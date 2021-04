Von Hans-Werner Rodrian

Hanami-Kirschblüte in Bonn: Deutschlands bekannteste Kirschbaumblüten finden sich in Bonn. Dort stehen in der Heerstraße und in der Breiten Straße jeweils 60 japanische Nelkenkirschen, die ihre prächtigen Zweige über der Straße zu einem rosa Kirschblütentunnel verbinden. Ebenso schön und meist ruhiger ist der japanische Garten in der Bonner Rheinaue. Ein Tipp für alle, die den richtigen Moment nicht verpassen wollen, ist die Webseite der Fotografin Victoria Harlos. Sie hält in ihrem "Kirschblütenblog" (www.kirschbluete-bonn.de) stets den aktuellen Stand der Blüte fest.

Fränkische Schweiz ohne Rummel: Mit 2500 Hektar Anbaufläche zählt die Fränkische Schweiz zu den bedeutendsten Kirschanbaugebieten in Deutschland. Den sonst üblichen Blütenrummel will der Tourismusverband dieses Jahr verhindern, deshalb wird das Blütenbarometer im Internet nicht aktualisiert. Auch ohne Blütenstandsmeldung ist die Webseite (www.fraenkische-schweiz.com, dann Erleben, Natürlich, Kirschblüte) aber hilfreich, weil sie die schönsten Fahrrad- und Wanderwege rund um den Walberla-Berg zur dort vorwiegend weißen Blütenpracht beschreibt. Tipps für Einsteiger sind der neun Kilometer lange Pretzfelder Kirschlehrpfad und die Versuchsanlage Hiltpoltstein.

Witzenhausen steigt aufs Fahrrad: In und um das nordhessische Witzenhausen liegt Deutschlands ältestes Kirschenanbaugebiet. Im Frühjahr verwandeln Millionen von Kirschblüten die Region in einen Blütenteppich. Auf dem 22 Kilometer langen Kirschradweg lässt sich die Kirschblüte hautnah erleben. Auf überwiegend asphaltierten Rad- und Wirtschaftswegen führt er entlang alter Baumbestände. Dort laden (coronabedingt dieses Jahr nur in kleinerem Rahmen) Gastgeber zu kulinarischen Genüssen rund um die Kirsche ein. Weitere Informationen unter www.kirschbluetefrauholle.land

Kirschblüten blühen vor bedecktem Himmel. Foto: dpa

Würzburgs Hofgarten trägt rosa-rot: Bayerns Bischöfe wussten schon, wie man sich seinen Garten hübsch macht: Und so lockt die fürstbischöfliche Residenz nicht nur mit den weltberühmten Treppenhausfresken des Venezianers Tiepolo, sondern auch mit einem zauberhaften Hofgarten. Über dessen Südteil legt sich im April der rosarote Schleier der orientalischen Kirsche (Prunus Serrulata) – die perfekte Umgebung für eindrucksvolle Hochzeitsfotos. Die Hofkirche kann für Trauungen gemietet werden.

Blütenwanderung durchs Alte Land: Das Alte Land an der Unterelbe ist die reichste und schönste aller Elbmarschen. Die Region zwischen Stade und Buxtehude gilt als größtes geschlossenes Obstanbaugebiet Deutschlands. Es ist von besonderem Zauber, wenn die Kirschblüte die Landschaft in ein Meer von Blütenwogen verwandelt. Das Blütenfest in Jork muss coronabedingt entfallen, aber eine Wanderung auf den Deichen der Moorflüsse oder der Elbe mit Blick auf die Obstbaumplantagen bleibt möglich. Ende April, Anfang Mai strahlen da mehr als 13 Millionen Obstbäume um die Wette. "Dat olle Land", was auf Plattdeutsch so viel wie "altes Land" heißt, verwandelt sich quasi über Nacht in ein überzuckertes Blütenreich. Und wer die Kirschenblüte versäumt hat, dem bleiben im Mai noch die Blüten von Apfel, Birne und Pflaume.

Blühende Moschee in Schwetzingen: Multikulti aus dem 18. Jahrhundert: Der Pfälzer Kurfürst Carl Theodor ließ neben dem Schwetzinger Schlossgarten im 18. Jahrhundert dort auch eine Moschee als Zeichen seiner Weltoffenheit errichten. Der Garten vor der Schwetzinger Moschee zieht stets im Frühjahr die Besucher in seinen Bann. Dann blühen die japanischen Zierkirschen in Weiß, Rosa und Pink und entfalten einen einzigartigen Duft. Ein Online-Blütenbarometer informiert bereits seit Jahresbeginn in zahlreichen Fotos über den Stand der Blüte (www.schloss-schwetzingen.de, Besuchsinformation). Dort erfährt man auch, wie hoch die Inzidenz ist und der Garten demzufolge geöffnet hat.

Markgräflerland wird Blütenmeer: Die Kirschblüte dauert auch im Markgräflerland gerade mal 14 Tage, aber die haben es in sich. Badens wohl schönstes Fleckchen, diesen Rausch aus süßem Duft und weißen Blüten zu erleben, bilden das Eggener und Feldberger Tal. Zehntausende teils uralter Kirschbäume haben dann in der sanften Hügellandschaft zwischen Südschwarzwald und Rhein ihr Frühjahrskleid angezogen und verwandeln den sonnigen kleinen Landstrich in ein glänzend weißes Blütenkleid. Ein Traum ist dann die Wanderung auf dem Obstwanderweg durchs Eggenertal. Los geht es mit der Blüte meist um den 15. April herum. Weil man das aber nie ganz genau sagen kann, hat der Ortsvorsteher von Obereggenen die Webseite www.bluetentelefon.de eingerichtet. Da kann man tagesaktuell erfahren, wie weit die Knospen bereits geöffnet sind.

Magdeburg: Manga-Fans in rosa: In Magdeburg führt die Kirschblüte den Besucher auf den Holzweg. So heißt tatsächlich die von japanischen Zierkirschen gesäumte Allee, die seit einigen Jahren alljährlich zur Kirschblüte Schauplatz einer besonderen Attraktion ist: Zuerst entdeckten fernöstliche Studenten die Location als Fotospot, um dort Instagram-tauglich zu picknicken. Bald taten es ihnen einheimische Manga-Fans nach, die dort nun ihre schrillen Kostüme ausführen. Und mittlerweile kommen auch immer mehr Magdeburger, um das spannende Potpourri aus rosafarbenem Blütenmeer, verzückten Japanerinnen und Manga-Fans in Cosplay-Outfits zu bewundern. Weil der Magdeburger Holzweg von zwei kirschbaumflankierten Fußwegen gesäumt wird, eignet er sich besonders für Fotos unterm rosafarbenen Blütendach.