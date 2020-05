In 80 Tagen um die Welt" – gerade jetzt weckt der Romantitel von Jules Verne Fernweh. Die Zeit auf dem Sofa lässt sich wunderbar nutzen, um mit der Planung für diesen großen Reisetraum zu beginnen. Denn für eine Weltreise muss man weder 80 Tage Zeit haben noch Millionär sein ...

Vorbild für Jules Vernes 1873 erschienenen Roman war der Amerikaner George Francis Train, der vor 150 Jahren, nämlich im Juli 1870, in New York startete und auf der Route San Francisco – Hongkong – Saigon – Singapur – Marseille – Liverpool den Erdball einmal umrundete. Die literarische Figur aus Vernes Feder, ein englischer Gentleman namens Phileas Fogg, reiste dagegen gen Osten und machte mit seinem Diener Jean Passepartout in Indien und Japan Station. Ohne die damals gerade eröffnete Eisenbahnlinie quer durch die USA und ohne den Suezkanal hätte die Reise für beide deutlich länger als 80 Tage gedauert.

Hintergrund Anbieter: Gastager Weltreisen, MR Weltweit, München, Tel. 0 89/ 55 55 16, www.gastager-weltreisen.de; Studiosus Reisen München, Tel. 0 89/50 06 00, [+] Lesen Sie mehr Anbieter: Gastager Weltreisen, MR Weltweit, München, Tel. 0 89/ 55 55 16, www.gastager-weltreisen.de; Studiosus Reisen München, Tel. 0 89/50 06 00, www.studiosus.com; Windrose Finest Travel, Berlin, Tel. 0 30/2 01 72 10, www.windrose.de; Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, Hamburg, Tel. 0 40/3 07 03 00, www.hl-cruises.de; Cunard Line, Hamburg, Tel. 0 40/ 41 53 30, www.cunard.de; Frachtschiff-Touristik Kapitän Zylmann, Kappeln, Tel. 0 46 42/9 65 50, www.zylmann.de; Weltreise Traum, Backnang, Tel. 0 71 91/2 10 40 95, www.weltreise-traum.com. Allgemeine Informationen: Portale wie www.weltreiseforum.de und www.weltreise-info.de bieten ebenfalls Hilfestellung bei Buchung und Organisation. Zudem gibt es Tipps für diejenigen, die nach einer längeren Weltreise wieder zurück in den Alltag in Deutschland finden müssen.

Doch die Zeiten haben sich geändert: Wer heute drei Wochen übrig hat, der kann schon das "Projekt Weltreise" in Angriff nehmen. Im Flugzeug überwinden Urlauber spielend Kontinente, Ozeane und Zeitzonen. Das ist auch der Grund, warum Weltreisende meistens westwärts unterwegs sind: Die Auswirkungen des Jetlags sind bei Flügen von Ost nach West leichter zu verkraften als bei West-Ost-Flügen. Wer in Europa startet und in Amerika landet, der muss nur ein paar Stunden länger wach bleiben, um in den dortigen Tag- und Nachtrhythmus zu finden. Fliegt man hingegen Richtung Asien, verkürzt sich der Tag und man muss den Körper gegen den eigenen Biorhythmus zum Schlafen zwingen.

Was darf bei einer gelungenen Weltreise keinesfalls fehlen? Metropolen wie Rio de Janeiro, Hongkong und Sydney gehören zweifellos zu den Höhepunkten einer solchen Einmal-im-Leben-Erfahrung. Tatsächlich bestehen fertig konzipierte Weltreisen, die einige Spezialveranstalter im Angebot haben, in der Regel aus einem Mix aus Top-Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise dem Taj Mahal in Indien, den Tempeln Bangkoks und der Golden Gate Bridge von San Francisco.

Wer die Möglichkeit für eine längere Auszeit hat, der läuft mit einem Kreuzfahrtschiff aus. Mit der MS Europa von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten dauert eine komplette Weltumrundung 251 Tage. Die nächste Tour beginnt Ende September 2021 und kostet pro Person ab 115.000 Euro. Gebucht werden können aber auch Teilstrecken – etwa von Kapstadt nach Bali oder von Tahiti nach Kiel, wo der Luxusliner im Juni 2022 wieder anlegt.

Weltenbummler können auch am 8. Januar 2021 an Bord der "Queen Victoria" ab/bis Hamburg die Fahrt in 112 Nächten rund um den Globus antreten. Eine Innenkabine für die knapp viermonatige Reise gibt es ab 16.651 Euro pro Person bei Doppelbelegung. Ähnliche Routen befahren Frachtschiffe: Ab etwa 7300 Euro sind Reisende, die keinen Wert auf Animation und organisierte Ausflüge legen, mit an Bord, wenn es etwa von New York durch den Suezkanal und über Singapur nach Los Angeles geht.

Wer auf eigene Faust planen will, der findet im Internet jede Menge Anregungen: Einige Reisebüros wie www.around-the-earth.de, www.aroundtheworldticket.de und www.statravel.de haben sich auf die Buchung von Round-the-World-Tickets (RTW-Tickets) spezialisiert, die ab etwa 1500 Euro angeboten werden. Der Preis ist abhängig von den gebuchten Fluggesellschaften, den vorgesehenen Stopps und den geltenden Umbuchungsmöglichkeiten.

Urlauber sollten darauf achten, dass zwischen den Flügen und den vielen Eindrücken immer auch Zeit für Entspannung bleibt: Also plant man lieber ein paar ruhige Strandtage als einen weiteren Stopp in den Reiseplan ein. Am besten zum Seele-baumeln-lassen eignen sich die Strände der Südsee. Wer in den paradiesischen Lagunen von Bora Bora oder Tahiti in die bunte Unterwasserwelt eintaucht oder am Strand im Schatten einer Palme dem sanften Plätschern der Wellen lauscht, der begreift, dass für ihn ein großer Reisetraum wahr geworden ist.