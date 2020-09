INFORMATIONEN

Tour: Knapp 1300 Höhenmeter auf 13 Kilometer, durchgehend gut asphaltiert, Steigung zwischen 9 und 12 Prozent. Am besten vor 9 oder nach 15 Uhr befahren, sonst sehr hohes motorisiertes Verkehrsaufkommen. Die Mautstelle in Ferleiten stellt für Fahrradfahrer Umkleiden, Duschen und Safes bereit, hier kann auch die Unfallversicherung abgeschlossen werden.

Anfahrt: Die Tour am besten von Fusch a.d. Glocknerstraße oder Zell am See starten, hier gibt es eine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten (www.bruck-fusch.at). Mit dem Auto über die A 8 nach München, weiter Richtung Siegsdorf, dort Abfahrt und Grenzübergang Unken. Von dort über die 311 nach Zell am See und weiter nach Bruck/Fusch. Zell am See hat auch einen Bahnhof, vorher Möglichkeit der Fahrradmitnahme klären. Die Maut beträgt für Motorräder 27 Euro pro Tag, für Pkw und Wohnmobile 37 Euro pro Tag.

Mehr Infos zur Hochalpenstraße unter www.grossglockner.at.