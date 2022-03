Heidelberg. (eka) Eine klasse Auszeichnung für unsere RNZ-Reiseredaktion! Sie wurde unter die Top 10 der besten Reiseredaktionen Deutschlands 2022 gewählt – und steht somit in einer Reihe mit den überregionalen Medien. Wir freuen uns über die Auszeichnung, denn sie spiegelt auch wider, dass wir in der Corona-Zeit nicht auf Reisereportagen verzichtet haben.

"Wegträumen heißt das Credo", an dem wir auch in unsicheren Zeiten festhalten. Wir gratulieren in diesem Zuge auch unserer freien Mitarbeitern Stefanie Bisping, die in der Sparte "Reisejournalist des Jahres" den 1. Platz für sich ausmachen konnte sowie den vielen anderen Reisejournalisten, die für die RNZ-Reiseredaktion schreiben.