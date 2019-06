INFORMATIONEN

An- und Abreise: Flüge nach Bogotá gibt es z.B. von Frankfurt aus mit Lufthansa ab ca. 800 Euro, dann Weiterflug mit Viva Air, LATAM oder Avianca ab ca. 60 Euro.

Sicherheit: Kolumbien ist für südamerikanische Verhältnisse inzwischen ein recht sicheres Reiseland.

Reisezeit: Kolumbien liegt in der Nähe des Äquators, deshalb schwankt die Temperatur über das Jahr nur sehr wenig. Die beste Reisezeit für Santa Marta: Dezember bis April.

Unterkunft: In Santa Marta gibt es zahlreiche Hotels in allen Preislagen. Klein, aber sehr empfehlenswert ist Hotel Callesanto-domingo: ab 30 Euro pro Nacht. www.callesantodomingo.cohotel.site/; die "Casasviejas" in der Nähe der Kaffee-Finca "Victoria" kosten ab 11 Euro im Mehrbettzimmer. Die Lodge sollte rechtzeitig gebucht werden, da sie sehr gefragt ist. www.casasviejasminca.com; die Ferienwohnung in Agualinda von Rodrigo Moreno und Jhemmy Schoonewolff kann über die Kaffeekooperative "Red Ecolsierra" gebucht werden, die auch den Transport dorthin organisieren kann, Preis: 12,50 Euro pro Person und Nacht; einen Jeep inkl. Fahrer gibt es ab 125 Euro pro Tag; www.ecolsierra.com.