehmen.

Unser Taxiboot legt um zehn Uhr auf La Maddalena ab und schon hüpft das motorisierte Gummiboot über die marineblauen Wellen und entlässt drei Fahrgäste bereits beim Zwischenstopp in der paradiesischen "Cala Corsara" mit ihrem Picknick-Korb und Sonnenschirm ins knietiefe Wasser. Auf Budelli hat eine Nationalparkwächterin ihren Stand aufgebaut und erklärt uns, der Wanderweg zum Aussichtspunkt sei zugewuchert und erst demnächst wieder zugänglich. Einige Schritte im Selbstversuch enden nach wenigen Metern im dornigen Gestrüpp – hier geht es wirklich nicht weiter.

Die Enttäuschung über das verpasste Wunder ist groß, bis sich der Blick auf den Strand der "Cala Cavaliere" vor uns richtet. Er ist zwar nicht rosa, dafür aber feinsandig weiß und das Schönste, was man sich an Strand erträumen kann. Schwimmend und schnorchelnd vergehen die Stunden schnell, bis das Taxiboot um vier Uhr zur Abholung zurückkehrt – pünktlich auf die Minute.

Informationen:

Baden: Die schönsten Buchten sind: "Cala Spalmatore": durch Felsen vor dem Wind gut geschützt, überwiegend junges Publikum, weicher Sand und klares Wasser; "I due Mari" ("Die zwei Meere"): Strand im Süden der Insel Caprera, in der Hauptsaison jedoch sehr überlaufen; "Punta Tegge": hervorragende Badestelle mit einem Mix aus Sandstrand und Granitfelsen, wo Kleinkinder gut planschen können und Einheimische gerne im glasklaren Wasser schnorcheln; "Testa di Polpo": herrlicher kleiner Sandstrand mit türkisblauem Meer auf "La Giardinelli"; "Bassa Trinita": schmale Sandpfade führen durch das Dünenareal zu drei ausgedehnten Buchten, vom weichen cremeweißen Sandstrand watet man viele Meter durch türkisfarbenes flaches Wasser.

Exkursion zur "Cala Coticcio": Fünfstündige Tour in einer Gruppe von max.15 Personen an der Seite eines Naturparkwächters. Während einiger Pausen bekommt man Erklärungen zu Flora, Fauna und Erdgeschichte der Umgebung. In der Traumbucht, im Volksmund "Tahiti" genannt, angekommen, haben die Teilnehmer zwei, drei Stunden Zeit zum Baden, Schnorcheln und um Kraft für den Aufstieg zu tanken, denn der ist sportlich. Es sollte dringend noch eine Flasche Wasser hierfür im Gepäck übrig sein!

Garibaldi-Museum: Der italienische Nationalheld Giuseppe Garibaldi erwarb 1856 halb La Caprera und errichtete auf der kargen Insel einen Landsitz. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er hier, wo sich auch seine letzte Ruhestätte befindet. Das Haus ist heute ein Museum, das mit Originalgegenständen einen Einblick in sein Leben gibt. Sein Bett ließ sich der im Sterben liegende Garibaldi mit Blick durch das Fenster auf das Meer ausrichten, es steht heute noch genau dort.

Weitere Unternehmungen: E-Bike Radtour nach Caprera oder entlang der "Strada Panoramica". Wandern auf La Caprera: Hier gibt es kilometerweise ausgezeichneter Wanderwege. Reitausflug: Die sympathischen Besitzer vom Gestüt "Cavalla Marsala" auf La Caprera bieten einzigartige Reittouren über die Insel an (Telefon 00 39-34 72 35 90 64).

Mit dem Boot unterwegs: Es gibt zahlreiche Anbieter von Bootsrundfahrten als Halbtags- oder Tagesausflug zu den schönsten Stellen und Buchten mit Mittagessen an Bord (120 Euro pro Person, Kinder zahlen die Hälfte). Mit dem Taxiboot zu ausgewählten Inseln und Buchten kann man Ziel, Abhol- und Bringzeiten individuell für 25 bis 35 Euro pro Person hin und zurück vereinbaren (Kinder zahlen die Hälfte). Ein "Gommoni", ein motorisiertes Schlauchboot mieten für den Tag für circa 200 Euro ist auch möglich, selbst ohne Bootsführerschein.