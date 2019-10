Von Detlef Berg

Wenn sich im Herbst das Laub der Bäume in ein flammendes Farbenmeer verwandelt, beginnt in Neuengland die schönste Zeit des Jahres. Was für Biologen ein faszinierendes Zusammenspiel von Fotosynthese, warmen Tagen und ersten kalten Nächten ist, was den Indianern das Blut des "Großen Himmlischen Bären" symbolisiert, hat für den Reisenden einen kurzen, doch reizvollen Namen: Indian Summer. Für Wochen wogt ein Farbenmeer über die Wälder und lockt in die sonst so stillen Dörfer im Nordosten Amerikas Besucher aus aller Welt an. Doch nicht nur das Naturschauspiel der Laubfärbung macht diese Region so reizvoll. Es ist auch die Begegnung mit der frühen europäischen Besiedlung Amerikas.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit der isländischen Billigairline WOW Air ab Frankfurt über Reykjavik nach Boston ab 279 Euro, www.wow-air.de, mit Lufthansa ab 661 Euro, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit der isländischen Billigairline WOW Air ab Frankfurt über Reykjavik nach Boston ab 279 Euro, www.wow-air.de, mit Lufthansa ab 661 Euro, www.lufthansa.de. Veranstalter: Mehrere Reiseveranstalter wie Canusa (www.canusa.de) und Dertour (www.dertour.de) bieten Touren mit dem Mietwagen durch Neuengland an. Lesetipp: Henry Beston: "Das Haus am Rand der Welt: Ein Jahr am großen Strand von Cape Cod", mareverlag, Hamburg 2018, 32 Euro. Allgemeine Auskünfte: www.neuengland.de; www.massvacation.de; www.goProvidence.com; www.visitrhodeisland.de.

[-] Weniger anzeigen

Boston, Hauptstadt des Bundesstaats Massachusetts, ist für die meisten Besucher Ausgangspunkt einer Rundreise durch Neuengland. Die Stadt war Schauplatz der wichtigsten Ereignisse im Streben der amerikanischen Nation nach Unabhängigkeit. Viele Sehenswürdigkeiten liegen an einer etwa vier Kilometer langen, mit einem roten Streifen auf den Gehsteigen markierten Route, dem Freedom Trail. Old North Church, das Old State House aus dem Jahr 1713, Faneuil Hall und das Old South Meeting House sind nur einige Stationen. Die Route beginnt am Boston Common, dem ältesten öffentlichen Park der USA. Die grüne Oase, zusammen mit dem benachbarten Public Garden 28 Hektar groß, ist Teil des Emerald Necklace, einer Kette von Grünanlagen, die sich durch die ganze Stadt zieht und im Herbst in faszinierender Farbenpracht präsentiert.

Wer die besten kulinarischen Adressen der Stadt kennenlernen möchte, kann sich einer Food Tour mit Chloe Hill anschließen. Im "Sweet" werden die besten Cupcakes der Stadt probiert. Im "Mooo", eigentlich berühmt für seine Steaks, wird gelernt, was es mit "Lobster Bisque" auf sich hat, einer Hummercremesuppe, bei der die Krustentiere in einer Mischung aus Brühe, Wein und Wasser lange köcheln. Die Teilnehmer erfahren auch, dass Hummer früher ein Armeleuteessen war und in der Kolonialzeit Gefängnisinsassen vorgesetzt wurde. Nächste Station ist das legendäre Union Oyster House, Amerikas ältestes kontinuierlich betriebenes Restaurant. Seit 1826 steht dort traditionelle Kost auf der Karte. Ganze Berge von Austern werden an der halbkreisförmigen Bar von den Gästen verzehrt. Außerdem gehen über 600 Hummer über den Tresen, und zwar täglich, verrät ein Kellner.

Drei Autostunden von Boston entfernt liegen die Berkshire Mountains, deren Wälder im Herbst ein buntes Blätterkleid tragen. Bereits vor über 100 Jahren wurde die Schönheit des sanften Mittelgebirges von reichen Küstenbewohnern entdeckt, die dort ihre Sommerresidenzen erbauen ließen. Typisch sind die weißen Holzhäuser mit spitzen Giebeln, klassizistischen Säulenportalen und ausladenden Veranden. Jetzt bieten Verkaufsstände in den Bilderbuchdörfern Maiskolben, Äpfel, Strohblumen, hausgemachten Cheddarkäse, Ahornsirup und riesige, orangeleuchtende Kürbisse zum Verkauf an. Letztere werden vor allem für Dekorationszwecke genutzt. Die Neuengländer sind wahre Künstler, wenn es darum geht, die ausgehöhlten Kürbisse zum Leuchten zu bringen.

Auch wem der Sinn nach Kunst steht, kommt in den Berkshires auf seine Kosten. Da ist etwa das Clark Art Institute in Williamstown, das eine hochrangige Sammlung impressionistischer Gemälde besitzt. Allein Renoir ist mit über 30 Werken vertreten. Beeindruckend ist auch das moderne Hauptgebäude von Star-Architekt Tadao Ando, in dem zeitgenössische Kunst gezeigt wird. Eine Ausstellung ganz anderer Art gibt es in Stockbridge. Dort ist ein Museum dem 1978 verstorbenen Illustrator Norman Rockwell gewidmet. Ein leuchtendes Beispiel erfolgreicher Revitalisierung alter Fabrikareale ist das Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA) in North Adams. Auf dem Gelände der 1985 geschlossenen Sprague Electric Company entstanden 19 Galerien in 25 Gebäuden, in denen auch große Installationen gezeigt werden.

Nicht nur die Berkshires lohnen einen Ausflug - an der Küste von Massachusetts warten mit Cape Cod und den Inseln Martha’s Vineyard und Nantucket weitere attraktive Urlaubsziele. Im Hochsommer hat der Tourismus "Amerikas Sylt" fest im Griff. Jetzt aber, im Herbst, kehrt wieder Ruhe in diesen hübschen Winkel von Neuengland ein. Die Atmosphäre ist atlantisch-herb. Die Strände sind breit, der Himmel kühlblau, weiße Chalets mit Veranda und Hortensienrabatten säumen die Küste und ducken sich in den Dünen. Stundenlang kann man am Cape Cod National Seashore entlangwandern, ohne einem Menschen zu begegnen. Die wilde Küstenlandschaft hat sich in diesem geschützten Bereich in den letzten 400 Jahren nur wenig verändert. Damals landeten die Gründerväter mit der Mayflower zuerst hier, segelten dann wegen Trinkwassermangels bald weiter nach Plymouth, um die Neue Welt in Besitz zu nehmen.

Und dann sind da noch die beiden Inseln Martha’s Vineyard und Nantucket. Rund 45 Minuten dauert die Überfahrt zu den Inseln, die einer indianischen Sage nach so entstanden: Der riesenhafte Indianer Moshup, der Wale mit seinen Händen fing, soll eines Tages seine mit Sand gefüllten Mokassins ausgeschüttelt haben. Der Sand formte die beiden Inseln, deren besonderer Reiz in einem entspannten Nebeneinander von Prominenten-Flair und Alltags-Atmosphäre besteht.

Auf Martha’s Vineyard ist Radfahren angesagt. Eine schöne Strecke führt von Oak Bluffs durch wogendes Dünengras am State Neach entlang bis ins noble Edgartown. Dieses kleine Städtchen entstand im 17. Jahrhundert als Walfängerkommune und hat sich bis heute seinen Charme bewahrt. Auch Nantucket, etwas weiter draußen im Atlantik, lebte bis etwa 1860 vom Walfang. Als Petroleum das Walöl als Brennstoff ablöste, kam der Niedergang. Heute bringen dafür Touristen das Geld in die Kassen.

Unglaublich viel Geld floss vor über 100 Jahren auch nach Newport, das auf einer der Inseln liegt, die zum kleinen Staat Rhode Island gehört. Größer, schöner, teurer als der Nachbarsbau - das war das Motto der Superreichen, die entlang der felsigen Küste ihre palastartigen Sommerhäuser bauten. Mark Twain beschrieb diese Ära als "Gilded Age", als vergoldetes Zeitalter. Der Cliff Walk, ein 5,5 Kilometer langer Weg an der Küste, eröffnet die besten Perspektiven auf die Villen, von denen viele auch zu besichtigen sind. Staunend bewundern Besucher den unglaublichen Pomp, den sich die Vanderbilts, Astors und andere Millionärsfamilien leisteten.

Providence, die Hauptstadt von Rhode Island, liegt gerade mal 50 Kilometer von Newport entfernt. Der Stadt ist eine beeindruckende Erneuerung gelungen. Einst dominierten Industrieanlagen das Ufer des gleichnamigen Flusses - jetzt laden Parkanlagen, Restaurants, trendige Läden und Galerien zum Bummeln ein. Richtig romantisch wird es an vielen Samstagen, wenn das große Wasserfeuerwerk inszeniert wird. Dann verzaubern Lichtinstallationen und Musikprogramme Providence, das zu den drei attraktivsten Städten der USA zählt.