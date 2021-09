Biken in Serfaus

Im Tiroler Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis steht der Bike-Herbst bevor. Das "Golden Ride Programm" bündelt Bike-Ausflüge mit Führer, Ticket und Essen. Und auf Frühaufsteher wartet ein ganz besonderes Erlebnis: Die Bikeschule Serfaus-Fiss-Ladis organisiert für sie "Early Rides", bei denen Biker gemeinsam mit einem Guide morgens die unberührte Bergwelt rund ums Schönjoch erkunden und den Joch- und Högtrail hinabsausen. Zwischendurch gibt es ein herzhaftes Frühstück im Bikepark. Mehr Infos: www.bike-sfl.at

Zur Weinlese ins Elsass

Das Elsass ist bekannt für seine Weine. Doch in der Gegend kann man mehr als Wein trinken. Zum Beispiel bei der Weinlese helfen, die bis in den Oktober hinein stattfindet. Ein bis zwei Stunden sind die Helfer mit der Rebschere im Weinberg unterwegs, bevor sie im Keller miterleben, wie aus den Trauben der Saft gewonnen wird. Natürlich muss auch Wein verkostet werden, eine Winzermahlzeit lässt sich dazu buchen. Weil der Weinanbau noch viel mehr Facetten hat, können Weinliebhaber im Elsass das ganze Jahr über Winzern über die Schulter schauen und mit anpacken. Eine Kellerbesichtigung ist immer mit drin und natürlich auch die Weinprobe. Am Ende winkt sogar ein Diplom. Weitere Informationen gibt es unter www.alsace-du-vin.com/en/experience-harvest-alsatian- vineyard-22.html.

Winterkurort Nizza

Während der Belle Epoque, um die Wende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, war Nizza vor allem im Winter ein beliebter Fluchtort für Europas High Society. Damals entstanden die Grandhotels und Villen, die die Stadt an der französischen Mittelmeerküste bis heute prägen. Und in den vergangenen zehn Jahren wurde viel unternommen, um dieses architektonische Erbe zu erhalten. Die Anstrengungen um ein harmonisches Gesamtbild belohnte die Unesco mit der Aufnahme Nizzas ins Welterbe als "Winterkurort der Côte d’Azur". Mehr als 500 Hektar des Stadtgebiets sind nun Unesco-Welterbe, darunter die berühmte Uferpromenade "Promenade des Anglais". Mehr Informationen gibt es unter www.nicetourisme.com.

Tiroler Gletscher öffnen für Skifahrer

Schon bald können Schneefans auf den höchst gelegenen Skigebieten in Tirol – den fünf großen Gletscherskigebieten im Kaunertal, im Pitztal, in Sölden, im Stubaital und in Hintertux – abfahren. Mit 300 Pistenkilometern, 75 Seilbahnen und Liftanlagen sowie rund 100 Kilometern Variantenabfahrten versprechen die Gletscher wieder Skispaß hoch Fünf. Für alle, die öfter ihre Spuren über die Gletscherpisten ziehen wollen, gibt es wieder den Skipass "White5". Er gilt schon ab dem 1. Oktober, ist an insgesamt zehn Tagen (zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 15. Mai 2022) flexibel auf allen Gletschern einsetzbar und kostet 492 Euro. Sorge um die Gesundheit sollen sich die Gäste nicht machen müssen: Das Konzept zur Corona-Prävention und die gültigen Regelungen für die fünf Tiroler Gletscher kann aktuell nachgelesen werden unter www.tirolergletscher.com/sicheres-skifahren.

Durchatmen im Nahetal

Meterhoch sind die Holzgestelle im Nahetal, durch die ständig salzhaltiges Wasser rinnt. Ursprünglich dienten diese Gradierwerke der Salzgewinnung, heute bringen sie eine Wohltat für Bronchien und Atemwege. Nachdem der Arzt Johann Peter Prieger 1817 ihre Heilkraft entdeckt hatte, wurde aus dem Salinental eine Gesundheitslandschaft – das größte Freiluftinhalatorium Europas. Das 2009 sanierte Gradierwerk West ist 104 Meter lang und zehn Meter hoch. Der Turm kann bei einer Führung besichtigt werden. Mehrere Wanderwege erschließen das Salinental und seine Umgebung. Neben den Gradierwerken findet man auch alte Wasserräder, Siedereien und Arbeiterhäuser, Erinnerungen an die Geschichte der Salzgewinnung, die vor 400 Jahren hier begann. Mehr Infos: www.naheland.net

Rettung für den Leipziger "Coffe Baum"

Das "Haus zum Arabischen Coffe Baum" in Leipzig ist ein historisches Juwel: Es gilt als das älteste Kaffeehaus Deutschlands und als eines der ältesten Europas. Das Land Sachsen fördert nun die Sanierung der historischen Gaststätte auf der Kneipenmeile Barfußgässchen mit einer Million Euro. Für 2023 ist die Wiedereröffnung des Gasthauses und kulturgeschichtlichen Baudenkmals geplant, in dem seit dem Jahr 1711 Kaffee ausgeschenkt wird. In dem Haus ist außerdem ein Museum untergebracht, in dem die Kaffeegeschichte Europas und die der Kaffeehäuser anschaulich gezeigt wird.