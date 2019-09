Von Wibke Helfrich

Es ist dunkel, es ist kalt. Außer dem Knirschen der gefrorenen Erde unter unseren Füßen ist kein Geräusch zu hören. Obwohl es gerade mal Mitte September ist, fällt hier auf knapp 2000 Metern Höhe die Temperatur schnell unter den Gefrierpunkt, sobald die Sonne hinter den hohen Bergen verschwunden ist. In der Nähe der Berghütte Malga Mare machen wir halt. Unsere zwei Begleiter machen sich an ihren Rucksäcken zu schaffen und bauen nach einigem Herumwühlen Stativ, einen kleinen Monitor und eine Wärmebildkamera auf. "Ihr müsst leise sein" zischt Giuseppe, als wir unbedarft zu plaudern anfangen. Also schweigen wir in der Eiseskälte.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Zug bis Trient oder Mezzocorona mit dem Zug. Dann bis Malè mit der Elektro-Bahn "Dolomiti Express" (www.trentinotrasporti.it/de/). Unterkunft: Das Chalet Alpenrose Bio Wellness Naturhotel liegt auf 1280 [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Zug bis Trient oder Mezzocorona mit dem Zug. Dann bis Malè mit der Elektro-Bahn "Dolomiti Express" (www.trentinotrasporti.it/de/). Unterkunft: Das Chalet Alpenrose Bio Wellness Naturhotel liegt auf 1280 Metern direkt im Nationalpark Stilfser Joch. Doppelzimmer mit Frühstück und Wellnessbereich ab ca. 130 Euro, Via Malgamare, 38024 Cogolo di Pejo, Loc. Masi Guilnova, Telefon 00 39-04 63/75 40 88, www. chaletalpenrose.it. Essen und Trinken: Vom 31. August bis zum 22. September bieten viele Restaurants im Val di Sole Gourmet-Verkostungsabende an. Infos: Tourismusverband Val di Sole, Telefon 00 39-04 63/90 12 80, info@ valdisole.net. Besondere Veranstaltungen: Der Almabtrieb "La Desmalghiada" im Val di Rabbi findet dieses Jahr am Wochenende des 21. und 22. Septembers statt. Alle Veranstaltungen zum Milchfest "Latte in Festa" gibt es unter www.visittrentino.info/de/artikel/essen-und-trinken/milchfest. Allgemeine Termine zum Herbst im Trentino: www.visittrentino.info/de/erleben/herbst-special. Buchen der Hirschwanderung (nur auf Italienisch) unter https://bit.ly/ 2Wyr0Zu. Allgemeine Auskünfte: www.visittrentino. info

[-] Weniger anzeigen

Eigentlich sollte es bei diesen Temperaturen ja kein Problem sein, ein Signal von den Objekten unserer Begierde zu finden: Wir sind auf der Suche nach Rothirschen, die jetzt im Herbst röhrend und etwas benebelt von ihrem Testosteron durch die Wälder stapfen. "Da … ein Röhren! Seht ihr, sie sind ganz nahe." Giuseppe richtet seine Kamera auf den Wald. "Schaut, die weißen Punkte, das sind die Hirsche!" Für mich als Laien sieht das eher wie das Fell von Bambi unter einem Mikroskop aus, aber die Geräuschkulisse ist überzeugend.

Giuseppe ist Tierexperte im Nationalpark Stilfser Joch - einem der größten Schutzgebiete der Alpen. Nachdem Bambi sich nicht nähern will, gibt er uns einige Eckdaten zu der Region zwischen den Dolomiten und dem Gardasee: 30 Prozent der Landesfläche stehen unter Naturschutz, 36 Prozent der Fläche sind von Wald bedeckt, es gibt 2359 verschiedene Pflanzenarten, 125 geschützte Tierarten und pro Einwohner rund 1000 Bäume, also insgesamt 500 Millionen - und eben viele Rothirsche!

Wieder durchbricht ein markerschütterndes Röhren die Stille der Nacht. Während der Brunftzeit stoßen die männlichen Rothirsche laute Rufe aus, besonders in der Nacht, im Morgengrauen und bei Sonnenuntergang. Auf diese Weise beginnen stimmliche "Wettbewerbe", die von der Intensität und der Häufigkeit der Rufe definiert werden. Die Tiere erkennen daran ihre zukünftigen Paarungspartner. "Hirsche geben alles in der Brunftzeit" erklärt uns Giuseppe. "Sie stecken ihre ganze Kraft in die Paarung, zwischen den Rivalen kommt es auch zu wilden Kämpfen. In dieser Zeit verlieren sie 20 bis 30 Prozent an Gewicht."

Mit knurrendem Magen denken wir an das Vesper, das uns Martina, die Chefin unserer Unterkunft "Alpenrose", nach unserer Rückkehr versprochen hat. Wir wollen nicht so fahrlässig mit unserem Körpergewicht umgehen wie die Hirsche - und treten den Rückzug an. Schließlich sind wir ja in Italien, da darf das Essen und Trinken niemals zu kurz kommen!

Martina hat nicht zu viel versprochen. Ihr Mann Tiziano hat in unserer Abwesenheit Ricotta-Gnocchi mit Käsekern vorbereitet. Nicht gerade eine leichte Abendmahlzeit, aber wir haben beim Wandern und Frieren bestimmt auch ordentlich Kalorien verbrannt. Das Ganze wird mit einem lokalen Zirbenschnaps leichter verdaulich. Nachts in unseren Zimmern hören wir nichts als das Rauschen des Baches - und ab und zu das Röhren der Hirsche.

Am nächsten Morgen empfängt uns Martina vor der Hütte. "Habt ihr die Hirschherde gesehen, die heute bei Sonnenaufgang hinter dem Haus geäst hat?", will sie von uns noch sehr verschlafen wirkenden Gästen wissen. Betroffen schauen wir zu Boden. Wir Stadtkinder haben bei der Ruhe der Berge geschlafen wie Murmeltiere und dabei scheinbar alles verpasst. Diese Ruhe ist allerdings sofort vorbei, als Rino Podetti uns zum Almabtrieb (das nennt sich hier "La Desmalghiada") abholt. Der sportliche Mittfünfziger lässt in seiner Funktionskleidung keine Zweifel daran, wie der heutige Tag verlaufen wird: sportlich!

Unsere Wanderung führt uns zum Ragaiolo-Wasserfall. Eine 100 Meter lange Brücke bietet nicht nur Nervenkitzel, sondern auch die beste Möglichkeit, um das in die Tiefe donnernde Wasser zu bestaunen. Auf einem breiteren Schotterweg geht es weiter zur "Malga Stablasolo"-Alm. Gemütlich strecken wir unsere Beine in die Sonnenstrahlen und betrachten die wundervolle Bergwelt. Ein perfekter Platz zum Ausspannen, wenn da nicht Rino wäre. "Kommt weiter - ihr wollt doch nicht zu spät zum Almabtrieb kommen, oder?" Das wollen wir natürlich auf keinen Fall, und so trennen wir uns wehmütig von der perfekten Alpenkulisse und steigen über kleine Pfade ins Val di Rabbi hinab.

Rino hatte Recht, nicht zu trödeln. Schon ist die Straße von Schaulustigen wie uns gesäumt und aus der Ferne können wir bereits die Glocken der herannahenden Tiere hören. Kühe mit bunter Blütenpracht geschmückt, Menschen in farbenfrohen Trachten, Kinder reiten auf Eseln und Ziegen springen munter zwischen den vielen Beinen umher, die ins Tal hinabsteigen. Hier in Rabbi werden die Kühe erst auf einer großen Weide gesammelt und dann nach Besitzern sortiert und in die Winterquartiere gebracht. Seit einigen Jahren feiert die Region dies mit dem "Latte in Festa - das Fest der Milch". Insgesamt finden im Trentino dazu elf Veranstaltungen statt, wobei die Milchprodukte der Trentiner Alpen immer im Mittelpunkt stehen.

Zum Rahmenprogramm gehören abwechslungsreiche Aktivitäten wie Spaziergänge, geführte Wanderungen, Spiele, Workshops für Kinder, Shows und natürlich Verkostungen. An den aufgebauten Hütten kann man die Käse der verschiedenen Almen probieren, gemütliche Bierbänke und Showcooking-Events laden zum Verweilen ein. Eine Almwirtin erklärt uns, dass nur der gelbe Käse tatsächlich Almkäse sei, da er seine Farbe durch die vielen Blumen bekomme. Genüsslich schlemmen wir uns durch die vielen verschiedenen Käsesorten, wobei der aus Rohmilch erstellte Casolèt das traditionelle Produkt dieser Region ist. Sein Name stammt aus dem Lateinischen: "Caseolus" heißt kleiner Käs - und in der Tat beträgt sein Durchmesser auch heute noch nur 22 Zentimeter bei einem Gewicht von knapp einem Kilogramm.

Glücklicherweise hat auch unser Wanderführer Freunde getroffen, mit denen er ein Schwätzchen hält und uns kurz verschnaufen lässt. Allerdings nicht all zu lange: "Kommt, wir wollten doch noch eine Mountainbike-Tour am Fluss machen, da ist es wunderschön!" Wir rappeln uns auf, denn langweilig wird es im Trentino nie - und glücklicherweise gibt es auch immer etwas zu essen!